Getty Images/TikTok @jackonico11
Traduzido por
VÍDEO: Nicolas Jackson, jogador emprestado pelo Chelsea, viraliza após compartilhar vídeo bizarro de si mesmo andando sem camisa na neve em Munique
Jackson anda sem camisa na neve de Munique
Embora se espere que Jackson permaneça no Bayern por apenas uma temporada, o jogador internacional do Senegal mostrou que não tem medo de abraçar o frio ao compartilhar um vídeo em que aparece caminhando pela neve de Munique tarde da noite, usando apenas fones de ouvido e pouca roupa.
Jackson postou o vídeo com a legenda: “Não é mais novidade, este inverno faz parte da minha rotina 🧠⚽️”.
O vídeo gerou algum burburinho nas redes sociais, com o zagueiro do Chelsea Wesley Fofana a repostar o vídeo e a comentar: “O que você está fazendo, mano 🤣🤣🤣🤣🤣”
- AFP
Atacante enfrenta dificuldades na sombra de Kane no Bayern
Jackson assinou com o Bayern no final da janela de transferências de verão, com o campeão alemão pagando uma taxa de € 16,5 milhões (£ 14 milhões/$ 17,5 milhões) para garantir seus serviços para a temporada. No entanto, o ex-astro do Villarreal atuou principalmente como substituto do capitão da Inglaterra, Kane, que teve mais uma campanha repleta de gols.
O jogador de 32 anos já marcou 44 gols na temporada 2025-26 e precisa de apenas mais um para tornar esta sua melhor campanha na Alemanha. O Bayern está seis pontos à frente na liderança da Bundesliga, nas semifinais da DFB-Pokal e está entre os times mais fortes que restam na Liga dos Campeões, onde enfrentará o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen, o Olympiacos ou o Atalanta nas oitavas de final, após terminar em segundo lugar atrás do Arsenal na fase de grupos.
Jackson deixou o Chelsea após contratações de atacantes
Jackson foi o camisa 9 titular do Chelsea nas temporadas 2023-24 e 2024-25, marcando 30 gols em 81 partidas em todas as competições e conquistando a Liga Conferência Europeia e o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA.
No entanto, logo ficou claro durante a janela de transferências do verão que ele jogaria em outro lugar, já que o Blues contratou Joao Pedro e Liam Delap, do Brighton & Hove Albion e do Ipswich Town, respectivamente.
Falando sobre Jackson após a saída do atacante, o então técnico Enzo Maresca disse: “Sou grato a Nico porque, se alcançamos o que alcançamos no ano passado, foi graças a todos os jogadores, incluindo Nicolas, que estava conosco. Mandei uma mensagem para ele depois que ele deixou o clube para agradecer pela última temporada e desejar tudo de bom. Ele é um cara legal, foi bom conosco e trabalhou bem.
O Chelsea comprou dois atacantes, Liam Delap e João Pedro, e dois atacantes é um bom número — é o suficiente.”
É Pedro quem mais tem impressionado no ataque do Blues nesta temporada, marcando 16 gols em 38 jogos em todas as competições até agora. Delap, por sua vez, tem enfrentado dificuldades, marcando apenas três gols e lidando com uma série de problemas físicos.
- Getty Images Sport
Jogador da seleção do Senegal deve retornar ao Blues neste verão
Dadas as suas dificuldades em substituir o prolífico Kane na escalação do Bayern, é improvável que Jackson veja sua transferência por empréstimo na Baviera se tornar permanente. Ele deve retornar ao Stamford Bridge no verão, antes de outra provável saída, seja por empréstimo ou em caráter permanente.
Seu agente, Ali Barat, disse anteriormente que Jackson poderia ser atraído pela Serie A, revelando que vários clubes italianos entraram em contato com ele antes de se juntar ao Bayern.
Ele disse: “Os principais clubes italianos já o queriam antes mesmo da transferência para o Chelsea, e também no verão passado. Nico só queria o Bayern, e nós fizemos isso acontecer.
“Um dia jogando na Itália? Com certeza ele está atraído pelo futebol italiano.”
Jackson pode participar do próximo jogo do Bayern, que será contra o Eintracht Frankfurt na Bundesliga na tarde de sábado.
Publicidade