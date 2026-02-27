Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-EUR-C3-STUTTGART-CELTICAFP

Traduzido por

VÍDEO: Martin O'Neill junta-se a Roy Keane no clube dos constrangimentos! O técnico do Celtic é obrigado a pedir desculpas após gafe embaraçosa em coletiva de imprensa

Martin O'Neill foi obrigado a pedir desculpas depois que seu telefone tocou durante a coletiva de imprensa pré-Old Firm na sexta-feira. O técnico do Celtic falava antes do confronto decisivo do Campeonato Escocês de domingo contra o rival Rangers, com os dois times buscando manter-se na cola do líder Hearts. No entanto, o técnico de 73 anos foi interrompido quando seu telefone tocou no bolso do paletó.

  • Celtic v Falkirk - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    “Peço sinceras desculpas.”

    O'Neill rapidamente percebeu o que estava acontecendo e pegou seu telefone para cancelar a ligação. O momento interrompeu um jornalista que estava fazendo uma pergunta antes do jogo da liga de domingo contra o rival Rangers, em Ibrox.

    Depois de cancelar rapidamente a ligação, O'Neill virou-se para o repórter em questão e disse: “Peço desculpas, isso foi falta de educação. Sinto muito.”

    O momento pegou o técnico do Bhoys de surpresa, que se virou e disse: “Você quer me fazer a pergunta?”

    • Publicidade

  • Assista ao vídeo

  • Ipswich Town v Northampton Town - Carling CupGetty Images Sport

    “Que indisciplina!”

    O momento foi semelhante a uma gafe recente de Roy Keane, quando seu telefone tocou durante um episódio do The Overlap, deixando Wayne Rooney, Gary Neville e Jamie Carragher em frangalhos depois que a ligação interrompeu Ashley Cole.

    “Que indisciplina!”, exclamou Neville, antes de Carragher ficar desesperado para saber quem estava ligando para o intransigente Keane.

    O ex-meio-campista do Manchester United ficou furioso com o erro, dizendo isso depois. “Meu telefone está sempre desligado”, disse Keane como forma de desculpa. “Estou furioso com isso. Meu telefone está sempre no modo silencioso.”

    Rooney então acrescentou: “E ele [Cole] estava dizendo que os jogadores mais velhos são tão importantes para aprender!”

    Neville então lembrou Keane de um incidente semelhante que aconteceu durante o tempo em que o irlandês era técnico doIpswich. O ex-zagueiro queria descobrir quem era o culpado, e Keane revelou que só descobriu muito tempo depois quem tinha ligado para um repórter na coletiva de imprensa.

    “Eu fiz um jogo do Ipswich no ano passado para a Sky”, explicou ele. “O cara cujo telefone estava tocando veio até mim e se desculpou. Um repórter veio me procurar e eu perguntei a ele. Eu disse: ‘bem, por que você não desligou o telefone? Todos aqueles anos atrás?’ Ele disse: ‘eu estava nervoso. Não sabia o que fazer’. Mas ele se desculpou por isso e eu me desculpo por isso.”

  • O Celtic busca dar continuidade à vitória de quinta-feira com sucesso contra o Old Firm

    O'Neill, por sua vez, espera que o Celtic possa aproveitar a vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart na quinta-feira para aumentar suas chances de conquistar o título. O Celtic está seis pontos atrás do líder Hearts após a derrota por 2 a 1 para o Hibs no último fim de semana, mas tem um jogo a menos que o Jam Tarts.

    E O'Neill elogiou seus jogadores após a vitória apertada sobre o time alemão, apesar da eliminação da Liga Europa por 4 a 1 no placar agregado. “Estou muito feliz com a equipe, absolutamente feliz com o time. O quarto gol realmente nos desanimou na semana passada, mas se pudéssemos disputar hoje à noite e talvez marcar um gol logo no início, ou pelo menos não sofrer um gol logo no início”, disse O'Neill.

    “O que fazemos? Bem, Luke marcou um grande gol para nós logo no início do jogo e então tivemos algo pelo que lutar. É claro que íamos sofrer pressão em alguns momentos da partida, eles estão jogando em casa, são um time muito bom, na minha opinião, eles são muito capazes de vencer esta competição, podem ou não conseguir, mas são muito capazes de vencê-la.

    “Mas os jogadores mostraram grande determinação. Em alguns momentos, jogamos um futebol muito bom também. “No geral, foi um esforço brilhante, os rapazes ficaram muito cansados antes do final e não conseguimos pegar a bola com frequência suficiente para pressionar, mas no geral não poderia estar mais satisfeito.

    O coração e a vontade são algo que, no esquema das coisas, ainda é importante. Agora, o coração e a vontade não vão ganhar todos os jogos de futebol, você tem que ser capaz de controlar a bola, jogar sob pressão, todas essas coisas, mas isso ajuda quando as coisas ficam difíceis.”

Campeonato Escocês
Rangers crest
Rangers
RAN
Celtic crest
Celtic
CEL
0