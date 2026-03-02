Traduzido por
VÍDEO: “Você está bem?” – O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, perguntou se ele tinha um olho roxo em uma troca de palavras constrangedora durante a coletiva de imprensa após a vitória sobre o Chelsea
Uma preocupação inesperada para o técnico do Arsenal
Apesar do alto risco na disputa pelo título, o clima ficou descontraído quando um jornalista confundiu uma sombra no rosto de Arteta com um hematoma. Em vez de discutir a habilidade do Arsenal em jogadas ensaiadas ou sua resiliência defensiva, Arteta foi forçado a responder perguntas sobre seu estado físico depois que um repórter pensou erroneamente que o técnico havia sofrido uma lesão facial durante o clássico de Londres. A confusão começou durante a coletiva de imprensa no Emirates Stadium, quando um jornalista preocupado interrompeu o fluxo de perguntas sobre futebol para apontar o que parecia ser um hematoma no rosto do espanhol.
“Desculpe, pode ser a iluminação, mas parece que você está com um olho roxo”, comentou o repórter, pegando o técnico do Arsenal completamente de surpresa. Inclinando-se para a frente em sua cadeira com uma expressão de verdadeira perplexidade, Arteta respondeu: “Um olho roxo?” A troca de palavras rapidamente se tornou viral nas redes sociais, capturando a atmosfera surreal na sala enquanto o técnico tentava processar a observação. O repórter, aparentemente reforçando a preocupação, esclareceu: “Sim, seu olho esquerdo. Você está bem?” Um breve silêncio expectante tomou conta da mídia reunida, enquanto o técnico de 43 anos instintivamente levava a mão ao local abaixo do olho, verificando se havia alguma dor ou inchaço que ele pudesse ter perdido no calor da batalha na linha lateral. Após um momento de autoinspeção, ele sorriu e tranquilizou a sala: “Sim, estou muito bem, obrigado.” A tensão se dissipou quando Arteta olhou para as luzes do teto, percebendo que a combinação de sombras e luminosidade do estúdio havia enganado os olhos do repórter.
O Arsenal mantém a liderança na corrida pelo título
Em campo, o Arsenal assumiu a liderança com William Saliba, antes de um gol contra de Piero Hincapie empatar o placar para o time do Chelsea, comandado por Liam Rosenior. No entanto, os londrinos mostraram a garra de potenciais campeões, encontrando o gol da vitória com Jurrien Timber em outra jogada ensaiada bem trabalhada. Este resultado crucial mantém o Arsenal cinco pontos à frente do Manchester City, que havia diminuído a diferença após a vitória por 1 a 0 sobre o Leeds United no sábado, garantindo que o ímpeto permaneça com o time do Emirates à medida que a temporada entra em sua reta final.
Apesar da vitória, Arteta sabe que o trabalho está longe de terminar, especialmente com a equipe de Pep Guardiola pressionando. O título continua tecnicamente nas mãos do City, já que eles têm um jogo a menos e ainda vão receber o Arsenal no Etihad Stadium. Arteta expressou seu alívio após o apito final, agradecendo especialmente a David Raya pela defesa espetacular nos acréscimos que impediu o empate do Chelsea no final da partida. “Meu coração quase parou!”, admitiu Arteta ao refletir sobre os momentos finais da partida, reconhecendo o quão perto sua equipe esteve de perder pontos na corrida pelo troféu.
Arteta concentrou-se no que vem a seguir
À medida que a poeira assenta após a ação do fim de semana, o foco volta-se para o calendário implacável da reta final. A capacidade do Arsenal de navegar em encontros de alto risco como este sugere que eles têm a força psicológica para ir até ao fim, enquanto o comportamento alegre de Arteta diante dos rumores de “olho roxo” destaca um treinador que está atualmente a desfrutar da viagem. O espanhol agora estará totalmente focado em sua próxima aula de tática, com o objetivo de trazer o troféu da Premier League de volta ao norte de Londres pela primeira vez em mais de duas décadas, e esperará que a lesão sofrida por Declan Rice não seja muito grave antes da viagem a Brighton na quarta-feira.