VÍDEO: O ex-técnico do Liverpool, Brendan Rodgers, posa com um rifle vestido com trajes sauditas em meio à disputa pelo título no Al-Qadsiah

O ex-técnico da Premier League também se mostrou entusiasmado em sua avaliação da vida longe do banco de reservas, incentivando outras pessoas a considerarem a mudança para a Arábia Saudita. “Só tenho sentimentos positivos ao falar sobre a Arábia Saudita. Quando você muda de país e de cultura para viver, sempre surgem dúvidas. Mas devo dizer que, nos meus dois primeiros meses aqui, as pessoas foram muito gentis, amigáveis e prestativas”, afirmou Rodgers, descartando alguns dos preconceitos comuns entre aqueles que não vivem na região em relação ao estilo de vida no reino.

Ele continuou destacando a segurança e o conforto que sentiu desde que se mudou. “A qualidade de vida tem sido muito boa nos meus poucos meses aqui. É claro que o clima ajuda. Mas me sinto muito seguro e protegido no país. Viajei por todo o lado devido ao futebol, por isso diria a qualquer pessoa para experimentar. Tem sido uma experiência maravilhosa para mim até agora, e qualquer pessoa que venha para cá ficaria realmente muito surpreendida.” Com a corrida pelo título no horizonte e o seu estatuto de ícone local a crescer, Rodgers parece estar a prosperar no seu mais recente capítulo como treinador.