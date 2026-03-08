VÍDEO: Tottenham é ridicularizado pelos torcedores do Lincoln City antes do possível rebaixamento do Spurs da Premier League

A situação administrativa do Tottenham pouco contribuiu para acalmar os ânimos dos torcedores do Spurs. Igor Tudor substituiu Thomas Frank no mês passado com um contrato de curto prazo até o final da temporada, mas sua chegada não conseguiu provocar a reviravolta desejada.

Após a derrota de quinta-feira para o Palace, Tudor mostrou-se defensivo em relação à direção geral do clube, mas elogiou o esforço dos seus jogadores. Ele afirmou: “Não quero falar sobre o clube. Quero ser positivo. Não posso dizer nada aos rapazes depois deste jogo. Eles deram tudo. Infelizmente, pagamos por cada detalhe. Pagamos por cada detalhe. Se podemos dizer que o cartão vermelho é um detalhe, sempre há algo a ser dito. Com todos os problemas que temos agora, sem os zagueiros hoje, sem os laterais, esses são os problemas que já conhecemos.”