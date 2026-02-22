VÍDEO: Lionel Messi furioso é afastado dos árbitros por Luis Suárez após a derrota do Inter Miami para o LAFC

Messi voltou de lesão para o jogo contra o LAFC, mas não conseguiu causar impacto, já que o Inter Miami começou a nova temporada com uma derrota por 3 a 0. É um péssimo começo para a defesa do título dos Herons, e os ânimos se exaltaram depois do jogo. Messi, visivelmente irritado, foi visto tentando seguir os árbitros e tendo que ser contido por Suárez, segundo o TyC Sports. Agora, há receios de que o incidente possa colocar Messi em apuros. O repórter do Inter Miami, Franco Panizo, postou no X: “Matt Miazga foi suspenso por três jogos por algo semelhante em 2023. Lionel Messi corre o risco de enfrentar uma sanção disciplinar por suas ações após o jogo de ontem à noite.”