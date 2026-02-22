Goal.com
Jack Wilshere Luton Burton Albion 2025-26Getty/X
VÍDEO: O furioso ex-jogador do Arsenal Jack Wilshere foi arrastado para longe dos torcedores do Luton pelos seus próprios jogadores em cenas desagradáveis

O ex-jogador do Arsenal Jack Wilshere teve que ser afastado de uma confrontação com torcedores agitados do Luton por seus próprios jogadores, após um decepcionante empate em 1 a 1 com o Burton Albion em Kenilworth Road. O Hatters deixou escapar dois pontos no final da partida, levando alguns torcedores a descarregarem sua frustração em Wilshere enquanto ele se dirigia ao túnel.

    Nahki Wells colocou o Luton na frente aos 13 minutos, enquanto a equipe de Wilshere buscava uma vitória motivadora em casa que os levaria às vagas dos playoffs da League One. No entanto, eles sofreram um dramático gol de empate aos 92 minutos, marcado por Fabio Tavares.

    Wilshere ficou compreensivelmente desapontado ao atravessar o campo em direção aos vestiários. Antes que pudesse chegar lá, ele foi alvo de insultos vindos das arquibancadas. O ex-jogador da seleção inglesa reagiu, aproximando-se da torcida e encarando-os. Ele foi afastado do confronto antes que a situação se tornasse desagradável.

    Wilshere abordou as vaias e provocações dirigidas a ele ao falar com a imprensa depois do jogo, sem entrar em detalhes sobre sua resposta irritada. Ele disse: “Em primeiro lugar, eu entendo a frustração deles, eu entendo, já disse isso muitas vezes, mas neste momento precisamos deles.

    Não é por falta de esforço dos jogadores, eles estão dando tudo de si todos os dias. Trabalhamos muito, muito duro para tentar vencer os jogos e deixar os torcedores felizes.

    Acho que dá para ver que os jogadores estão realmente sem convicção, sem confiança. É difícil quando, logo no primeiro minuto, há vaias, mas neste momento todos precisam estar juntos, todos precisam se unir.

    Não temos o direito de simplesmente aparecer, ganhar os jogos e esperar que isso aconteça, porque não podemos. É possível ver claramente que, no momento, não é isso que está acontecendo.

    “Não achei que começamos tão bem, mas tínhamos intenção, queríamos jogar de uma determinada maneira, então tivemos um pouco de ritmo. Marcamos e tentamos manter a vantagem, e isso para mim mostra que os jogadores estão com falta de confiança, falta de convicção.”

    O técnico do Burton, Gary Bowyer, disse acreditar que o Brewers poderia ter conquistado mais do que um ponto na visita a Luton: “Acho que foi o mínimo que merecíamos. Vir aqui, contra um time que estava na Premier League há dois anos, você olha para a qualidade do elenco, eles conseguiram trazer alguém como Nahki Wells, o que mostra a força e a profundidade que eles têm.

    “Então, nós lhes demos uma oportunidade que foi muito ruim da nossa parte, mas pedimos que continuassem lutando e temos um grupo de lutadores. Tivemos as melhores chances do jogo, na minha opinião, mas saímos no segundo tempo, fizemos mudanças ofensivas, fomos para cima e passamos para o 4-4-2.

    Colocamos Fabio na ala também. Ele não teve muitas oportunidades recentemente, mas sua atitude e profissionalismo nunca foram questionados e estou muito feliz por ele ter aproveitado aquele cruzamento.”

    Wilshere colocou o Luton na 10ª posição da tabela da League One, a seis pontos dos lugares de play-off. Ele está desempenhando sua primeira função permanente como técnico, tendo assumido o comando do Kenilworth Road em outubro de 2025, após uma breve passagem como técnico interino do Norwich na temporada passada.

    O ex-jogador da base do Arsenal tem apenas 34 anos, tendo sido forçado a pendurar as chuteiras em 2002, e está ansioso para provar seu valor como técnico depois de ver seus ex-colegas da seleção inglesa Wayne Rooney, Steven Gerrard e Frank Lampard passarem por altos e baixos no banco de reservas.

