VÍDEO: Vinícius Júnior e Diego Simeone trocam xingamentos em Real Madrid x Atlético de Madrid e argentino "ameaça" jogador brasileiro de demissão
Real vence o Atlético e está na final da Supercopa da Espanha
O Real Madrid enfrentará o Barcelona na final do domingo da Supercopa da Espanha. Gols de Federico Valverde e Rodrygo garantiram a vitória da equipe de Xabi Alonso e acabaram com os sonhos de glória do Atlético. O Barcelona já havia garantido seu lugar no confronto decisivo ao derrotar o Athletic Bilbao, por 5 a 0, na quarta-feira.
A vitória do Real Madrid no derby não saiu impune de controvérsias, com um desentendimento entre Vinícius e Simeone no segundo tempo tomando os holofotes. Xabi Alonso optou por tirar o brasileiro, que saiu de campo batendo boca com o técnico do Atlético na linha lateral.
O que Simeone disse a Vinícius
As câmeras de televisão conseguiram captar o que Simeone disse a Vinícius, conforme informou o Mundo Deportivo. O técnico do Atlético disse ao atacante brasileiro: "Florentino vai te demitir, lembre-se disso depois."
Simeone também foi questionado sobre o incidente após o jogo e disse ao Movistar: "Eu não tenho nada a dizer. Sempre disse, desde que comecei a jogar, que o que acontece no campo fica no campo, e é só isso que tenho a dizer. Tenho muito respeito por Carvajal, por todos os jogadores do Real Madrid, e claramente disse a ele como parece de fora e o que está acontecendo com todos eles."
Futuro de Vinícius no Real Madrid incerto
O futuro de Vinícius Jr no Real Madrid tem sido objeto de intensa especulação durante toda a temporada, em meio a relatos de que ele poderia ser vendido devido a uma série de incidentes dentro e fora de campo. O brasileiro também foi vaiado recentemente pelos torcedores do Real Madrid, o que levou Alonso a defendê-lo. O treinador disse após a vitória por 5 a 1 sobre o Real Betis: "Acho que o Vini contribuiu muito. Ele começou bem o jogo, fez com que [Ortiz] fosse advertido, então tiveram que mudar o lateral-direito. [Vini] foi muito perigoso, especialmente no primeiro tempo. Ele continua, contribui para a equipe. Gostei do jogo do Vini, pessoalmente. Ele será fundamental para nós agora que vamos para a Supercopa com o jogo contra o Atlético."
Barcelona é o próximo adversário do Real Madrid
O Real Madrid agora enfrentará o Barcelona pela chance de conquistar o primeiro troféu da temporada 2025/26. Os Merengues já venceram o Barcelona uma vez nesta temporada, um 2 a 1 na La Liga em outubro. No entanto, a equipe de Flick entrou em uma sequência de nove vitórias consecutivas no campeonato espanhol desde aquela derrota, e pode ser difícil de pará-los no domingo. O Real Madrid também não precisará se lembrar de que foi derrotado por 5 a 2 pelos gigantes catalães na final da Supercopa da temporada passada. O triunfo provou ser um catalisador para a equipe de Flick, que acabou vencendo a La Liga e a Copa do Rei, além de alcançar as semifinais da Liga dos Campeões, enquanto o Real terminou a temporada sem troféus.