VÍDEO: O que o Chelsea está fazendo?! O Aston Villa ficou absolutamente furioso quando os Blues se reuniram no centro do campo para impedir que o jogo recomeçasse
Blues bloqueia reinício do Villa Park
O Chelsea transformou uma atuação dominante em um debate disciplinar após empregar uma tática calculada de protelação no início do segundo tempo. Vencendo por 2 a 1 após uma atuação magistral de João Pedro, os londrinos se recusaram a assumir suas posições defensivas, preferindo se reunir em um círculo fechado ao redor da bola.
A jogada impediu fisicamente o Aston Villa de dar o pontapé inicial, deixando Ollie Watkins e Amadou Onana visivelmente perplexos. O ritmo da equipe da casa foi efetivamente neutralizado, enquanto o árbitro lutava para controlar o impasse no círculo central.
A tensão só diminuiu quando Cole Palmer finalmente liberou a bola do círculo, permitindo que o jogo fosse retomado sob uma salva de vaias. Os torcedores nas redes sociais não perderam tempo em zombar da cena, com um deles perguntando, em tom de brincadeira, se os Blues “achavam que estavam jogando rúgbi”. No final, o Chelsea garantiu uma vitória retumbante por 4 a 1 sobre o Villa.
Rosenior defende iniciativa no vestiário
O técnico Liam Rosenior rapidamente se distanciou do planejamento da ação, mas ofereceu seu total apoio à escolha do elenco. “Não foi minha ideia, veio dos jogadores e eu realmente gostei, porque eles estão demonstrando união, coesão e espírito”, explicou o técnico do Blues durante a coletiva de imprensa pós-jogo.
“Você precisa disso antes de qualquer coisa, antes de começar a falar sobre táticas ou sistemas — você precisa de um grupo de jogadores que corram e lutem uns pelos outros. E, no meu tempo, não houve um único jogo em que eu pudesse dizer que eles não deram tudo de si ou que fiquei desapontado com o empenho deles. Isso é um bom sinal, porque eles são um bom grupo, um grupo unido, que gosta da companhia uns dos outros, e isso é metade da batalha.”
Chelsea pretende manter o ritmo
Com essa vitória, o Chelsea agora sobe para a quinta posição na tabela, após a surpreendente derrota do Liverpool por 2 a 1 para o Wolves, último colocado. A vitória chega em um momento importante para os Blues, que estavam em uma sequência de três jogos sem vitória no campeonato antes de enfrentar o Villa. Agora, eles enfrentam o Wrexham na FA Cup e, em seguida, enfrentam um confronto difícil contra o PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões.