Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lionel Messi Luis SuarezGetty
Gill Clark

Traduzido por

VÍDEO: Lionel Messi furioso é afastado dos árbitros por Luis Suárez após a derrota do Inter Miami para o LAFC

O astro do Inter Miami, Lionel Messi, foi visto sendo contido pelo companheiro de equipe Luis Suárez após a derrota por 3 a 0 para o LAFC no sábado, na estreia da equipe na temporada da MLS. Gols de David Martinez, Denis Bouanga e Nathan Ordaz garantiram uma vitória enfática e tornaram o início da temporada desastroso para o The Herons. Messi parecia furioso após o apito final e foi visto tentando seguir os árbitros.

  • Inter Miami goleado pelo LAFC

    Messi voltou de lesão para o jogo contra o LAFC, mas não conseguiu causar impacto, já que o Inter Miami começou a nova temporada com uma derrota por 3 a 0. É um péssimo começo para a defesa do título dos Herons, e os ânimos se exaltaram depois do jogo. Messi, visivelmente irritado, foi visto tentando seguir os árbitros e tendo que ser contido por Suárez, segundo o TyC Sports. Agora, há receios de que o incidente possa colocar Messi em apuros. O repórter do Inter Miami, Franco Panizo, postou no X: “Matt Miazga foi suspenso por três jogos por algo semelhante em 2023. Lionel Messi corre o risco de enfrentar uma sanção disciplinar por suas ações após o jogo de ontem à noite.”

    • Publicidade

  • Veja Suárez arrastando Messi irritado para longe

  • Mascherano reage à derrota de Miami

    O técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, compartilhou suas impressões sobre a derrota após o jogo. Ele disse aos repórteres: “Eles nos venceram de forma justa, essa é a realidade. Minha análise inicial me dá a sensação de que é um resultado um pouco enganador; o jogo em si não mostrou essa diferença. Claramente, o Los Angeles fez a diferença em termos de transições; eles nos prejudicaram muito. Também não vamos transformar isso em uma tragédia; sabemos que precisamos melhorar, precisamos continuar enfatizando as coisas positivas que fizemos.”

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Inter Miami?

    O Inter Miami terá que esperar para ver se o jogador argentino enfrentará alguma ação disciplinar por seu comportamento após o jogo. Enquanto isso, o Inter Miami e Messi buscarão sua primeira vitória na nova temporada na próxima partida contra o Orlando City.

CONCACAF Champions Cup
Los Angeles FC crest
Los Angeles FC
LAF
Real Espana crest
Real Espana
RES
Major League Soccer
Orlando City crest
Orlando City
ORL
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
0