VÍDEO: Vincent Kompany responde a José Mourinho por invocar o nome de Eusébio no caso de racismo contra Vinicius Júnior com um monólogo de 12 minutos

A declaração de Mourinho atraiu muitas críticas, com o ex-técnico do Chelsea e do Manchester United sendo acusado pela lenda holandesa Clarence Seedorf — que estava atuando como comentarista para a Amazon Prime Video — de tentar “justificar o abuso racial”.

O ex-jogador do Manchester City Kompany, que agora comanda o Bayern, atual campeão da Bundesliga, deu sua opinião sobre cenas e comentários infelizes, com o suposto racismo no futebol gerando manchetes em todo o mundo.

O belga disse: “É um assunto difícil. Assisti ao jogo e fiquei realmente intrigado. Há dois componentes diferentes nessa história. Primeiro, o que aconteceu em campo; segundo, o que aconteceu com os torcedores. E depois há o que aconteceu após o jogo. Precisamos separar essas coisas.

Quando você assiste à ação em si e como Vini reagiu, essa reação não pode ser fingida. Você pode ver que foi uma reação emocional. Não vejo nenhum benefício para ele ir até o árbitro e colocar todo esse peso sobre seus ombros. Naquele momento, ele viu que era a coisa certa a fazer.

“Kylian Mbappé normalmente é sempre diplomático, mas foi muito claro sobre o que viu e ouviu. Depois, há o jogador do Benfica que estava escondendo o que dizia dentro da camisa. No estádio, dá para ver que havia pessoas fazendo gestos de macaco, está no vídeo. E, para mim, o que aconteceu depois do jogo é ainda pior.

“José Mourinho basicamente atacou o caráter de Vini Jr ao trazer à tona o tipo de comemoração de Vini para desacreditar o que ele estava fazendo naquele momento. Foi um grande erro em termos de liderança.

Além disso, Mourinho mencionou o nome de Eusébio. Ele disse que o Benfica não pode ser racista porque o seu melhor jogador de sempre foi Eusébio. Sabem o que os jogadores negros tiveram de passar nos anos 60? Ele estava lá para viajar com Eusébio em todos os jogos fora de casa e ver o que ele passava? Usar o nome dele hoje para fazer uma observação sobre Vini Jr.

“Para ser sincero, não vejo meu lugar em muitas coisas que estão acontecendo hoje, então não quero fazer parte de um grupo ou de outro. Conheci 100 pessoas que trabalharam com José Mourinho. Nunca ouvi ninguém falar mal dele. Todos os seus jogadores o amam.

“Eu entendo o tipo de pessoa que ele é, entendo que ele luta pelo seu clube. Sei que, no fundo, ele é uma boa pessoa. Não preciso julgá-lo por isso. Mas também sei o que ouvi. Entendo o que ele fez, mas ele cometeu um erro. Espero que isso não aconteça novamente no futuro e que possamos seguir em frente juntos.”