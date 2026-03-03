VÍDEO: Vinicius Júnior explode com Allan Nyom em confronto acirrado após a surpreendente derrota do Real Madrid para o Getafe

O Real Madrid perdeu a chance de se aproximar a um ponto do rival Barcelona no clássico ao sofrer uma derrota por uma diferença mínima em casa. Ambas as equipes terminaram o jogo com 10 jogadores, pois um drama no final do tempo adicional resultou na expulsão de Franco Mastantuono e Adrian Liso.
Houve mais tensão após o término da partida, com jogadores e comissão técnica tendo que intervir quando Vinicius foi confrontado por Nyom e se envolveu em uma discussão acalorada com o veterano ex-zagueiro da seleção de Camarões.