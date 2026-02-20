Traduzido por
VÍDEO: O reinado de Oliver Glasner no Crystal Palace torna-se desagradável quando os torcedores provocam o técnico durante o empate na Liga Conferência na Bósnia
O Palace venceu uma das 15 partidas disputadas em todas as competições.
Os torcedores do Palace fizeram uma longa viagem ao leste europeu na esperança de ver seu time dar um passo positivo rumo às oitavas de final da competição continental. Ismaila Sarr abriu o placar em um estádio com capacidade para apenas 9.000 pessoas, com Glasner escalando um time titular forte que também incluía o jogador da seleção inglesa Adam Wharton e o recém-contratado Jorgen Strand Larsen.
No entanto, o Eagles sofreu o empate com Karlo Abramovic aos 10 minutos do segundo tempo e teve que se contentar com um empate, o que significa que venceu apenas uma das últimas 15 partidas em todas as competições.
Veja os torcedores do Palace provocando Glasner na Bósnia
Glasner reage ao impasse na Liga Conferência
Os torcedores insatisfeitos deixaram seus sentimentos bem claros, com Glasner se tornando alvo de vaias nas arquibancadas menos de um ano depois de levar o Palace ao seu primeiro grande troféu. Eles seguiram a conquista da FA Cup de 2025 com a vitória sobre o Liverpool na Community Shield.
O técnico austríaco Glasner, no entanto, revelou que deixará o sul de Londres quando seu contrato expirar no verão. Alguns torcedores podem querer vê-lo partir antes disso, já que gritaram “demitido pela manhã” para o banco de reservas em Mostar.
Glasner mostrou-se frustrado durante grande parte do empate do Palace com o Zrinjski e repreendeu o lateral Daniel Munoz ao entrar em campo no apito final. Ele continuou a falar à TNT Sports sobre uma exibição decepcionante: “Cometemos dois erros fáceis. Vê-se todas as oportunidades, nem sempre foi o excesso de jogadores, mas não conseguimos defender um contra um.
“Foi o que eu disse antes do jogo, precisamos organizar nossa defesa. Vemos que eles não estão no melhor ritmo. Estamos sempre fazendo mudanças. Precisamos ser muito autocríticos hoje. Controlamos o jogo, como contra o Burnley (derrota por 3 a 2), mas perdemos o ímpeto com erros fáceis.”
Jogos do Crystal Palace 2025-26: Próximos jogos dos Eagles
O Palace ainda pode avançar na fase eliminatória da Conference League, com o jogo de volta contra o Zrinjski marcado para a próxima quinta-feira, no Selhurst Park. Um resultado positivo garantirá a equipe uma chance de conquistar mais um título importante.
Glasner espera que o otimismo e o ímpeto possam ser mantidos quando o time voltar à ação na Premier League no domingo, em casa, contra o Wolves, que está na lanterna, já que o Eagles está agora oito pontos à frente da zona de rebaixamento.