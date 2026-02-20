VÍDEO: O reinado de Oliver Glasner no Crystal Palace torna-se desagradável quando os torcedores provocam o técnico durante o empate na Liga Conferência na Bósnia

Os torcedores insatisfeitos deixaram seus sentimentos bem claros, com Glasner se tornando alvo de vaias nas arquibancadas menos de um ano depois de levar o Palace ao seu primeiro grande troféu. Eles seguiram a conquista da FA Cup de 2025 com a vitória sobre o Liverpool na Community Shield.

O técnico austríaco Glasner, no entanto, revelou que deixará o sul de Londres quando seu contrato expirar no verão. Alguns torcedores podem querer vê-lo partir antes disso, já que gritaram “demitido pela manhã” para o banco de reservas em Mostar.

Glasner mostrou-se frustrado durante grande parte do empate do Palace com o Zrinjski e repreendeu o lateral Daniel Munoz ao entrar em campo no apito final. Ele continuou a falar à TNT Sports sobre uma exibição decepcionante: “Cometemos dois erros fáceis. Vê-se todas as oportunidades, nem sempre foi o excesso de jogadores, mas não conseguimos defender um contra um.

“Foi o que eu disse antes do jogo, precisamos organizar nossa defesa. Vemos que eles não estão no melhor ritmo. Estamos sempre fazendo mudanças. Precisamos ser muito autocríticos hoje. Controlamos o jogo, como contra o Burnley (derrota por 3 a 2), mas perdemos o ímpeto com erros fáceis.”