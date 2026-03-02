VÍDEO: O atacante do Hull City, Oli McBurnie, VOMITA em campo, e os géis de cafeína são apontados como culpados

Apesar do desgaste físico do seu atacante estrela, o Hull City conseguiu superar a difícil partida fora de casa e conquistar uma vitória vital por 1 a 0. Matt Crooks marcou o gol decisivo no segundo tempo, garantindo que a provação desagradável de McBurnie não fosse em vão. O Hull City tem demonstrado habilidade para vencer de forma feia nesta temporada, uma característica que muitas vezes é necessária para superar o exaustivo calendário de 46 jogos da segunda divisão inglesa. O resultado mantém os Tigers firmes na busca pelo retorno à Premier League, enquanto buscam encerrar uma década de exílio da primeira divisão e garantir uma vaga nos playoffs.

Em entrevista à BBC Radio Humberside, o técnico Sergej Jakirovic foi sincero sobre as deficiências de sua equipe durante toda a partida, afirmando: “Não jogamos bem, nosso desempenho foi mediano. Perdemos muitas posses de bola, você pode jogar, mas não tem controle – (cometemos) erros não forçados, perdendo a bola. No intervalo, concordamos que poderíamos jogar com muito mais confiança – ser mais verticais e aumentamos a energia com as substituições – (não estávamos) 100% no primeiro tempo. Fiquei irritado – não era a nossa cara, o nosso desempenho. Não me importo mais com as impressões, mas gostaria que jogássemos muito melhor. Senti que tivemos uma chance porque ficamos principalmente no nosso campo. Levamos três pontos, o que é o mais importante.”