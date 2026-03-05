VÍDEO: Vergonha para Ethan Nwaneri, jogador emprestado pelo Arsenal, ao desperdiçar um pênalti decisivo que eliminou o Marselha da competição da copa

O jogador de 18 anos, que se juntou ao gigante da Ligue 1 por empréstimo em janeiro, foi introduzido como substituto no segundo tempo pelo técnico Habib Beye para renovar o ataque da equipe, que buscava o gol da vitória.

Apesar de mostrar lampejos de qualidade e acertar a trave aos 67 minutos, a noite terminou em decepção para o jogador formado na academia Hale End. A partida das quartas de final acabou indo para os pênaltis, depois que as equipes permaneceram empatadas em 2 a 2 ao final do tempo regulamentar.

Nwaneri foi surpreendentemente encarregado de cobrar o quinto e último pênalti, um momento de enorme responsabilidade para um jogador tão jovem. No entanto, o adolescente perdeu a compostura e chutou a bola por cima do gol, confirmando a derrota por 4 a 3 para os anfitriões.