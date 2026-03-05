VÍDEO: Veja a expressão facial de Mikel Arteta! Assista ao momento extremamente constrangedor em que o técnico do Arsenal é informado sobre o discurso furioso de Fabian Hurzeler sobre “criar suas próprias regras”

As repercussões da vitória difícil do Arsenal na costa sul tiveram uma reviravolta inesperada durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Enquanto os Gunners comemoravam três pontosvitais na busca pelo título da Premier League, o técnico do Brighton, Hurzeler, estava ocupado lançando um ataque contundente contra as táticas dos visitantes. O técnico de 33 anos acusou a equipe de Arteta de manipulação deliberada e perda excessiva de tempo para preservar a vantagem.

O clima ficou visivelmente desconfortável quando Arteta foi informado diretamente dos comentários de Hurzeler. Imagens da coletiva de imprensa capturaram a expressão de espanto do espanhol ao processar a alegação de que sua equipe estava agindo contra o espírito do jogo. Apesar do Brighton dominar a posse de bola e registrar 13 chutes contra quatro do Arsenal, a abordagem pragmática do time do norte de Londres acabou garantindo o resultado, para grande frustração do banco de reservas da equipe da casa.