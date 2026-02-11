VÍDEO: O gol perdido da temporada?! Cole Palmer, de alguma forma, chuta por cima da trave à queima-roupa nos últimos momentos do empate do Chelsea com o Leeds.

O técnico Liam Rosenior foi questionado sobre a falha de Palmer após o jogo e disse aos repórteres: “Ele está na posição, 999 vezes em 1000, ele marca, foi apenas aquela vez naquele momento. Não deveríamos estar nessa posição. O jogo deveria ter terminado em 2 a 0. Preciso mostrar aos jogadores certas coisas para garantir que isso não aconteça novamente.”

O técnico do Chelsea também falou sobre sua decepção por não ter vencido o jogo, acrescentando: “Sinceramente, não me lembro de o Leeds ter chutado a gol ou criado alguma chance no jogo [antes do gol de Nmecha]. Parte do nosso futebol, na posse de bola, na pressão, na energia, foi tudo o que eu queria ver, e isso torna ainda mais amargo o fato de termos perdido o jogo. Fiquei frustrado após o segundo gol com algumas coisas que vou mostrar aos jogadores para explicar por que o ritmo do jogo mudou. Isso é uma questão de equipe. Se conseguirmos nos concentrar durante os 90 minutos, esta equipe tem um potencial incrível, que vocês viram em provavelmente 90% do jogo de hoje. Estou aqui há um mês e sinto que já sei no que precisamos trabalhar para melhorar isso. É preciso garantir que tenhamos tempo para fazer isso.”