Lionel Messi Luis SuarezGetty
Gill Clark

Traduzido por

VÍDEO: Lionel Messi furioso é contido por Luis Suárez no túnel após a derrota do Inter Miami para o LAFC

O astro do Inter Miami, Lionel Messi, foi visto sendo contido pelo companheiro de equipe Luis Suárez após a derrota por 3 a 0 para o LAFC no sábado, na estreia da equipe na temporada da MLS. Gols de David Martinez, Denis Bouanga e Nathan Ordaz garantiram uma vitória enfática e tornaram o início da temporada desastroso para o The Herons. Messi parecia furioso após o apito final e Suárez foi visto aparentemente tentando acalmá-lo enquanto ambos se dirigiam para o túnel.

  • Inter Miami goleado pelo LAFC

    Messi voltou de lesão para o jogo contra o LAFC, mas não conseguiu causar impacto, já que o Inter Miami começou a nova temporada com uma derrota por 3 a 0. É um péssimo começo para a defesa do título dos Herons, e os ânimos se exaltaram depois do jogo. Messi, visivelmente irritado, foi visto saindo furioso por uma porta enquanto Suárez tentava contê-lo, segundo o TyC Sports. A MLS foi inicialmente informada do incidente, pois havia a sugestão de que Messi teria entrado nas instalações dos árbitros, mas o atacante argentino não passou por nenhuma área restrita.

  • Veja Suárez arrastando Messi irritado para longe

    O diretor de comunicações da organização profissional de árbitros, Chris Rivett, confirmou à ESPN que Messi não entrou ilegalmente na área dos árbitros. “Após conversar com os árbitros da partida, podemos confirmar que ele não entrou nas instalações”, disse Rivett.

  • Mascherano reage à derrota de Miami

    O técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, disse quando questionado sobre o incidente: “Não, não, não vi nada. A verdade é que a partida terminou e eu fui para o vestiário.”

    Mascherano acrescentou sobre o desempenho decepcionante de sua equipe: “Eles nos venceram de forma justa, essa é a realidade. Minha análise inicial me dá a sensação de que é um resultado um pouco enganador; o jogo em si não mostrou essa diferença. Claramente, o Los Angeles fez a diferença em termos de transições; eles nos prejudicaram muito. Também não vamos transformar isso em uma tragédia; sabemos que temos que melhorar, temos que continuar enfatizando as coisas positivas que fizemos.”

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Inter Miami?

    Messi não violou a política da liga e, portanto, não enfrentará nenhuma punição do Comitê Disciplinar da MLS. O Inter Miami e Messi buscarão sua primeira vitória na nova temporada na próxima partida contra o Orlando City.

0