VÍDEO: Mikel Arteta é flagrado em um encontro constrangedor com um torcedor do Arsenal que exigiu um autógrafo enquanto ele deixava o Emirates Stadium com sua família
O Arsenal venceu facilmente o Wigan na FA Cup
O Arsenal não teve dificuldades contra o adversário da League One em sua última partida pela copa, com uma vitória por 4 a 0 que garantiu sua classificação para a quinta rodada. Noni Madueke, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus marcaram nos primeiros 27 minutos, enquanto Jack Hunt também marcou contra o próprio gol.
O líder da Premier League conseguiu tirar o pé do acelerador com uma hora ainda para jogar, com Arteta observando sua equipe cumprir o seu papel enquanto continua na busca por um histórico tetracampeonato.
Veja Arteta se envolver em uma conversa constrangedora
Arteta ignorou pedido de autógrafo de torcedor do Arsenal
Enquanto desfrutava de uma noite relativamente tranquila na linha lateral, Arteta ficou um pouco nervoso ao sair do Emirates Stadium. Ele chegou ao seu veículo e às ruas ao redor do icônico local, mas rapidamente ficou preso no trânsito.
Isso o deixou exposto a ser abordado por torcedores que ainda estavam por ali. Um deles se aproximou do carro de Arteta e pediu ao espanhol para autografar sua camisa. Ele alegou que o autógrafo era para seu filho.
Seu pedido caiu em ouvidos surdos, com o técnico do Arsenal optando por não abrir a janela e pegar uma caneta. O torcedor se recusou a desistir, enquanto Arteta avançava lentamente no trânsito, mas acabou ficando de mãos vazias quando a conversa unilateral chegou ao fim.
Jogos do Arsenal 2025-26: Próximo desafio na disputa pelo título da Premier League
Arteta disse aos repórteres que viu os Gunners vencerem o Wigan com facilidade e sem grandes dificuldades: “Foi ótimo. Logo de cara, deu para ver que as coisas estavam dando certo. Os jogadores estavam muito animados, muito afiados. E sim, causamos muitos danos a eles.
“Estamos muito felizes por termos passado para a próxima fase. Era isso que queríamos alcançar e acho que conseguimos da melhor maneira possível, fazendo muitas mudanças. Mas, antes de tudo, a equipe mostrou uma vontade genuína, que é o mais importante quando se joga contra esse tipo de time na competição.
“Depois, a coesão, que normalmente não existe desde o início devido à quantidade de mudanças que você fez. Mas a equipe, eu acho, jogou com muita intensidade, com grande intenção de jogar para frente, de ameaçar constantemente o adversário, e marcamos alguns gols incríveis no primeiro tempo. Isso fez a diferença.”
O Arsenal, que está na quinta rodada da FA Cup, na final da Carabao Cup e nas oitavas de final da Liga dos Campeões, voltará à ação na Premier League na quarta-feira, quando enfrentará o Wolves, que está na lanterna. A equipe entrará nessa disputa com quatro pontos de vantagem na liderança da tabela.