VÍDEO: “Você está bem?” – O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, perguntou se ele tinha um olho roxo em uma troca de palavras constrangedora durante a coletiva de imprensa após a vitória sobre o Chelsea

Apesar do alto risco na disputa pelo título, o clima ficou descontraído quando um jornalista confundiu uma sombra no rosto de Arteta com um hematoma. Em vez de discutir a habilidade do Arsenal em jogadas ensaiadas ou sua resiliência defensiva, Arteta foi forçado a responder perguntas sobre seu estado físico depois que um repórter pensou erroneamente que o técnico havia sofrido uma lesão facial durante o clássico de Londres. A confusão começou durante a coletiva de imprensa no Emirates Stadium, quando um jornalista preocupado interrompeu o fluxo de perguntas sobre futebol para apontar o que parecia ser um hematoma no rosto do espanhol.

“Desculpe, pode ser a iluminação, mas parece que você está com um olho roxo”, comentou o repórter, pegando o técnico do Arsenal completamente de surpresa. Inclinando-se para a frente em sua cadeira com uma expressão de verdadeira perplexidade, Arteta respondeu: “Um olho roxo?” A troca de palavras rapidamente se tornou viral nas redes sociais, capturando a atmosfera surreal na sala enquanto o técnico tentava processar a observação. O repórter, aparentemente reforçando a preocupação, esclareceu: “Sim, seu olho esquerdo. Você está bem?” Um breve silêncio expectante tomou conta da mídia reunida, enquanto o técnico de 43 anos instintivamente levava a mão ao local abaixo do olho, verificando se havia alguma dor ou inchaço que ele pudesse ter perdido no calor da batalha na linha lateral. Após um momento de autoinspeção, ele sorriu e tranquilizou a sala: “Sim, estou muito bem, obrigado.” A tensão se dissipou quando Arteta olhou para as luzes do teto, percebendo que a combinação de sombras e luminosidade do estúdio havia enganado os olhos do repórter.