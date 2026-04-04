Vídeo: Soboslai se irrita com a torcida do Liverpool... e adverte seus companheiros

O final da partida foi marcado por uma cena marcante, protagonizada por Dominik Szoboszlai, que se dirigiu para saudar a torcida do Liverpool, que permaneceu no Estádio do Union até o apito final.

Enquanto o jogador húngaro começava a aplaudir, sua linguagem corporal mudou rapidamente: ele encolheu os ombros na direção da torcida em um gesto que gerou polêmica, antes de tentar animá-la de uma forma que pareceu um tanto agressiva.

Seu companheiro Federico Chiesa interveio rapidamente, afastando-o e acalmando-o, numa tentativa de conter a situação antes que ela se agravasse.