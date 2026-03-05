VÍDEO: O que o Chelsea está fazendo?! O Aston Villa ficou absolutamente furioso quando os Blues se reuniram no centro do campo para impedir que o jogo recomeçasse

O Chelsea transformou uma atuação dominante em um debate disciplinar após empregar uma tática calculada de protelação no início do segundo tempo. Vencendo por 2 a 1 após uma atuação magistral de João Pedro, os londrinos se recusaram a assumir suas posições defensivas, preferindo se reunir em um círculo fechado ao redor da bola.

A jogada impediu fisicamente o Aston Villa de dar o pontapé inicial, deixando Ollie Watkins e Amadou Onana visivelmente perplexos. O ritmo da equipe da casa foi efetivamente neutralizado, enquanto o árbitro lutava para controlar o impasse no círculo central.

A tensão só diminuiu quando Cole Palmer finalmente liberou a bola do círculo, permitindo que o jogo fosse retomado sob uma salva de vaias. Os torcedores nas redes sociais não perderam tempo em zombar da cena, com um deles perguntando, em tom de brincadeira, se os Blues “achavam que estavam jogando rúgbi”. No final, o Chelsea garantiu uma vitória retumbante por 4 a 1 sobre o Villa.