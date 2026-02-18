VÍDEO: Victor Osimhen discute com os companheiros do Galatasaray, apesar da vitória esmagadora sobre a Juventus nas eliminatórias da Liga dos Campeões

As cenas no RAMS Park foram de grande júbilo, com o Galatasaray a registar a sua primeira vitória por cinco golos num jogo da Liga dos Campeões, derrotando uma equipa da Juventus reduzida a 10 jogadores. No entanto, as celebrações foram prejudicadas por uma reação bizarra de Osimhen. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, as câmaras captaram o jogador de 27 anos a afastar agressivamente um colega de equipa que tentava abraçá-lo, antes de gesticular descontroladamente e gritar com os colegas.

Relatos do local sugerem que a “birra petulante” de Osimhen foi motivada pela frustração pessoal por não ter conseguido marcar em uma partida em que sua equipe marcou cinco vezes. Enquanto o resto do time absorvia a adulação da torcida de Istambul, o ex-jogador do Napoli — que deu a assistência para o quinto gol de Sacha Boey no final da partida — correu pelo campo, aparentemente insatisfeito com seu papel coadjuvante na goleada.