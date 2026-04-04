O Liverpool sofreu mais uma derrota dolorosa ao cair por 4 a 0 diante do Manchester City nas quartas de final da Copa da Inglaterra, em uma partida que revelou o tamanho das dificuldades que a equipe vem enfrentando, tanto dentro quanto fora de campo.
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Vídeo: Soboslai se irrita com a torcida do Liverpool... e adverte seus companheiros
Reação desconhecida
O final da partida foi marcado por uma cena marcante, protagonizada por Dominik Szoboszlai, que se dirigiu para saudar a torcida do Liverpool, que permaneceu no Estádio do Union até o apito final.
Enquanto o jogador húngaro começava a aplaudir, sua linguagem corporal mudou rapidamente: ele encolheu os ombros na direção da torcida em um gesto que gerou polêmica, antes de tentar animá-la de uma forma que pareceu um tanto agressiva.
Seu companheiro Federico Chiesa interveio rapidamente, afastando-o e acalmando-o, numa tentativa de conter a situação antes que ela se agravasse.
O ponto de virada
Soboslai apareceu diante das câmeras do canal “Spíler TV” visivelmente desanimado com o desempenho e o resultado.
Em resposta a uma pergunta sobre se o pênalti que resultou no primeiro gol foi o ponto de virada, Soboslai rejeitou essa hipótese, afirmando que foi o segundo gol que acabou com as esperanças de sua equipe.
Ele disse: “Na minha opinião, o pênalti não foi o ponto de virada, mas sim o segundo gol que sofremos. Faltava apenas um minuto, e era possível entrar no segundo tempo perdendo por 1 a 0, mas sofrer outro gol antes do intervalo não é algo positivo”.
E acrescentou: “Depois disso, você volta para o segundo tempo ainda com chances, mas contra o Manchester City é muito difícil recuperar uma desvantagem de 2 a 0; por isso, vejo que o segundo gol foi o momento decisivo.”
Sem desculpas
Quanto ao impacto da pausa internacional e às diferenças no nível de preparação dos jogadores, Soboslai recusou-se a usar isso como desculpa, afirmando que a equipe não deve se esconder atrás de desculpas.
Ele explicou: “Isso não pode ser uma desculpa. Eles também estiveram com suas seleções e disputaram partidas. Se não estiver preparado, diga isso e comece no banco de reservas.”
E continuou: “O cansaço, o horário da partida ou o fato de ser pela FA Cup... tudo isso são desculpas. Acho que a melhor equipe venceu, e isso ficou claro. Tínhamos que ter decidido a partida no primeiro tempo, pois tivemos oportunidades.”
Aviso antecipado... O fantasma da ausência europeia
O jogador do Liverpool fez um alerta direto sobre o futuro da equipe, especialmente com a aproximação de confrontos decisivos na Liga dos Campeões e na Premier League.
Ele disse: “Precisamos nos recompor, porque, se continuarmos jogando dessa maneira, logo esqueceremos nossa participação na Liga dos Campeões e até mesmo a participação na próxima edição”.
E concluiu: “Precisamos nos reavaliar e pensar em como transformar esta temporada desastrosa em uma temporada que possamos lembrar.”