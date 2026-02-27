VÍDEO: Martin O'Neill junta-se a Roy Keane no clube dos constrangimentos! O técnico do Celtic é obrigado a pedir desculpas após gafe embaraçosa em coletiva de imprensa

O'Neill, por sua vez, espera que o Celtic possa aproveitar a vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart na quinta-feira para aumentar suas chances de conquistar o título. O Celtic está seis pontos atrás do líder Hearts após a derrota por 2 a 1 para o Hibs no último fim de semana, mas tem um jogo a menos que o Jam Tarts.

E O'Neill elogiou seus jogadores após a vitória apertada sobre o time alemão, apesar da eliminação da Liga Europa por 4 a 1 no placar agregado. “Estou muito feliz com a equipe, absolutamente feliz com o time. O quarto gol realmente nos desanimou na semana passada, mas se pudéssemos disputar hoje à noite e talvez marcar um gol logo no início, ou pelo menos não sofrer um gol logo no início”, disse O'Neill.

“O que fazemos? Bem, Luke marcou um grande gol para nós logo no início do jogo e então tivemos algo pelo que lutar. É claro que íamos sofrer pressão em alguns momentos da partida, eles estão jogando em casa, são um time muito bom, na minha opinião, eles são muito capazes de vencer esta competição, podem ou não conseguir, mas são muito capazes de vencê-la.

“Mas os jogadores mostraram grande determinação. Em alguns momentos, jogamos um futebol muito bom também. “No geral, foi um esforço brilhante, os rapazes ficaram muito cansados antes do final e não conseguimos pegar a bola com frequência suficiente para pressionar, mas no geral não poderia estar mais satisfeito.

O coração e a vontade são algo que, no esquema das coisas, ainda é importante. Agora, o coração e a vontade não vão ganhar todos os jogos de futebol, você tem que ser capaz de controlar a bola, jogar sob pressão, todas essas coisas, mas isso ajuda quando as coisas ficam difíceis.”