VÍDEO: Lionel Messi furioso é contido por Luis Suárez no túnel após a derrota do Inter Miami para o LAFC

O técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, disse quando questionado sobre o incidente: “Não, não, não vi nada. A verdade é que a partida terminou e eu fui para o vestiário.”

Mascherano acrescentou sobre o desempenho decepcionante de sua equipe: “Eles nos venceram de forma justa, essa é a realidade. Minha análise inicial me dá a sensação de que é um resultado um pouco enganador; o jogo em si não mostrou essa diferença. Claramente, o Los Angeles fez a diferença em termos de transições; eles nos prejudicaram muito. Também não vamos transformar isso em uma tragédia; sabemos que temos que melhorar, temos que continuar enfatizando as coisas positivas que fizemos.”