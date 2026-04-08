Vídeo: O Paris Saint-Germain homenageia o Liverpool nas quartas de final da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain colocou um pé nas semifinais da Liga dos Campeões após sua valiosa vitória por 2 a 0 sobre o Liverpool, na noite desta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, na partida de ida das quartas de final.
O Paris abriu o placar aos 11 minutos com um gol de Desiré Doué, e seu companheiro Khvicha Kvaratskhelia marcou o segundo gol aos 65 minutos.
O PSG está agora perto de garantir a vaga nas semifinais na partida de volta, na próxima terça-feira, na Inglaterra, onde bastará uma vitória, um empate por qualquer placar ou até mesmo uma derrota por diferença de um gol.
Já para o Liverpool, a tarefa ficou difícil, já que precisará vencer em casa por três gols de diferença para avançar às semifinais.