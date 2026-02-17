VÍDEO: O astro da seleção americana Haji Wright marca três gols impressionantes para derrotar o Middlesbrough e levar o Coventry, de Frank Lampard, de volta ao topo da Championship

O atacante americano Wright ajudou a colocar a campanha de volta nos trilhos com uma atuação decisiva contra o Boro, time que havia ultrapassado o Coventry na liderança após uma queda inoportuna dos jogadores de Lampard.
O ex-meio-campista do Chelsea e da Inglaterra viu seu time perder uma vantagem de 10 pontos na liderança da Championship, com o Sky Blues aparentemente a caminho do título em um determinado momento, mas eles quebraram uma sequência de três jogos sem vitórias ao derrotar o Middlesbrough por 3 a 1 em casa.