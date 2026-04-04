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Szoboszlai DominikGetty Images
كووورة

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Vídeo: Soboslai se irrita com a torcida do Liverpool... e adverte seus companheiros

Manchester City x Liverpool
Manchester City
Liverpool
Copa da Inglaterra
D. Szoboszlai
England
Hungria

Um comportamento estranho do astro húngaro

O Liverpool sofreu mais uma derrota dolorosa ao cair por 4 a 0 diante do Manchester City nas quartas de final da Copa da Inglaterra, em uma partida que revelou o tamanho das dificuldades que a equipe vem enfrentando, tanto dentro quanto fora de campo.

  • Reação desconhecida

    O final da partida foi marcado por uma cena marcante, protagonizada por Dominik Szoboszlai, que se dirigiu para saudar a torcida do Liverpool, que permaneceu no Estádio do Union até o apito final.

    Enquanto o jogador húngaro começava a aplaudir, sua linguagem corporal mudou rapidamente: ele encolheu os ombros na direção da torcida em um gesto que gerou polêmica, antes de tentar animá-la de uma forma que pareceu um tanto agressiva.

    Seu companheiro Federico Chiesa interveio rapidamente, afastando-o e acalmando-o, numa tentativa de conter a situação antes que ela se agravasse.

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  • O ponto de virada

    Soboslai apareceu diante das câmeras do canal “Spíler TV” visivelmente desanimado com o desempenho e o resultado.

    Em resposta a uma pergunta sobre se o pênalti que resultou no primeiro gol foi o ponto de virada, Soboslai rejeitou essa hipótese, afirmando que foi o segundo gol que acabou com as esperanças de sua equipe.

    Ele disse: “Na minha opinião, o pênalti não foi o ponto de virada, mas sim o segundo gol que sofremos. Faltava apenas um minuto, e era possível entrar no segundo tempo perdendo por 1 a 0, mas sofrer outro gol antes do intervalo não é algo positivo”.

    E acrescentou: “Depois disso, você volta para o segundo tempo ainda com chances, mas contra o Manchester City é muito difícil recuperar uma desvantagem de 2 a 0; por isso, vejo que o segundo gol foi o momento decisivo.”

  • Sem desculpas

    Quanto ao impacto da pausa internacional e às diferenças no nível de preparação dos jogadores, Soboslai recusou-se a usar isso como desculpa, afirmando que a equipe não deve se esconder atrás de desculpas.

    Ele explicou: “Isso não pode ser uma desculpa. Eles também estiveram com suas seleções e disputaram partidas. Se não estiver preparado, diga isso e comece no banco de reservas.”

    E continuou: “O cansaço, o horário da partida ou o fato de ser pela FA Cup... tudo isso são desculpas. Acho que a melhor equipe venceu, e isso ficou claro. Tínhamos que ter decidido a partida no primeiro tempo, pois tivemos oportunidades.”

  • Aviso antecipado... O fantasma da ausência europeia

    O jogador do Liverpool fez um alerta direto sobre o futuro da equipe, especialmente com a aproximação de confrontos decisivos na Liga dos Campeões e na Premier League.

    Ele disse: “Precisamos nos recompor, porque, se continuarmos jogando dessa maneira, logo esqueceremos nossa participação na Liga dos Campeões e até mesmo a participação na próxima edição”.

    E concluiu: “Precisamos nos reavaliar e pensar em como transformar esta temporada desastrosa em uma temporada que possamos lembrar.”

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