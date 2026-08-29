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Vídeo: reservas conduzem Juventus para decifrar o código do Parma

Juventus x Parma
Juventus
Parma
Campeonato Italiano
Itália

A Juventus decidiu o confronto contra o Parma com um placar de 2 a 0 no estádio Allianz, depois de ter sido paciente diante da postura defensiva do adversário durante todo o primeiro tempo, que terminou sem gols, antes de castigar o rival na etapa final por meio do reserva Nicolás González e, em seguida, de Teun Koopmeiners, em sua primeira aparição após entrar na vaga do lesionado Andrea Cambiaso.

A equipe do treinador Luciano Spalletti manteve seu início no Campeonato Italiano, conquistando sua segunda vitória consecutiva, enquanto o Parma ficou sem marcar gols pela segunda partida seguida.

  • Pressão da Juventus e advertência do Parma

    A Juventus entrou na partida com pressão precoce, e Manuel Locatelli e Douglas Luiz comandaram a posse de bola no meio-campo, enquanto Francisco Conceição causou incômodo constante à defesa do Parma pelo lado direito. Luiz desperdiçou uma chance com uma finalização que passou raspando a trave aos 27 minutos, antes de Conceição acertar a trave externa com um chute forte aos 33 minutos.

    Mas o Parma enviou dois alertas precoces; Cristian Ordóñez desperdiçou uma chance aos 13 minutos, e depois El Bilal Touré fez um cruzamento perigoso para Simone Lontani aos 15 minutos, sem que ninguém a mandasse para as redes.

    Jonathan David quase deu a vantagem aos donos da casa aos 45+2 minutos, após jogada de Locatelli e Randal Kolo Muani, mas a defesa do Parma afastou sua finalização, e o primeiro tempo terminou com empate sem gols.

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  • González abre o caminho

    A Juventus retomou o segundo tempo com um ritmo mais acelerado, e Kolo Muani desperdiçou duas chances aos 56 minutos, antes de Spalletti colocar Nicolás González no lugar de David aos 57 minutos.

    E o substituto não precisou de muito tempo para deixar sua marca. Após uma primeira finalização que passou rente à trave aos 61 minutos, ele conseguiu abrir o placar aos 62, em uma tentativa que voltou da trave antes de ele completar com outra finalização, que acabou entrando no gol.

    A pressão da Juventus continuou em busca de um segundo gol, e Kolo Muani desperdiçou uma chance cara a cara aos 70 minutos, depois que o goleiro do Parma, Edoardo Corvi, brilhou ao defender o lance. Por outro lado, o Parma pouco exigiu do goleiro da Juventus, Guglielmo Vicario, enquanto suas bolas tocaram a área dos donos da casa apenas nove vezes até os 72 minutos. 

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  • Kupmeiners encerra a missão

    Spalletti fez uma substituição forçada aos 86 minutos, com a saída de Cambiaso lesionado e a entrada de Koopmeiners, antes de o holandês definir o resultado apenas dois minutos depois. A jogada começou com um passe de Kolo Muani para Locatelli, que ajeitou a bola para Koopmeiners na ponta esquerda da grande área, e este soltou um chute preciso de esquerda no canto rasteiro, marcando o segundo gol aos 88 minutos.

    O Parma tentou diminuir a diferença nos minutos finais, mas não conseguiu criar uma chance real, antes de Abdoulaye Kounati receber cartão amarelo aos 90+3 minutos após uma entrada em Kolo Muani, encerrando a partida com a vitória da Juventus por 2 a 0.

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