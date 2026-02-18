AFP
VÍDEO: Victor Osimhen discute com os companheiros do Galatasaray, apesar da vitória esmagadora sobre a Juventus nas eliminatórias da Liga dos Campeões
Uma nota amarga em uma noite histórica
As cenas no RAMS Park foram de grande júbilo, com o Galatasaray a registar a sua primeira vitória por cinco golos num jogo da Liga dos Campeões, derrotando uma equipa da Juventus reduzida a 10 jogadores. No entanto, as celebrações foram prejudicadas por uma reação bizarra de Osimhen. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, as câmaras captaram o jogador de 27 anos a afastar agressivamente um colega de equipa que tentava abraçá-lo, antes de gesticular descontroladamente e gritar com os colegas.
Relatos do local sugerem que a “birra petulante” de Osimhen foi motivada pela frustração pessoal por não ter conseguido marcar em uma partida em que sua equipe marcou cinco vezes. Enquanto o resto do time absorvia a adulação da torcida de Istambul, o ex-jogador do Napoli — que deu a assistência para o quinto gol de Sacha Boey no final da partida — correu pelo campo, aparentemente insatisfeito com seu papel coadjuvante na goleada.
O Galatasaray causa tumulto em Istambul
Antes do drama pós-jogo, a partida em si foi um confronto emocionante. Gabriel Sara abriu o placar logo no início com um chute forte, mas a Juventus respondeu imediatamente através de Teun Koopmeiners, que marcou dois gols e deu aos italianos uma vantagem de 2 a 1 no intervalo. O jogo mudou decisivamente no segundo tempo, quando Noa Lang, atualmente emprestado pelo Napoli, empatou antes de Davinson Sanchez colocar os anfitriões na frente.
O jogo desmoronou para os visitantes quando o substituto Juan Cabal foi expulso por receber o segundo cartão amarelo apenas 20 minutos após entrar em campo. O Galatasaray explorou impiedosamente a vantagem numérica, com Lang marcando seu segundo gol e o substituto Boey fechando o placar no final da partida, graças ao trabalho de Osimhen, selando a vitória por 5 a 2. O resultado deixa a equipe de Luciano Spalletti à beira da eliminação precoce da Europa, a menos que consiga um milagre em Turim.
O que vem a seguir para Osimhen?
A explosão é o mais recente ponto crítico em uma temporada agitada para Osimhen, que já havia falado sobre seu “amor” pelo Galatasaray e seus torcedores desde que rejeitou uma transferência para a Juventus em favor de Istambul. Embora seu espírito competitivo seja inegável, o técnico Okan Buruk estará empenhado em garantir que a ambição individual de seu artilheiro não ofusque a conquista coletiva da equipe.
O Galatasaray agora vai ao Allianz Stadium na próxima quarta-feira com uma vantagem de três gols, buscando garantir sua vaga nas oitavas de final. Osimhen estará desesperado para compensar seu fracasso na primeira partida e, dada a falha defensiva da Juventus, ele pode muito bem conseguir o gol que claramente sentiu que merecia na noite de terça-feira.
