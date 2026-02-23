Getty Images Sport
VÍDEO: O ex-técnico do Liverpool, Brendan Rodgers, posa com um rifle vestido com trajes sauditas em meio à disputa pelo título no Al-Qadsiah
Rodgers no comando na Arábia Saudita
A transição de Rodgers para a Liga Profissional Saudita ocorreu após uma saída repentina do Celtic em outubro, e ele rapidamente se tornou o rosto do ambicioso projeto do Al-Qadsiah. O clube investiu pesadamente em talentos europeus desde sua promoção em 2024, trazendo jogadores como o internacional italiano Mateo Retegui e o ex-meio-campista do Porto Otávio. A imagem de Rodgers vestindo roupas tradicionais simboliza os esforços da liga para integrar estrelas ocidentais de alto nível à cultura local, enquanto o país se prepara para sediar a Copa do Mundo de 2034. Nas imagens divulgadas pelo Al-Qadsiah nas redes sociais, Rodgers é visto rindo ao receber elogios por sua aparência.
O xeque Brendan abraça a cultura
Quando lhe disseram que ele ficava “elegante” com o traje tradicional, o gerente de 53 anos respondeu com seu charme característico. “Provavelmente fica muito mais legal em outras pessoas, mas acho que hoje é um dia para respeitar o Dia da Fundação aqui na Arábia Saudita e, claro, sempre vou usá-lo com respeito”, disse ele. O vídeo se tornou viral, com os fãs reagindo à imagem do “Sheikh Brendan” posando com uma arma de fogo como parte da reconstituição histórica.
Além do traje, Rodgers aproveitou a oportunidade para enviar uma mensagem de união à população local. “Quero dar meus sinceros parabéns a todo o povo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem uma herança realmente rica e um futuro muito empolgante pela frente”, acrescentou. A disposição do técnico em participar de uma exibição cultural tão pública destaca a tendência crescente de figuras de destaque do futebol atuando como embaixadores do Estado saudita durante este período de rápida expansão e pesados investimentos na Pro League.
A vida no Oriente Médio
O ex-técnico da Premier League também se mostrou entusiasmado em sua avaliação da vida longe do banco de reservas, incentivando outras pessoas a considerarem a mudança para a Arábia Saudita. “Só tenho sentimentos positivos ao falar sobre a Arábia Saudita. Quando você muda de país e de cultura para viver, sempre surgem dúvidas. Mas devo dizer que, nos meus dois primeiros meses aqui, as pessoas foram muito gentis, amigáveis e prestativas”, afirmou Rodgers, descartando alguns dos preconceitos comuns entre aqueles que não vivem na região em relação ao estilo de vida no reino.
Ele continuou destacando a segurança e o conforto que sentiu desde que se mudou. “A qualidade de vida tem sido muito boa nos meus poucos meses aqui. É claro que o clima ajuda. Mas me sinto muito seguro e protegido no país. Viajei por todo o lado devido ao futebol, por isso diria a qualquer pessoa para experimentar. Tem sido uma experiência maravilhosa para mim até agora, e qualquer pessoa que venha para cá ficaria realmente muito surpreendida.” Com a corrida pelo título no horizonte e o seu estatuto de ícone local a crescer, Rodgers parece estar a prosperar no seu mais recente capítulo como treinador.
Sequência invicta impulsiona a corrida pelo título
Embora o vídeo tenha ganhado destaque pelas manchetes devido ao seu impacto visual, o trabalho de Rodgers em campo tem sido igualmente impressionante. Desde que chegou ao Al-Qadsiah, ele supervisionou uma notável sequência de 13 jogos sem derrotas, que impulsionou o clube para o centro das discussões sobre o título. Atualmente, eles estão apenas cinco pontos atrás do líder Al-Nassr, time que conta com o poder ofensivo de Cristiano Ronaldo, Sadio Mane e João Félix. A reviravolta sob o comando de Rodgers transformou o Al-Qadsiah de um novato em um verdadeiro candidato ao título.
Ao discutir o crescimento da competição, Rodgers observou uma mudança significativa na qualidade. “O progresso é ano a ano. De assistir ao campeonato há alguns anos a participar dele agora, tenho certeza de que nos próximos anos ele só vai melhorar”, explicou. “Fiquei realmente impressionado com o nível da liga, há alguns jogadores fantásticos, treinadores excelentes, e isso continuará nos próximos anos.” Sua equipe também está se preparando para se mudar para um novo estádio de última geração ainda este ano, consolidando ainda mais seu status de potência em ascensão.
