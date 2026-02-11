VÍDEO: O gol perdido da temporada?! Cole Palmer, de alguma forma, chuta por cima da trave à queima-roupa nos últimos momentos do empate do Chelsea com o Leeds.
Palmer desperdiça chance e Chelsea empata
O Chelsea parecia destinado a conquistar os três pontos contra o Leeds, após abrir uma vantagem de 2 a 0 com um gol de João Pedro e um pênalti convertido por Palmer. No entanto, o time adversário reagiu graças aos esforços de Lukas Nmecha e Noah Okafor, empatando o jogo em 2 a 2. Palmer então desperdiçou uma chance incrível de garantir a vitória nos acréscimos, com uma falha inacreditável. O jogador de 23 anos chegou ao segundo poste e parecia pronto para converter um cruzamento rasteiro, mas acabou mandando a bola por cima do travessão.
O comentarista da Sky Sports, Paul Merson, não acreditou no que viu e disse: “Não! Palmer acabou de perder a dois metros da meta! Ele ainda está parado na meta com a boca aberta, sem acreditar que acabou de perder. Não acredito no que acabei de ver, uau. Ele não conseguiria fazer isso de novo se tentasse, não acredito no que acabei de ver.”
Assista ao vídeo
“Em 999 de cada 1000 vezes, ele marca.”
O técnico Liam Rosenior foi questionado sobre a falha de Palmer após o jogo e disse aos repórteres: “Ele está na posição, 999 vezes em 1000, ele marca, foi apenas aquela vez naquele momento. Não deveríamos estar nessa posição. O jogo deveria ter terminado em 2 a 0. Preciso mostrar aos jogadores certas coisas para garantir que isso não aconteça novamente.”
O técnico do Chelsea também falou sobre sua decepção por não ter vencido o jogo, acrescentando: “Sinceramente, não me lembro de o Leeds ter chutado a gol ou criado alguma chance no jogo [antes do gol de Nmecha]. Parte do nosso futebol, na posse de bola, na pressão, na energia, foi tudo o que eu queria ver, e isso torna ainda mais amargo o fato de termos perdido o jogo. Fiquei frustrado após o segundo gol com algumas coisas que vou mostrar aos jogadores para explicar por que o ritmo do jogo mudou. Isso é uma questão de equipe. Se conseguirmos nos concentrar durante os 90 minutos, esta equipe tem um potencial incrível, que vocês viram em provavelmente 90% do jogo de hoje. Estou aqui há um mês e sinto que já sei no que precisamos trabalhar para melhorar isso. É preciso garantir que tenhamos tempo para fazer isso.”
O que vem a seguir?
O Chelsea agora volta seu foco para a FA Cup e para a partida da quarta rodada contra o Hull City, time que está em alta na Championship, na sexta-feira. O Blues voltará à ação na Premier League em casa contra o Burnley, que luta contra o rebaixamento, no dia 21 de fevereiro.
