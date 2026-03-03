Goal.com
Vinicius Junior Llan Nyom Real Madrid Getafe 2025-26
VÍDEO: Vinicius Júnior explode com Allan Nyom em confronto acirrado após a surpreendente derrota do Real Madrid para o Getafe

Vinicius Júnior se envolveu em mais uma confusão após a surpreendente derrota do Real Madrid para o Getafe no Santiago Bernabeu. O jogador da seleção brasileira atuou os 90 minutos pela equipe merengue, que perdeu por 1 a 0 para o rival local. Após o apito final, o craque sul-americano do Real foi provocado por Allan Nyom, rival com quem já havia se envolvido em confusões nesta temporada.

  • O Real Madrid perdeu pontos preciosos na corrida pelo título da La Liga

    O Real Madrid perdeu a chance de se aproximar a um ponto do rival Barcelona no clássico ao sofrer uma derrota por uma diferença mínima em casa. Ambas as equipes terminaram o jogo com 10 jogadores, pois um drama no final do tempo adicional resultou na expulsão de Franco Mastantuono e Adrian Liso.

    Houve mais tensão após o término da partida, com jogadores e comissão técnica tendo que intervir quando Vinicius foi confrontado por Nyom e se envolveu em uma discussão acalorada com o veterano ex-zagueiro da seleção de Camarões.

  • Veja o confronto entre Vinicius e o zagueiro Nyom, do Getafe

  • Por que Nyom sentiu a necessidade de provocar Vinicius, rival do Real?

    Vinicius e Nyom têm um histórico na campanha 2025-26, após outro confronto acirrado entre vizinhos geográficos no Estádio Coliseum, em 19 de outubro. Naquela partida, Nyom foi expulso 38 segundos após entrar em campo como substituto aos 77 minutos, em uma mudança feita para evitar que Kiko Femenia recebesse o segundo cartão amarelo.

    Nyom foi expulso por um incidente fora da bola envolvendo Vinicius. O técnico do Getafe, José Bordalás, disse aos repórteres depois sobre o comportamento antagônico: “Vinícius veio até mim e disse ‘muito boa substituição’. Ele não precisa vir me dizer isso, não precisa vir me provocar. Não há nada a explicar, foi isso que ele me disse e eu disse a ele para se concentrar apenas em jogar.” O lateral do Getafe, Juan Iglesias, teria dito a Vini: “É por isso que todos odeiam você, aprenda com seus companheiros de equipe.”

  • Jogadores e treinadores interrompem briga pós-jogo no Bernabeu

    O incidente não foi esquecido quando o Getafe e o Real se reencontraram no Bernabeu. Com Nyom ainda guardando rancor, ele fez questão de comemorar uma vitória surpreendente na frente de Vinicius. O atacante brasileiro respondeu, o que levou a uma briga.

    Bordalas foi um dos primeiros a intervir e acalmar Vinicius, prometendo cuidar do seu jogador. Várias estrelas do Real que não estavam incluídas na escalação de Álvaro Arbeloa também se juntaram à discussão, incluindo Dani Ceballos, Éder Militão e Raúl Ascencio. Vinicius e Nyom acabaram sendo escoltados para fora do campo e para o túnel.

    O Real, que continua sem o atacante “galáctico” Kylian Mbappé, lesionado, corre o risco de terminar a atual campanha de mãos vazias. A derrota para o Getafe deixou o time com muito trabalho pela frente na La Liga, enquanto se prepara para enfrentar o Manchester City, peso-pesado da Premier League, nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

