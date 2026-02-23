VÍDEO: Ronaldinho continua em grande forma! O ícone brasileiro brilha no jogo entre Barcelona e Real Madrid Legends e empurra Marcelo de brincadeira para o gramado

No placar, o jogo foi uma história de dois tempos. O Barcelona teve a melhor parte do primeiro tempo, ditado em grande parte pela influência criativa de Ronaldinho e pelos movimentos de Saviola. O atacante argentino, que representou ambos os clubes durante sua carreira, mostrou-se afiado no terço final do campo e marcou seu gol com a tranquilidade que marcou sua passagem pela La Liga. No intervalo, o Blaugrana mantinha a vantagem de 1 a 0 e parecia controlar o ritmo do jogo, para o deleite dos torcedores locais vestidos com as cores do Barcelona.

O segundo tempo viu um ressurgimento dos veteranos do Real Madrid, que introduziram jogadores descansados e aumentaram a intensidade em busca da virada. Sua persistência acabou valendo a pena quando David Barral balançou as redes para empatar o placar. Barral, um artilheiro prolífico nas divisões inferiores do futebol espanhol que também teve uma carreira de sucesso na primeira divisão, mostrou seu instinto predatório típico para garantir que os pontos fossem divididos. Apesar de mais chances para ambos os lados à medida que o jogo se abria, nenhum dos dois conseguiu marcar o gol da vitória antes do apito final.