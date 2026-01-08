VÍDEO: Vinícius Júnior e Diego Simeone trocam xingamentos em Real Madrid x Atlético de Madrid e argentino "ameaça" jogador brasileiro de demissão

O Real Madrid enfrentará o Barcelona na final do domingo da Supercopa da Espanha. Gols de Federico Valverde e Rodrygo garantiram a vitória da equipe de Xabi Alonso e acabaram com os sonhos de glória do Atlético. O Barcelona já havia garantido seu lugar no confronto decisivo ao derrotar o Athletic Bilbao, por 5 a 0, na quarta-feira.

A vitória do Real Madrid no derby não saiu impune de controvérsias, com um desentendimento entre Vinícius e Simeone no segundo tempo tomando os holofotes. Xabi Alonso optou por tirar o brasileiro, que saiu de campo batendo boca com o técnico do Atlético na linha lateral.