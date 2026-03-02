Goal.com
Oscar Pareja Lionel Messi Orlando City Inter MiamiGetty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

VÍDEO: Lionel Messi, o “assassino frio como pedra”, provoca brutalmente o Orlando City quando o astro do Inter Miami parece perguntar a Oscar Pareja se ele quer seu AUTÓGRAFO

Lionel Messi pareceu provocar brutalmente o técnico do Orlando City, Oscar Pareja, depois de inspirar o Inter Miami a uma vitória no clássico contra os rivais da Flórida. O astro sul-americano estava em sua melhor forma imparável ao marcar dois gols brilhantes na vitória por 4 a 2 para os Herons. Depois de marcar seu segundo gol na partida, o argentino pareceu perguntar a Pareja se ele queria seu autógrafo.

  • Messi inspirou a recuperação do Inter Miami contra o Orlando City

    O humor de Pareja estava azedo naquela fase, com o Orlando desperdiçando uma vantagem de dois gols em casa. Eles tiveram um início de jogo dos sonhos, com os atuais campeões da MLS Cup sendo surpreendidos em algumas ocasiões nos primeiros 24 minutos.

    Uma emocionante recuperação no segundo tempo garantiu os três pontos ao Inter Miami, com Messi ajudando a equipe a chegar à vitória. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro conquistou os prêmios de Artilheiro e MVP na última temporada, com o objetivo de defender esses títulos em 2026. Ele abriu o placar com estilo ao chutar da entrada da área pouco antes da marca de uma hora e marcar um gol de falta no canto inferior.

  • Veja Messi provocando brutalmente o banco do Orlando City

  • Mascherano elogia Messi após mais uma exibição magistral

    Depois de marcar um gol de falta aos 90 minutos, Messi comemorou diante dos torcedores fanáticos do Orlando City, que ocupam a famosa “Parede”. Ao voltar para o meio de campo, o jogador de 38 anos voltou sua atenção para Pareja e companhia no banco, insinuando que ficaria feliz em dar autógrafos a quem pedisse, o que levou o ex-astro da seleção americana Alexi Lalas a chamá-lo de “assassino frio”.

    Ao ver seu homólogo cair na linha de fogo, o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, não teve nada além de elogios para seu capitão ao apito final. Ele disse aos repórteres após testemunhar mais uma aula de Messi: “Além de ser o que já disse mil vezes, o melhor jogador de todos os tempos, ele é um líder cuja energia é contagiante, mas às vezes precisa ser inspirado; ele precisa ver as coisas em campo para começar a acreditar e, no segundo tempo, ele parecia muito melhor porque, quando marcamos aquele gol rápido, começamos a encontrá-lo em espaços onde ele se sente confortável.

    Além disso, estávamos dando a ele mais opções. E quando ele tem mais opções para trabalhar no ataque, ele claramente tem a capacidade de encontrar soluções como ninguém mais.”

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Jogos do Inter Miami em 2026: Herons em viagem enquanto o novo estádio é concluído

    O Orlando levou a melhor sobre o Inter Miami na temporada passada, vencendo por 3 a 0 em Fort Lauderdale e depois por 4 a 1 em casa. Messi jogou na primeira partida, mas ficou de fora na segunda por causa de uma lesão no tendão.

    Ele aproveitou sua primeira visita ao Inter & Co Stadium, com Mascherano satisfeito por ver seu time conquistar o tão esperado direito de se gabar sobre os vizinhos geográficos. Ele acrescentou: “Eles foram muito, muito difíceis para nós na última temporada; é um time muito forte, com um técnico realmente bom. Para vencer aqui, temos que jogar um jogo perfeito. A atmosfera é intensa aqui, eles nos pressionam. Como jogador, eu adorava jogar esse tipo de partida.

    Às vezes analisamos demais os jogos, e a verdadeira diferença está nas emoções. Trata-se de resiliência, comprometimento e vontade de vencer. Parabenizo meus jogadores por mostrarem esse espírito e vontade de vencer, mesmo quando estávamos perdendo por 2 a 0.”

    Depois de sofrer uma humilhante derrota por 3 a 0 para Son Heung-min e o LAFC em seu primeiro jogo oficial de 2026, a defesa do título da MLS Cup pelo Inter Miami está agora em andamento. Eles voltarão à ação no sábado, quando enfrentarão o D.C. United – com os cinco primeiros jogos da nova temporada sendo disputados fora de casa, enquanto as obras são concluídas em seu novo estádio, o Freedom Park.

