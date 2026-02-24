VÍDEO: Snoop Dogg faz um pedido especial aos torcedores do Swansea antes da primeira visita do ícone do rap americano ao sul do País de Gales como proprietário minoritário

Snoop faz parte da equipe de proprietários do Swansea, ao lado da apresentadora de televisão Martha Stewart e do vencedor do Ballon d'Or, Luka Modric. Ele investiu financeiramente e emocionalmente, o que está permitindo que grandes sonhos se concretizem.

Ao lado dos vizinhos galeses do Wrexham — que têm as estrelas de Hollywood Ryan Reynolds e Rob Mac no comando —, a intenção do Swansea é voltar à Premier League em um futuro não muito distante.

É improvável que isso aconteça nesta temporada, apesar da natureza congestionada do Campeonato, com a equipe de Vitor Matos ocupando a 15ª posição na tabela. Eles estão apenas seis pontos atrás do Wrexham, em sexto lugar, com uma vaga na repescagem ainda em disputa, mas precisam superar vários rivais da segunda divisão.

Snoop está pronto para fazer sua parte pela causa coletiva, com um papel de animador a ser desempenhado contra o Preston. Uma multidão lotará o Swansea.com Stadium, e os presentes receberão uma toalha de cortesia que deverão girar no ar, assim como fazem os torcedores dos principais esportes americanos, como a NFL.