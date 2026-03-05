Goal.com
Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
VÍDEO: Torcedores do Arsenal comemoram e dançam loucamente nas arquibancadas em Brighton após saberem que o Manchester City havia empatado com o Nottingham Forest

Os torcedores do Arsenal transformaram o Amex Stadium em um carnaval na noite de quarta-feira, quando a notícia da perda de pontos do Manchester City chegou à torcida visitante. Enquanto os Gunners garantiam uma vitória difícil por 1 a 0 sobre o Brighton, a verdadeira euforia explodiu quando foi confirmado que seus rivais pelo título haviam perdido pontos contra o Nottingham Forest.

    A atmosfera no Amex Stadium mudou de tensão concentrada para delírio absoluto em questão de segundos. Embora o gol inicial de Bukayo Saka tenha dado ao Arsenal o controle do jogo, a atenção dos torcedores foi momentaneamente desviada para seus smartphones quando chegaram as notícias do Etihad Stadium.

    Quando soou o apito final do surpreendente empate de 2 a 2 do Manchester City com o Nottingham Forest, a torcida visitante do norte de Londres explodiu. Imagens virais capturaram milhares de torcedores dançando, se abraçando e agitando cachecóis em uma explosão sincronizada de alegria que quase abafou o sistema de som do estádio. O momento não poderia ter sido mais cinematográfico, com a notícia da perda de pontos do City coincidindo perfeitamente com a conclusão da vitória suada do Arsenal. 

  • Uma mudança radical na cúpula

    Esta rodada de jogos no meio da semana pode ter definido a trajetória da disputa pelo título da Premier League 2025-26. O Arsenal está no topo da tabela com 67 pontos em 30 partidas, estabelecendo uma vantagem confortável sobre seus rivais mais próximos.

    Enquanto isso, a equipe de Guardiola, normalmente tão implacável na primavera, agora se encontra sete pontos atrás, com 60 pontos em 29 jogos. Embora o City ainda tenha um jogo a menos, o golpe psicológico de não ter conseguido vencer o Forest deu todo o ímpeto à equipe de Arteta.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Começa a reta final

    O Arsenal vai tentar manter a vantagem de sete pontos quando voltar à ação na Premier League. Com a linha de chegada à vista, Arteta vai querer que seus jogadores mantenham os pés no chão, apesar do barulho externo e das comemorações virais que dominam as redes sociais.

    No entanto, antes de enfrentar o Everton na Premier League em 14 de março, os Gunners enfrentarão primeiro o Mansfield Town na FA Cup e o Bayer Leverkusen na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

