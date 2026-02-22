Wilshere abordou as vaias e provocações dirigidas a ele ao falar com a imprensa depois do jogo, sem entrar em detalhes sobre sua resposta irritada. Ele disse: “Em primeiro lugar, eu entendo a frustração deles, eu entendo, já disse isso muitas vezes, mas neste momento precisamos deles.

Não é por falta de esforço dos jogadores, eles estão dando tudo de si todos os dias. Trabalhamos muito, muito duro para tentar vencer os jogos e deixar os torcedores felizes.

Acho que dá para ver que os jogadores estão realmente sem convicção, sem confiança. É difícil quando, logo no primeiro minuto, há vaias, mas neste momento todos precisam estar juntos, todos precisam se unir.

Não temos o direito de simplesmente aparecer, ganhar os jogos e esperar que isso aconteça, porque não podemos. É possível ver claramente que, no momento, não é isso que está acontecendo.

“Não achei que começamos tão bem, mas tínhamos intenção, queríamos jogar de uma determinada maneira, então tivemos um pouco de ritmo. Marcamos e tentamos manter a vantagem, e isso para mim mostra que os jogadores estão com falta de confiança, falta de convicção.”

O técnico do Burton, Gary Bowyer, disse acreditar que o Brewers poderia ter conquistado mais do que um ponto na visita a Luton: “Acho que foi o mínimo que merecíamos. Vir aqui, contra um time que estava na Premier League há dois anos, você olha para a qualidade do elenco, eles conseguiram trazer alguém como Nahki Wells, o que mostra a força e a profundidade que eles têm.

“Então, nós lhes demos uma oportunidade que foi muito ruim da nossa parte, mas pedimos que continuassem lutando e temos um grupo de lutadores. Tivemos as melhores chances do jogo, na minha opinião, mas saímos no segundo tempo, fizemos mudanças ofensivas, fomos para cima e passamos para o 4-4-2.

Colocamos Fabio na ala também. Ele não teve muitas oportunidades recentemente, mas sua atitude e profissionalismo nunca foram questionados e estou muito feliz por ele ter aproveitado aquele cruzamento.”