VÍDEO: Lionel Messi, o “assassino frio como pedra”, provoca brutalmente o Orlando City quando o astro do Inter Miami parece perguntar a Oscar Pareja se ele quer seu AUTÓGRAFO

O humor de Pareja estava azedo naquela fase, com o Orlando desperdiçando uma vantagem de dois gols em casa. Eles tiveram um início de jogo dos sonhos, com os atuais campeões da MLS Cup sendo surpreendidos em algumas ocasiões nos primeiros 24 minutos.
Uma emocionante recuperação no segundo tempo garantiu os três pontos ao Inter Miami, com Messi ajudando a equipe a chegar à vitória. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro conquistou os prêmios de Artilheiro e MVP na última temporada, com o objetivo de defender esses títulos em 2026. Ele abriu o placar com estilo ao chutar da entrada da área pouco antes da marca de uma hora e marcar um gol de falta no canto inferior.