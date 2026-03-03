VÍDEO: Vinicius Júnior explode com Allan Nyom em confronto acirrado após a surpreendente derrota do Real Madrid para o Getafe

O incidente não foi esquecido quando o Getafe e o Real se reencontraram no Bernabeu. Com Nyom ainda guardando rancor, ele fez questão de comemorar uma vitória surpreendente na frente de Vinicius. O atacante brasileiro respondeu, o que levou a uma briga.

Bordalas foi um dos primeiros a intervir e acalmar Vinicius, prometendo cuidar do seu jogador. Várias estrelas do Real que não estavam incluídas na escalação de Álvaro Arbeloa também se juntaram à discussão, incluindo Dani Ceballos, Éder Militão e Raúl Ascencio. Vinicius e Nyom acabaram sendo escoltados para fora do campo e para o túnel.

O Real, que continua sem o atacante “galáctico” Kylian Mbappé, lesionado, corre o risco de terminar a atual campanha de mãos vazias. A derrota para o Getafe deixou o time com muito trabalho pela frente na La Liga, enquanto se prepara para enfrentar o Manchester City, peso-pesado da Premier League, nas oitavas de final da Liga dos Campeões.