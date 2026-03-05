Goal.com
Fabian Hurzeler Mikel ArtetaGetty/GOAL
Yosua Arya

Traduzido por

VÍDEO: Veja a expressão facial de Mikel Arteta! Assista ao momento extremamente constrangedor em que o técnico do Arsenal é informado sobre o discurso furioso de Fabian Hurzeler sobre “criar suas próprias regras”

Mikel Arteta se envolveu em uma discussão tensa após ser confrontado com a avaliação contundente do técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, sobre a conduta tática do Arsenal. A vitória apertada dos Gunners no Amex Stadium foi ofuscada por acusações de cinismo e de “criarem suas próprias regras”, deixando os líderes da Premier League enfrentando uma enxurrada de críticas, apesar de terem aberto sete pontos de vantagem na liderança.

  • Arteta confrontado com alegações de “artes negras”

    As repercussões da vitória difícil do Arsenal na costa sul tiveram uma reviravolta inesperada durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Enquanto os Gunners comemoravam três pontosvitais na busca pelo título da Premier League, o técnico do Brighton, Hurzeler, estava ocupado lançando um ataque contundente contra as táticas dos visitantes. O técnico de 33 anos acusou a equipe de Arteta de manipulação deliberada e perda excessiva de tempo para preservar a vantagem.

    O clima ficou visivelmente desconfortável quando Arteta foi informado diretamente dos comentários de Hurzeler. Imagens da coletiva de imprensa capturaram a expressão de espanto do espanhol ao processar a alegação de que sua equipe estava agindo contra o espírito do jogo. Apesar do Brighton dominar a posse de bola e registrar 13 chutes contra quatro do Arsenal, a abordagem pragmática do time do norte de Londres acabou garantindo o resultado, para grande frustração do banco de reservas da equipe da casa.

  • Assista ao vídeo

  • Hurzeler critica a abordagem do Arsenal

    Hurzeler já havia feito várias observações contundentes sobre o desempenho do Arsenal. Na coletiva de imprensa pós-jogo, ele disse: “No momento, tenho a sensação de que eles estão seguindo suas próprias regras, independentemente de como estão jogando, e é por isso que acho difícil julgar isso. No geral, como eu disse, nunca serei aquele tipo de técnico que tenta vencer dessa forma. Faço uma pergunta: você já viu em um jogo da Premier League um goleiro cair três vezes em uma partida? Precisamos encontrar uma maneira de encontrar soluções contra esse tipo de time, e essa é nossa responsabilidade, então temos que continuar trabalhando. Reclamar não ajuda, por isso o foco está em nós.”

    Quando esses comentários foram repassados a Arteta, ele respondeu: “Que surpresa! Não. Basta voltar aos jogos anteriores e você encontrará muitos comentários como esse, sempre vindos dele.”

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pressão pelo título e preocupações com lesões

    Embora a vitória mantenha o Arsenal firmemente na liderança da disputa pelo título, o desgaste físico de seus esforços defensivos está começando a aparecer. Os Gunners estarão preocupados com a condição física de William Saliba, que perdeu o jogo no Amex devido a um problema no tornozelo. Perder o zagueiro francês por um período significativo seria um golpe monumental para a defesa mais estável do campeonato, potencialmente forçando Arteta a repensar sua configuração tática conservadora nas próximas semanas.

    O Arsenal agora se prepara para o confronto da quinta rodada da FA Cup contra o Mansfield Town no sábado, seguido pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen.

0