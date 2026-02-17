VÍDEO: O astro da seleção americana Haji Wright marca três gols impressionantes para derrotar o Middlesbrough e levar o Coventry, de Frank Lampard, de volta ao topo da Championship

Wright, que elevou seu total de gols na temporada para 13, foi sem dúvida a estrela do Coventry contra o Boro. Ele acertou a trave na primeira jogada importante da partida, antes de marcar o primeiro gol aos 21 minutos.

No segundo gol, o goleiro do Sky Blues, Carl Rushworth, deu uma assistência com um chute forte no meio do campo, e Wright mostrou força para segurar seu marcador e mandar a bola no canto inferior.

O jogador de 27 anos, que espera disputar a Copa do Mundo em casa com a seleção dos Estados Unidos neste verão, completou seu hat-trick e garantiu a bola da partida ao manter a calma para converter um pênalti aos 71 minutos.

Lampard comentou sobre o desempenho carismático de Wright: “Haji mantém a cabeça baixa, tem trabalhado duro e sabemos como Haji pode ser quando está nessa forma. Estou muito feliz por ele e ele precisa continuar assim. Especialmente em um jogo de alto nível, você precisa marcar em momentos críticos e foi o que fizemos hoje. Todos trabalharam e Haji fez o seu trabalho.”