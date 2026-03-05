Traduzido por
VÍDEO: Vergonha para Ethan Nwaneri, jogador emprestado pelo Arsenal, ao desperdiçar um pênalti decisivo que eliminou o Marselha da competição da copa
Desilusão no Velódromo
O jogador de 18 anos, que se juntou ao gigante da Ligue 1 por empréstimo em janeiro, foi introduzido como substituto no segundo tempo pelo técnico Habib Beye para renovar o ataque da equipe, que buscava o gol da vitória.
Apesar de mostrar lampejos de qualidade e acertar a trave aos 67 minutos, a noite terminou em decepção para o jogador formado na academia Hale End. A partida das quartas de final acabou indo para os pênaltis, depois que as equipes permaneceram empatadas em 2 a 2 ao final do tempo regulamentar.
Nwaneri foi surpreendentemente encarregado de cobrar o quinto e último pênalti, um momento de enorme responsabilidade para um jogador tão jovem. No entanto, o adolescente perdeu a compostura e chutou a bola por cima do gol, confirmando a derrota por 4 a 3 para os anfitriões.
Assista ao vídeo
Beye defende decisão de penalidade contra Nwaneri
Apesar da reação negativa, o técnico do Marselha, Beye, manteve sua decisão de incluir Nwaneri na ordem dos pênaltis. Quando questionado sobre a hierarquia após o jogo, Beye insistiu que valorizava a “personalidade de um jogador que decide ir em frente” em vez de se esconder do momento.
“Isso é assunto para outra hora. Não vou discutir muito sobre isso, porque o que eu gosto é da personalidade de um jogador que decide ir em frente. Quando discutimos isso, fomos muito, muito claros sobre a ordem dos cobradores”, disse Beye após a partida.
“E então, eles foram em frente, e eu respeito essa personalidade. Depois, há a história do jogo. Infelizmente para Leo e Ethan, eles falharam. Eles são os mais afetados esta noite, mas é assim que as coisas são. É lamentável que essa habilidade técnica, naquele momento do jogo e naquele momento da série, simplesmente não tenha sido dominada.”
- AFP
A difícil passagem de Nwaneri por empréstimo
A penalidade perdida marca o ponto mais baixo do que se tornou um período turbulento de empréstimo para Nwaneri na França. Embora tenha começado de forma brilhante, marcando na sua estreia contra o Lens, a saída do técnico Roberto De Zerbi fez com que o tempo de jogo do inglês diminuísse significativamente sob o novo regime. Com o Marselha agora fora das duas competições nacionais e da competição europeia, as oportunidades para Nwaneri ganhar experiência sénior podem tornar-se escassas.
No entanto, o jogador de 18 anos buscará se recuperar e lutar por uma vaga no time titular, enquanto o Marselha busca vingança quando retornar à Ligue 1 contra o Toulouse no sábado. A equipe de Beye está atualmente em quarto lugar na tabela, com 43 pontos em 24 partidas, dois pontos atrás do terceiro colocado, o Lyon.