VÍDEO: Torcedores do Arsenal comemoram e dançam loucamente nas arquibancadas em Brighton após saberem que o Manchester City havia empatado com o Nottingham Forest

A atmosfera no Amex Stadium mudou de tensão concentrada para delírio absoluto em questão de segundos. Embora o gol inicial de Bukayo Saka tenha dado ao Arsenal o controle do jogo, a atenção dos torcedores foi momentaneamente desviada para seus smartphones quando chegaram as notícias do Etihad Stadium.

Quando soou o apito final do surpreendente empate de 2 a 2 do Manchester City com o Nottingham Forest, a torcida visitante do norte de Londres explodiu. Imagens virais capturaram milhares de torcedores dançando, se abraçando e agitando cachecóis em uma explosão sincronizada de alegria que quase abafou o sistema de som do estádio. O momento não poderia ter sido mais cinematográfico, com a notícia da perda de pontos do City coincidindo perfeitamente com a conclusão da vitória suada do Arsenal.