VÍDEO: Lionel Messi, o “assassino frio como pedra”, provoca brutalmente o Orlando City quando o astro do Inter Miami parece perguntar a Oscar Pareja se ele quer seu AUTÓGRAFO

Depois de marcar um gol de falta aos 90 minutos, Messi comemorou diante dos torcedores fanáticos do Orlando City, que ocupam a famosa “Parede”. Ao voltar para o meio de campo, o jogador de 38 anos voltou sua atenção para Pareja e companhia no banco, insinuando que ficaria feliz em dar autógrafos a quem pedisse, o que levou o ex-astro da seleção americana Alexi Lalas a chamá-lo de “assassino frio”.

Ao ver seu homólogo cair na linha de fogo, o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, não teve nada além de elogios para seu capitão ao apito final. Ele disse aos repórteres após testemunhar mais uma aula de Messi: “Além de ser o que já disse mil vezes, o melhor jogador de todos os tempos, ele é um líder cuja energia é contagiante, mas às vezes precisa ser inspirado; ele precisa ver as coisas em campo para começar a acreditar e, no segundo tempo, ele parecia muito melhor porque, quando marcamos aquele gol rápido, começamos a encontrá-lo em espaços onde ele se sente confortável.

Além disso, estávamos dando a ele mais opções. E quando ele tem mais opções para trabalhar no ataque, ele claramente tem a capacidade de encontrar soluções como ninguém mais.”