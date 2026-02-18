VÍDEO: Son Heung-min marca um gol e dá TRÊS assistências em uma exibição impressionante no primeiro tempo, enquanto o LAFC goleia o Real Espana na Concacaf Champions Cup

Antes do jogo, o técnico do LAFC, Marc Dos Santos, revelou ao GOAL seus planos para tirar o máximo proveito de Son nesta temporada. Ele disse: “Ele é um jogador de equipe. Quero que ele esteja em uma posição móvel, não fixa, porque quando ele está móvel e pode ir de um lado para o outro, é quando ele participa mais com a equipe. É assim que eu o vejo em nosso estilo de jogo.”

O herói do hat-trick, Bouanga, também foi rápido em agradecer a Son após o jogo. O atacante levou para casa o prêmio de Melhor Jogador da Partida, mas prestou homenagem aos seus companheiros de equipe. Ele disse: “A sensação é muito legal, porque precisávamos dessa vitória. A sensação é muito boa. Estou muito feliz por ter marcado três gols, acho que meus companheiros me ajudaram nisso. Agradeço à minha equipe por isso.”