VÍDEO: Ronaldinho continua em grande forma! O ícone brasileiro brilha no jogo entre Barcelona e Real Madrid Legends e empurra Marcelo de brincadeira para o gramado
Saviola e Barral trocam gols
No placar, o jogo foi uma história de dois tempos. O Barcelona teve a melhor parte do primeiro tempo, ditado em grande parte pela influência criativa de Ronaldinho e pelos movimentos de Saviola. O atacante argentino, que representou ambos os clubes durante sua carreira, mostrou-se afiado no terço final do campo e marcou seu gol com a tranquilidade que marcou sua passagem pela La Liga. No intervalo, o Blaugrana mantinha a vantagem de 1 a 0 e parecia controlar o ritmo do jogo, para o deleite dos torcedores locais vestidos com as cores do Barcelona.
O segundo tempo viu um ressurgimento dos veteranos do Real Madrid, que introduziram jogadores descansados e aumentaram a intensidade em busca da virada. Sua persistência acabou valendo a pena quando David Barral balançou as redes para empatar o placar. Barral, um artilheiro prolífico nas divisões inferiores do futebol espanhol que também teve uma carreira de sucesso na primeira divisão, mostrou seu instinto predatório típico para garantir que os pontos fossem divididos. Apesar de mais chances para ambos os lados à medida que o jogo se abria, nenhum dos dois conseguiu marcar o gol da vitória antes do apito final.
Ronaldinho foi fundamental no primeiro gol.
Ronaldinho foi, sem dúvida, a grande atração da noite. O brasileiro de 45 anos continua sendo um ícone global, e cada toque seu era recebido com aplausos da torcida. Provando que ainda consegue driblar com facilidade, o ex-vencedor da Bola de Ouro foi fundamental no primeiro gol do time catalão. Ele deu um passe alto característico para Jonathan Soriano, que então deu a assistência para Saviola finalizar com precisão. Foi uma sequência que trouxe de volta os anos passados, demonstrando a sintonia telepática ainda presente entre os ex-grandes nomes do Barcelona.
Brincadeiras divertidas destacam o espetáculo
O momento mais comentado da noite, no entanto, envolveu uma interação divertida entre Ronaldinho e seu compatriota Marcelo. Enquanto o ex-lateral do Real Madrid se preparava para reiniciar a jogada em seu próprio campo, Ronaldinho se aproximou e deu-lhe um empurrãozinho malicioso. Sempre disposto a dar um show, Marcelo respondeu caindo no gramado com um drama exagerado, imitando a intensa tensão de um clássico competitivo de alto risco. O estádio imediatamente reconheceu a natureza descontraída da troca, explodindo em risadas enquanto os dois brasileiros compartilhavam um abraço caloroso e uma piada em campo.
Estreia bem-sucedida nos EUA para o Legends Clásico
Esta partida marcou um marco significativo como o primeiro Clássico entre estas duas equipes veteranas específicas a ser realizado em solo americano.
Enquanto os jogadores davam a volta olímpica após o empate em 1 a 1, o foco continuava em Ronaldinho, que parecia aproveitar cada segundo sob os holofotes. Para os torcedores em Los Angeles, poder testemunhar seus passes “sem olhar” e seu sorriso contagiante ao vivo valeu o preço do ingresso. Enquanto a geração atual se prepara para a reta final da temporada, as lendas mostraram que a história do Clássico é um legado contínuo, que continua a cativar o mundo através das chuteiras daqueles que o tornaram famoso.
