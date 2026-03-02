As imagens mostram o jogador da seleção escocesa curvado e visivelmente com dificuldades enquanto as equipes se preparavam para reiniciar a partida com o placar empatado em 0 a 0. Momentos depois, o jogador de 29 anos não conseguiu segurar o que havia ingerido no intervalo e vomitou violentamente no gramado. Apesar das cenas alarmantes, McBurnie conseguiu se recuperar e, surpreendentemente, permaneceu em campo durante os 90 minutos, enquanto o Hull mantinha sua busca pela promoção. Após o apito final, o ex-jogador do Sheffield United usou as redes sociais para comentar o vídeo que deixou os fãs preocupados com seu bem-estar. Com uma dose saudável de humor autodepreciativo, McBurnie identificou o culpado por seu mal-estar no meio da partida. Postando no X ao lado de emojis rindo e vomitando, o atacante brincou: “Talvez precise reduzir os géis de cafeína no intervalo”. A resposta bem-humorada confirmou que o problema foi uma reação temporária aos seus suplementos energéticos, e não um vírus persistente.
VÍDEO: O atacante do Hull City, Oli McBurnie, VOMITA em campo, e os géis de cafeína são apontados como culpados
McBurnie explica mal-estar durante a partida
O Hull City mantém o ritmo de promoção
Apesar do desgaste físico do seu atacante estrela, o Hull City conseguiu superar a difícil partida fora de casa e conquistar uma vitória vital por 1 a 0. Matt Crooks marcou o gol decisivo no segundo tempo, garantindo que a provação desagradável de McBurnie não fosse em vão. O Hull City tem demonstrado habilidade para vencer de forma feia nesta temporada, uma característica que muitas vezes é necessária para superar o exaustivo calendário de 46 jogos da segunda divisão inglesa. O resultado mantém os Tigers firmes na busca pelo retorno à Premier League, enquanto buscam encerrar uma década de exílio da primeira divisão e garantir uma vaga nos playoffs.Em entrevista à BBC Radio Humberside, o técnico Sergej Jakirovic foi sincero sobre as deficiências de sua equipe durante toda a partida, afirmando: “Não jogamos bem, nosso desempenho foi mediano. Perdemos muitas posses de bola, você pode jogar, mas não tem controle – (cometemos) erros não forçados, perdendo a bola. No intervalo, concordamos que poderíamos jogar com muito mais confiança – ser mais verticais e aumentamos a energia com as substituições – (não estávamos) 100% no primeiro tempo. Fiquei irritado – não era a nossa cara, o nosso desempenho. Não me importo mais com as impressões, mas gostaria que jogássemos muito melhor. Senti que tivemos uma chance porque ficamos principalmente no nosso campo. Levamos três pontos, o que é o mais importante.”
O que vem a seguir para McBurnie e o Hull City?
Com a campanha de promoção em pleno andamento, a presença de McBurnie será vital para o restante da campanha, embora ele provavelmente reconsidere sua abordagem nutricional para os próximos jogos. Ele se tornou um herói cult no MKM Stadium desde sua transferência no verão passado, e sua capacidade de jogar a partida inteira, apesar do desconforto físico no Fratton Park, simboliza a garra que Jakirovic deseja ver. À medida que a disputa pela Premier League se intensifica, o Hull City precisará que seu artilheiro mantenha a compostura — e seus suplementos no intervalo — sob controle para ter sucesso nos playoffs. O Hull City enfrentará seu rival na disputa pela promoção, o Ipswich Town, nesta terça-feira, em Portman Road.