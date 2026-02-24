Goal.com
Snoop Dogg SwanseaGetty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

VÍDEO: Snoop Dogg faz um pedido especial aos torcedores do Swansea antes da primeira visita do ícone do rap americano ao sul do País de Gales como proprietário minoritário

Snoop Dogg está se preparando para sua primeira experiência ao vivo no Swansea City, com o rapper americano escalado para ser um convidado especial quando o Swans receber o Preston North End. O ícone da música está associado ao time da Championship há algum tempo, tendo se tornado um acionista minoritário do clube, mas só agora encontrou espaço em sua agenda para uma viagem ao sul do País de Gales.

  • Snoop juntou-se a Modric como parte da equipe proprietária do Swansea.

    Snoop faz parte da equipe de proprietários do Swansea, ao lado da apresentadora de televisão Martha Stewart e do vencedor do Ballon d'Or, Luka Modric. Ele investiu financeiramente e emocionalmente, o que está permitindo que grandes sonhos se concretizem.

    Ao lado dos vizinhos galeses do Wrexham — que têm as estrelas de Hollywood Ryan Reynolds e Rob Mac no comando —, a intenção do Swansea é voltar à Premier League em um futuro não muito distante.

    É improvável que isso aconteça nesta temporada, apesar da natureza congestionada do Campeonato, com a equipe de Vitor Matos ocupando a 15ª posição na tabela. Eles estão apenas seis pontos atrás do Wrexham, em sexto lugar, com uma vaga na repescagem ainda em disputa, mas precisam superar vários rivais da segunda divisão.

    Snoop está pronto para fazer sua parte pela causa coletiva, com um papel de animador a ser desempenhado contra o Preston. Uma multidão lotará o Swansea.com Stadium, e os presentes receberão uma toalha de cortesia que deverão girar no ar, assim como fazem os torcedores dos principais esportes americanos, como a NFL.

    • Publicidade

  • Veja Snoop Dogg enviar uma mensagem aos torcedores do Swansea

  • Torcedores do Swansea são convidados a se juntar a Snoop para girar toalhas de cortesia

    Uma declaração do Swans em suas redes sociais oficiais diz: “Snoop Dogg está pedindo ao Jack Army para se juntar a ele em uma dança com toalhas antes do jogo desta noite. Os torcedores são incentivados a estar em seus lugares 20 minutos antes do início da partida e a girar as toalhas enquanto Snoop entra em campo.”

    Snoop também se pronunciou em um vídeo, no qual o artista de 54 anos diz àqueles que estão prestes a se juntar a ele para uma ocasião especial: “Sei que demorou muito tempo, mas mal posso esperar para finalmente fazer minha primeira visita a Swansea.

    Desde o momento em que conversamos sobre eu me tornar um proprietário, estou ansioso pela chance de estar com todos vocês no Swansea.com Stadium. Ouvi muitas coisas boas sobre a atmosfera, especialmente quando jogamos sob as luzes.

    Quando assisti ao jogo contra o Wrexham, onde mostramos que somos a capital do futebol galês, o barulho no estádio parecia incrível, mesmo a mais de 8.000 km de distância. Mal posso esperar para fazer parte disso.”

  • Snoop DoggGetty Images

    Snoop passa pelo País de Gales a caminho de casa após os Jogos Olímpicos de Inverno

    O Swansea conquistou o direito de se gabar sobre o Wrexham no clássico de 19 de dezembro, com um confronto dramático em que Adam Idah marcou o gol da vitória aos 91 minutos contra os Red Dragons. Snoop espera conquistar mais três pontos contra o Preston.

    Ele conseguiu viajar para o País de Gales depois de passar as últimas duas semanas torcendo pela seleção dos EUA nos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina. Ele está aproveitando uma visita rápida a Swansea antes de voltar para os Estados Unidos.

