Traduzido por
VÍDEO: Veja a expressão facial de Mikel Arteta! Assista ao momento extremamente constrangedor em que o técnico do Arsenal é informado sobre o discurso furioso de Fabian Hurzeler sobre “criar suas próprias regras”
Arteta confrontado com alegações de “artes negras”
As repercussões da vitória difícil do Arsenal na costa sul tiveram uma reviravolta inesperada durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Enquanto os Gunners comemoravam três pontosvitais na busca pelo título da Premier League, o técnico do Brighton, Hurzeler, estava ocupado lançando um ataque contundente contra as táticas dos visitantes. O técnico de 33 anos acusou a equipe de Arteta de manipulação deliberada e perda excessiva de tempo para preservar a vantagem.
O clima ficou visivelmente desconfortável quando Arteta foi informado diretamente dos comentários de Hurzeler. Imagens da coletiva de imprensa capturaram a expressão de espanto do espanhol ao processar a alegação de que sua equipe estava agindo contra o espírito do jogo. Apesar do Brighton dominar a posse de bola e registrar 13 chutes contra quatro do Arsenal, a abordagem pragmática do time do norte de Londres acabou garantindo o resultado, para grande frustração do banco de reservas da equipe da casa.
Assista ao vídeo
Hurzeler critica a abordagem do Arsenal
Hurzeler já havia feito várias observações contundentes sobre o desempenho do Arsenal. Na coletiva de imprensa pós-jogo, ele disse: “No momento, tenho a sensação de que eles estão seguindo suas próprias regras, independentemente de como estão jogando, e é por isso que acho difícil julgar isso. No geral, como eu disse, nunca serei aquele tipo de técnico que tenta vencer dessa forma. Faço uma pergunta: você já viu em um jogo da Premier League um goleiro cair três vezes em uma partida? Precisamos encontrar uma maneira de encontrar soluções contra esse tipo de time, e essa é nossa responsabilidade, então temos que continuar trabalhando. Reclamar não ajuda, por isso o foco está em nós.”
Quando esses comentários foram repassados a Arteta, ele respondeu: “Que surpresa! Não. Basta voltar aos jogos anteriores e você encontrará muitos comentários como esse, sempre vindos dele.”
- Getty Images Sport
Pressão pelo título e preocupações com lesões
Embora a vitória mantenha o Arsenal firmemente na liderança da disputa pelo título, o desgaste físico de seus esforços defensivos está começando a aparecer. Os Gunners estarão preocupados com a condição física de William Saliba, que perdeu o jogo no Amex devido a um problema no tornozelo. Perder o zagueiro francês por um período significativo seria um golpe monumental para a defesa mais estável do campeonato, potencialmente forçando Arteta a repensar sua configuração tática conservadora nas próximas semanas.
O Arsenal agora se prepara para o confronto da quinta rodada da FA Cup contra o Mansfield Town no sábado, seguido pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen.