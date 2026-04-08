Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traduzido por

Vídeo: O Paris Saint-Germain homenageia o Liverpool nas quartas de final da Liga dos Campeões

França
England

Uma vitória importante para a equipe francesa

 O Paris Saint-Germain colocou um pé nas semifinais da Liga dos Campeões após sua valiosa vitória por 2 a 0 sobre o Liverpool, na noite desta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, na partida de ida das quartas de final.

O Paris abriu o placar aos 11 minutos com um gol de Desiré Doué, e seu companheiro Khvicha Kvaratskhelia marcou o segundo gol aos 65 minutos.

O PSG está agora perto de garantir a vaga nas semifinais na partida de volta, na próxima terça-feira, na Inglaterra, onde bastará uma vitória, um empate por qualquer placar ou até mesmo uma derrota por diferença de um gol.

Já para o Liverpool, a tarefa ficou difícil, já que precisará vencer em casa por três gols de diferença para avançar às semifinais.

  • Começo forte e gol logo no início

      A partida começou com o Paris Saint-Germain dominando o jogo, com Ousmane Dembélé e Kvaratskhelia em destaque no ataque, tentando criar perigo logo no início contra o gol do Liverpool.

    Aos 11 minutos, o Paris Saint-Germain abriu o placar com um gol de Desiré Doué. Após um passe de Dembélé pela esquerda, Desiré avançou na entrada da área e chutou com efeito, a bola bateu em Ryan Gravenberch e entrou no gol.

    O Liverpool tentou reagir, e Jérémy Frimpong cruzou da direita em direção à área do Paris, mas Nuno Mendes bloqueou a bola.

    Aos 20 minutos, Dominik Szoboszlai cobrou uma falta pela direita em direção ao segundo poste, mas Matvey Savonov defendeu com brilhantismo, impedindo o empate inglês.

    O desempenho do Liverpool melhorou, e a equipe conseguiu jogar em áreas mais avançadas do campo, o que pressionou a defesa do Paris Saint-Germain, que manteve o gol invicto.



  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Tentativas francesas e ausência inglesa


    Aos 30 minutos, Jeremy Frimpong avançou pela direita e cruzou rasteiro em direção ao segundo poste, mas Zair Emre desviou com maestria na frente de Dominik Szoboszlai.

    Dois minutos depois, Khvicha Kvaratskhelia avançou em direção a uma bola rebatida no lado direito da grande área e disparou um chute forte em direção ao lado esquerdo do gol; Giorgi Mamardashvili posicionou-se habilmente na linha do gol para defender o chute do compatriota, que desviou por causa de Alexis Mac Allister.

    O Paris esteve perto do segundo gol aos 37 minutos: um belo passe em profundidade pela esquerda chegou a Nuno Mendes, que avançou e deu um passe preciso para a área para Desiré Doué, que chutou, mas o goleiro do Liverpool defendeu com maestria.

    O Paris continuou suas tentativas ofensivas, e o goleiro do Liverpool defendeu novamente um chute forte de Dembélé. Os minutos se passaram e o primeiro tempo terminou com o Paris na frente por 1 a 0, em meio a um fraco desempenho da equipe inglesa.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Oportunidades perdidas


    O segundo tempo começou com um ataque do Paris, e aos 48 minutos o Liverpool lançou um contra-ataque, com a bola chegando a Ikitike na ala direita, que chutou com força, mas a bola saiu pela linha de fundo.

    O Paris recuou para o meio de campo, diante das tentativas do Liverpool de empatar o jogo, e aos 52 minutos, Hakimi recuperou a bola dentro da área e avançou com ela, terminando o ataque com um escanteio.

    Dois minutos depois, Dembélé desperdiçou uma chance clara, após um passe magnífico dentro da área que deixou o vencedor da Bola de Ouro sozinho na marca do pênalti, mas ele chutou por cima de forma estranha.

  •  Segundo gol do Paris

    Aos 66 minutos, o Paris Saint-Germain marcou o segundo gol, por meio de Kvaratskhelia, que passou pelo goleiro e pela defesa e chutou para o fundo da rede, marcando um gol espetacular.



    O gol desanimou o Liverpool, que começou a desistir, e os donos da casa dominaram a posse de bola, trocando passes entre si com facilidade.

    Aos 70 minutos, o Paris lançou um contra-ataque rápido, que resultou em um pênalti após Konaté ter derrubado Zaire-Emery, mas a marcação foi anulada após consulta ao VAR.

    Arne Slot, técnico do Liverpool, recorreu ao banco de reservas aos 78 minutos, realizando quatro substituições: entraram Cortes Jones, Isaac, Jakpo e Robertson, e saíram Kirkes, Wirtz, Ikitike e Soboslai.

    Apesar das substituições, o Paris continuou sendo o time mais perigoso e desperdiçou muitas chances. Aos 87 minutos, Ousmane Dembélé avançou pela lateral em alta velocidade e chutou, mas a bola acertou a trave.

    Dembélé saiu de campo em seguida, sob grande aplauso da torcida, e foi substituído por Lucas Hernández, com os minutos seguintes passando sem novidades.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Liga dos Campeões
Liverpool crest
Liverpool
LIV
PSG crest
PSG
PSG