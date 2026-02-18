O LAFC assumiu a liderança após apenas três minutos com um pênalti de Bouanga e depois simplesmente disparou na frente. Son deu assistência para David Martinez marcar o segundo gol aos 11 minutos, antes de fazer ele mesmo o 3 a 0 de pênalti 10 minutos depois. O jogador da seleção sul-coreana estava em grande dia contra o Real Espana e fez uma boa jogada para Bounga marcar seu segundo gol na partida, chutando de dentro da área para fazer o quarto gol do LAFC. Son completou seu hat-trick de assistências antes do intervalo, colocando a bola na bandeja para Timothy Tillman marcar de perto pouco antes do intervalo. O Real Espana conseguiu descontar no segundo tempo, mas Bouanga fechou o placar aos 71 minutos, completando a vitória por 6 a 1 e levando a bola da partida para casa.
Traduzido por
VÍDEO: Son Heung-min marca um gol e dá TRÊS assistências em uma exibição impressionante no primeiro tempo, enquanto o LAFC goleia o Real Espana na Concacaf Champions Cup
O LAFC goleou o Real Espana por 6 a 0
Assista ao vídeo
O plano do LAFC para Son
Antes do jogo, o técnico do LAFC, Marc Dos Santos, revelou ao GOAL seus planos para tirar o máximo proveito de Son nesta temporada. Ele disse: “Ele é um jogador de equipe. Quero que ele esteja em uma posição móvel, não fixa, porque quando ele está móvel e pode ir de um lado para o outro, é quando ele participa mais com a equipe. É assim que eu o vejo em nosso estilo de jogo.”
O herói do hat-trick, Bouanga, também foi rápido em agradecer a Son após o jogo. O atacante levou para casa o prêmio de Melhor Jogador da Partida, mas prestou homenagem aos seus companheiros de equipe. Ele disse: “A sensação é muito legal, porque precisávamos dessa vitória. A sensação é muito boa. Estou muito feliz por ter marcado três gols, acho que meus companheiros me ajudaram nisso. Agradeço à minha equipe por isso.”
- AFP
Filho pronto para enfrentar Messi em Miami
O LAFC e o Real Espana disputarão a segunda partida da eliminatória na próxima semana, mas Son e companhia terão primeiro de enfrentar o Inter Miami pela MLS. As duas equipes se enfrentam no Los Angeles Memorial Coliseum no sábado, na estreia da temporada da MLS. No entanto, Messi é dúvida para o jogo devido a uma lesão no tendão, que levou o Inter Miami a adiar o recente amistoso contra o Independiente del Valle em Porto Rico.