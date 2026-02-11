VÍDEO: Torcedores do Tottenham cantam por Mauricio Pochettino durante derrota para o Newcastle, mas Thomas Frank continua desafiador

Em uma defesa típica de sua abordagem analítica, Frank tentou usar dados para argumentar contra sua própria demissão. Com o espectro da demissão mais iminente do que nunca, ele sugeriu que a história prova que demissões reacionárias raramente trazem sucesso a longo prazo, mesmo que os gritos de “Pochettino” sugiram que os torcedores discordam.

“Eu entendo o mecanismo do futebol, sem dúvida, mas há muitos estudos que mostram que isso não é a coisa certa a se fazer”, disse ele. “Eu sei que é a única opção que eles têm, mas também há muitas situações em que isso não é a coisa certa a se fazer. A única coisa em que vou me concentrar é em lutar, fazer a coisa certa junto com todos os outros.

“É claro que entendemos que não estamos em uma boa situação, mas, como em tudo na vida, é preciso manter a calma, continuar fazendo o que está sendo feito e seguir em frente.”

Quando questionado se ainda estará no comando quando enfrentarem o Arsenal, em 22 de fevereiro, ele respondeu: “Estou convencido de que estarei. Entendo a pergunta e entendo que é fácil apontar para mim, mas também acho que nunca é apenas o técnico, a diretoria, os diretores, os jogadores ou a comissão técnica. É todo mundo. Se você faz algo certo, constrói algo que pode durar. É claro que não estamos em uma posição de destaque agora. Todos sabem, diretores, proprietários, eu mesmo, em que posição estamos, o que precisamos melhorar e o que precisamos fazer melhor. É nisso que estamos trabalhando muito.”