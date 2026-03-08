Traduzido por
VÍDEO: Tottenham é ridicularizado pelos torcedores do Lincoln City antes do possível rebaixamento do Spurs da Premier League
Lincoln assume a liderança da League One
A última provocação veio dos torcedores do Lincoln City durante a vitória por 2 a 0 contra o rival Cardiff City na League One, no sábado. O resultado levou o Imps ao topo da terceira divisão, colocando-o dez pontos à frente nas vagas de promoção automática. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os torcedores do Lincoln, que viajaram para assistir ao jogo, permanecendo no estádio por muito tempo após o apito final para comemorar a ascensão do time ao topo da League One. Em um vídeo viral, é possível ouvir os torcedores cantando em voz alta “Tottenham fora, ole, ole”, zombando da possibilidade muito real de um encontro entre os dois times na próxima temporada.
Tudor luta para conter a maré do Tottenham
A situação administrativa do Tottenham pouco contribuiu para acalmar os ânimos dos torcedores do Spurs. Igor Tudor substituiu Thomas Frank no mês passado com um contrato de curto prazo até o final da temporada, mas sua chegada não conseguiu provocar a reviravolta desejada.
Após a derrota de quinta-feira para o Palace, Tudor mostrou-se defensivo em relação à direção geral do clube, mas elogiou o esforço dos seus jogadores. Ele afirmou: “Não quero falar sobre o clube. Quero ser positivo. Não posso dizer nada aos rapazes depois deste jogo. Eles deram tudo. Infelizmente, pagamos por cada detalhe. Pagamos por cada detalhe. Se podemos dizer que o cartão vermelho é um detalhe, sempre há algo a ser dito. Com todos os problemas que temos agora, sem os zagueiros hoje, sem os laterais, esses são os problemas que já conhecemos.”
A contagem regressiva final para a sobrevivência ou o desastreCom apenas nove jogos restantes na Premier League, a margem para erros desapareceu completamente para Tudor e sua equipe. O calendário não oferece trégua, já que o Spurs deve retornar à ação nacional no próximo fim de semana com um confronto de alto risco contra o atual campeão Liverpool. Cada ponto é agora vital para evitar o destino que os torcedores do Lincoln City previam com tanta alegria nas arquibancadas de Cardiff.