Traduzido por
VÍDEO: Vincent Kompany responde a José Mourinho por invocar o nome de Eusébio no caso de racismo contra Vinicius Júnior com um monólogo de 12 minutos
O que aconteceu no confronto da Liga dos Campeões entre o Benfica e o Real Madrid?
O jogador da seleção brasileira Vinicius marcou um gol impressionante em Lisboa, quando o Real assumiu o controle de uma disputa acirrada nas eliminatórias. Ele comemorou diante dos agitados torcedores locais após acertar o ângulo superior.
O astro sul-americano recebeu um cartão amarelo, para seu desgosto, antes de retornar ao seu campo. Depois de se alinhar contra o ponta argentino Prestianni, Vinicius correu em direção ao árbitro para denunciar supostos comentários racistas dirigidos a ele, com um rival europeu cobrindo a boca com a camisa para evitar que seus lábios fossem lidos.
O jogo foi interrompido por 10 minutos, com o técnico do Benfica, Mourinho, sussurrando no ouvido de Vinicius em determinado momento. Questionado posteriormente sobre o que disse, o técnico de 63 anos disse aos repórteres: “Eu disse [a Vinicius] que, quando você marca um gol como esse, você apenas comemora e volta.
Quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade da história deste clube [Eusébio] era negro. Este clube é tudo menos racista. Se na cabeça dele havia algo relacionado a isso, este é o Benfica.”
Veja a resposta de Kompany aos comentários do técnico do Benfica, Mourinho.
O que o técnico do Bayern, Kompany, disse ao abordar o racismo no futebol
A declaração de Mourinho atraiu muitas críticas, com o ex-técnico do Chelsea e do Manchester United sendo acusado pela lenda holandesa Clarence Seedorf — que estava atuando como comentarista para a Amazon Prime Video — de tentar “justificar o abuso racial”.
O ex-jogador do Manchester City Kompany, que agora comanda o Bayern, atual campeão da Bundesliga, deu sua opinião sobre cenas e comentários infelizes, com o suposto racismo no futebol gerando manchetes em todo o mundo.
O belga disse: “É um assunto difícil. Assisti ao jogo e fiquei realmente intrigado. Há dois componentes diferentes nessa história. Primeiro, o que aconteceu em campo; segundo, o que aconteceu com os torcedores. E depois há o que aconteceu após o jogo. Precisamos separar essas coisas.
Quando você assiste à ação em si e como Vini reagiu, essa reação não pode ser fingida. Você pode ver que foi uma reação emocional. Não vejo nenhum benefício para ele ir até o árbitro e colocar todo esse peso sobre seus ombros. Naquele momento, ele viu que era a coisa certa a fazer.
“Kylian Mbappé normalmente é sempre diplomático, mas foi muito claro sobre o que viu e ouviu. Depois, há o jogador do Benfica que estava escondendo o que dizia dentro da camisa. No estádio, dá para ver que havia pessoas fazendo gestos de macaco, está no vídeo. E, para mim, o que aconteceu depois do jogo é ainda pior.
“José Mourinho basicamente atacou o caráter de Vini Jr ao trazer à tona o tipo de comemoração de Vini para desacreditar o que ele estava fazendo naquele momento. Foi um grande erro em termos de liderança.
Além disso, Mourinho mencionou o nome de Eusébio. Ele disse que o Benfica não pode ser racista porque o seu melhor jogador de sempre foi Eusébio. Sabem o que os jogadores negros tiveram de passar nos anos 60? Ele estava lá para viajar com Eusébio em todos os jogos fora de casa e ver o que ele passava? Usar o nome dele hoje para fazer uma observação sobre Vini Jr.
“Para ser sincero, não vejo meu lugar em muitas coisas que estão acontecendo hoje, então não quero fazer parte de um grupo ou de outro. Conheci 100 pessoas que trabalharam com José Mourinho. Nunca ouvi ninguém falar mal dele. Todos os seus jogadores o amam.
“Eu entendo o tipo de pessoa que ele é, entendo que ele luta pelo seu clube. Sei que, no fundo, ele é uma boa pessoa. Não preciso julgá-lo por isso. Mas também sei o que ouvi. Entendo o que ele fez, mas ele cometeu um erro. Espero que isso não aconteça novamente no futuro e que possamos seguir em frente juntos.”
- Getty/GOAL
Investigações abertas pela UEFA e pelo governo português
As investigações sobre o que aconteceu no Estádio da Luz foram abertas pela UEFA, órgão regulador do futebol europeu, e pelo governo português. O Real Madrid fez tudo o que estava ao seu alcance para ajudar nesses processos, aguardando-se agora as decisões finais e eventuais sanções.