VÍDEO: Torcedores do Tottenham cantam por Mauricio Pochettino durante derrota para o Newcastle, mas Thomas Frank continua desafiador
“Ele é mágico, sabem” – Cânticos de Pochettino ecoam enquanto o clima se torna tóxico
Enquanto o Spurs sofria uma derrota em casa, grande parte da torcida deixou seus sentimentos bem claros: eles querem o antigo técnico de volta. Com o Newcastle confortável e o Tottenham sem ideias, a torcida começou a gritar o nome do homem que os levou à final da Liga dos Campeões. “Ele é mágico, vocês sabem, Mauricio Pochettino!”, gritava a arquibancada sul, um voto de desconfiança brutal no atual regime.
Foi um apelo visceral e emocional de uma torcida que sente que seu clube está à deriva, rumo a uma batalha contra o rebaixamento. Para agravar o sofrimento de Frank, os gritos nostálgicos pelo argentino foram rapidamente seguidos pelo canto sinistro e familiar de “Você vai ser demitido pela manhã”.
Frank: “Sou 100% a pessoa certa para o cargo”.
Apesar dos pedidos ensurdecedores por sua demissão, Frank permaneceu desafiadoramente convencido de sua posição durante as entrevistas coletivas pós-jogo. Enfrentando uma enxurrada de perguntas sobre seu futuro e a hostilidade das arquibancadas, o dinamarquês reforçou sua capacidade de reverter a situação. Quando questionado diretamente se ainda acreditava ser a pessoa certa para liderar o Tottenham, sua resposta foi: “Mil por cento certo. Também tenho 1000% de certeza de que nunca esperei que estivéssemos em uma situação como esta, com 11 ou 12 lesões no final desta temporada e com tudo o que temos enfrentado, mas sei que quando você precisa construir algo e superar as dificuldades, precisa mostrar uma resiliência incrivelmente forte.
Acho que é justo dizer que há alguns antes de mim aqui, não apenas no Tottenham, mas em muitos outros clubes, que perderam a cabeça muitas vezes, e acho que você precisa ter a cabeça fria, continuar, continuar lutando e continuar fazendo a coisa certa, garantir que permaneçamos unidos, porque só podemos fazer isso se permanecermos unidos. Isso inclui a diretoria, os líderes, os jogadores, a equipe técnica, eu e os torcedores. Temos que superar isso. ”
O técnico do Spurs cita “estudos” à medida que o clássico se aproxima
Em uma defesa típica de sua abordagem analítica, Frank tentou usar dados para argumentar contra sua própria demissão. Com o espectro da demissão mais iminente do que nunca, ele sugeriu que a história prova que demissões reacionárias raramente trazem sucesso a longo prazo, mesmo que os gritos de “Pochettino” sugiram que os torcedores discordam.
“Eu entendo o mecanismo do futebol, sem dúvida, mas há muitos estudos que mostram que isso não é a coisa certa a se fazer”, disse ele. “Eu sei que é a única opção que eles têm, mas também há muitas situações em que isso não é a coisa certa a se fazer. A única coisa em que vou me concentrar é em lutar, fazer a coisa certa junto com todos os outros.“É claro que entendemos que não estamos em uma boa situação, mas, como em tudo na vida, é preciso manter a calma, continuar fazendo o que está sendo feito e seguir em frente.”
Quando questionado se ainda estará no comando quando enfrentarem o Arsenal, em 22 de fevereiro, ele respondeu: “Estou convencido de que estarei. Entendo a pergunta e entendo que é fácil apontar para mim, mas também acho que nunca é apenas o técnico, a diretoria, os diretores, os jogadores ou a comissão técnica. É todo mundo. Se você faz algo certo, constrói algo que pode durar. É claro que não estamos em uma posição de destaque agora. Todos sabem, diretores, proprietários, eu mesmo, em que posição estamos, o que precisamos melhorar e o que precisamos fazer melhor. É nisso que estamos trabalhando muito.”
