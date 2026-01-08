+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
Gill Clark

VÍDEO: Vinícius Júnior e Diego Simeone trocam xingamentos em Real Madrid x Atlético de Madrid e argentino "ameaça" jogador brasileiro de demissão

A estrela do Real Madrid, Vinícius Júnior, esteve envolvido em mais controvérsias nesta quinta-feira após um bate-boca com o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, enquanto era substituído durante a semifinal da Supercopa da Espanha. Os dois trocaram palavras acaloradas ao final da partida em que o Real Madrid venceu por 2 a 1, garantindo uma vaga na final contra o Barcelona no domingo

  • Real vence o Atlético e está na final da Supercopa da Espanha

    O Real Madrid enfrentará o Barcelona na final do domingo da Supercopa da Espanha. Gols de Federico Valverde e Rodrygo garantiram a vitória da equipe de Xabi Alonso e acabaram com os sonhos de glória do Atlético. O Barcelona já havia garantido seu lugar no confronto decisivo ao derrotar o Athletic Bilbao, por 5 a 0, na quarta-feira. 

    A vitória do Real Madrid no derby não saiu impune de controvérsias, com um desentendimento entre Vinícius e Simeone no segundo tempo tomando os holofotes. Xabi Alonso optou por tirar o brasileiro, que saiu de campo batendo boca com o técnico do Atlético na linha lateral.

    • Publicidade

  • Assista ao vídeo

  • O que Simeone disse a Vinícius

    As câmeras de televisão conseguiram captar o que Simeone disse a Vinícius, conforme informou o Mundo Deportivo. O técnico do Atlético disse ao atacante brasileiro: "Florentino vai te demitir, lembre-se disso depois."

    Simeone também foi questionado sobre o incidente após o jogo e disse ao Movistar: "Eu não tenho nada a dizer. Sempre disse, desde que comecei a jogar, que o que acontece no campo fica no campo, e é só isso que tenho a dizer. Tenho muito respeito por Carvajal, por todos os jogadores do Real Madrid, e claramente disse a ele como parece de fora e o que está acontecendo com todos eles."

  • Futuro de Vinícius no Real Madrid incerto

    O futuro de Vinícius Jr no Real Madrid tem sido objeto de intensa especulação durante toda a temporada, em meio a relatos de que ele poderia ser vendido devido a uma série de incidentes dentro e fora de campo. O brasileiro também foi vaiado recentemente pelos torcedores do Real Madrid, o que levou Alonso a defendê-lo. O treinador disse após a vitória por 5 a 1 sobre o Real Betis: "Acho que o Vini contribuiu muito. Ele começou bem o jogo, fez com que [Ortiz] fosse advertido, então tiveram que mudar o lateral-direito. [Vini] foi muito perigoso, especialmente no primeiro tempo. Ele continua, contribui para a equipe. Gostei do jogo do Vini, pessoalmente. Ele será fundamental para nós agora que vamos para a Supercopa com o jogo contra o Atlético."

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Barcelona é o próximo adversário do Real Madrid

    O Real Madrid agora enfrentará o Barcelona pela chance de conquistar o primeiro troféu da temporada 2025/26. Os Merengues já venceram o Barcelona uma vez nesta temporada, um 2 a 1 na La Liga em outubro. No entanto, a equipe de Flick entrou em uma sequência de nove vitórias consecutivas no campeonato espanhol desde aquela derrota, e pode ser difícil de pará-los no domingo. O Real Madrid também não precisará se lembrar de que foi derrotado por 5 a 2 pelos gigantes catalães na final da Supercopa da temporada passada. O triunfo provou ser um catalisador para a equipe de Flick, que acabou vencendo a La Liga e a Copa do Rei, além de alcançar as semifinais da Liga dos Campeões, enquanto o Real terminou a temporada sem troféus.

Supercopa da Espanha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Copa do Rei
Deportivo La Coruna crest
Deportivo La Coruna
COR
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
0