VÍDEO: O astro da seleção americana Haji Wright marca três gols impressionantes para derrotar o Middlesbrough e levar o Coventry, de Frank Lampard, de volta ao topo da Championship

O astro da seleção americana Haji Wright marcou três gols impressionantes pelo Coventry contra o Middlesbrough, outro candidato à promoção, levando a equipe de Frank Lampard de volta ao topo da tabela do Campeonato Inglês. O Sky Blues perdeu a liderança confortável no topo da segunda divisão inglesa, mas continua no caminho certo para chegar à Premier League.

  • O Coventry perdeu a liderança de 10 pontos no topo da tabela

    O atacante americano Wright ajudou a colocar a campanha de volta nos trilhos com uma atuação decisiva contra o Boro, time que havia ultrapassado o Coventry na liderança após uma queda inoportuna dos jogadores de Lampard.

    O ex-meio-campista do Chelsea e da Inglaterra viu seu time perder uma vantagem de 10 pontos na liderança da Championship, com o Sky Blues aparentemente a caminho do título em um determinado momento, mas eles quebraram uma sequência de três jogos sem vitórias ao derrotar o Middlesbrough por 3 a 1 em casa.

  • Veja o astro da seleção americana Wright marcar três gols contra o Middlesbrough

  • Quantos gols Wright marcou nesta temporada?

    Wright, que elevou seu total de gols na temporada para 13, foi sem dúvida a estrela do Coventry contra o Boro. Ele acertou a trave na primeira jogada importante da partida, antes de marcar o primeiro gol aos 21 minutos.

    No segundo gol, o goleiro do Sky Blues, Carl Rushworth, deu uma assistência com um chute forte no meio do campo, e Wright mostrou força para segurar seu marcador e mandar a bola no canto inferior.

    O jogador de 27 anos, que espera disputar a Copa do Mundo em casa com a seleção dos Estados Unidos neste verão, completou seu hat-trick e garantiu a bola da partida ao manter a calma para converter um pênalti aos 71 minutos.

    Lampard comentou sobre o desempenho carismático de Wright: “Haji mantém a cabeça baixa, tem trabalhado duro e sabemos como Haji pode ser quando está nessa forma. Estou muito feliz por ele e ele precisa continuar assim. Especialmente em um jogo de alto nível, você precisa marcar em momentos críticos e foi o que fizemos hoje. Todos trabalharam e Haji fez o seu trabalho.”

    Quando foi a última vez que o Coventry esteve na Premier League?

    O técnico do Coventry acrescentou sobre um jogador que havia marcado apenas duas vezes em suas últimas 19 partidas: “Estou muito feliz pelo Haji. Os atacantes são muito julgados pelos gols. Ele começou bem no início da temporada, mas depois sofreu uma pequena lesão quando estava com a seleção nacional e, quando voltou, perdeu um pouco o ritmo, mas ele tem muito talento.

    Quando ele realmente sente que está em uma partida competitiva, ele usa todos os seus atributos e força. Ele tem grande qualidade, e vimos isso hoje à noite. Isso deve lhe dar confiança para repetir esse desempenho.”

    O Coventry, que chegou a cair para a League Two, busca voltar à Premier League pela primeira vez desde 2001. Wright está sendo apoiado para disputar a primeira divisão na próxima temporada, independentemente de o Sky Blues chegar lá ou não, com rumores de transferência surgindo a cada janela de transferências.

