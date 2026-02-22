Getty
VÍDEO: Lionel Messi furioso é contido por Luis Suárez no túnel após a derrota do Inter Miami para o LAFC
Inter Miami goleado pelo LAFC
Messi voltou de lesão para o jogo contra o LAFC, mas não conseguiu causar impacto, já que o Inter Miami começou a nova temporada com uma derrota por 3 a 0. É um péssimo começo para a defesa do título dos Herons, e os ânimos se exaltaram depois do jogo. Messi, visivelmente irritado, foi visto saindo furioso por uma porta enquanto Suárez tentava contê-lo, segundo o TyC Sports. A MLS foi inicialmente informada do incidente, pois havia a sugestão de que Messi teria entrado nas instalações dos árbitros, mas o atacante argentino não passou por nenhuma área restrita.
Veja Suárez arrastando Messi irritado para longe
O diretor de comunicações da organização profissional de árbitros, Chris Rivett, confirmou à ESPN que Messi não entrou ilegalmente na área dos árbitros. “Após conversar com os árbitros da partida, podemos confirmar que ele não entrou nas instalações”, disse Rivett.
Mascherano reage à derrota de Miami
O técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, disse quando questionado sobre o incidente: “Não, não, não vi nada. A verdade é que a partida terminou e eu fui para o vestiário.”
Mascherano acrescentou sobre o desempenho decepcionante de sua equipe: “Eles nos venceram de forma justa, essa é a realidade. Minha análise inicial me dá a sensação de que é um resultado um pouco enganador; o jogo em si não mostrou essa diferença. Claramente, o Los Angeles fez a diferença em termos de transições; eles nos prejudicaram muito. Também não vamos transformar isso em uma tragédia; sabemos que temos que melhorar, temos que continuar enfatizando as coisas positivas que fizemos.”
O que vem a seguir para o Inter Miami?
Messi não violou a política da liga e, portanto, não enfrentará nenhuma punição do Comitê Disciplinar da MLS. O Inter Miami e Messi buscarão sua primeira vitória na nova temporada na próxima partida contra o Orlando City.
