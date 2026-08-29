A Juventus decidiu o confronto contra o Parma com um placar de 2 a 0 no estádio Allianz, depois de ter sido paciente diante da postura defensiva do adversário durante todo o primeiro tempo, que terminou sem gols, antes de castigar o rival na etapa final por meio do reserva Nicolás González e, em seguida, de Teun Koopmeiners, em sua primeira aparição após entrar na vaga do lesionado Andrea Cambiaso.

A equipe do treinador Luciano Spalletti manteve seu início no Campeonato Italiano, conquistando sua segunda vitória consecutiva, enquanto o Parma ficou sem marcar gols pela segunda partida seguida.