VÍDEO: Lionel Messi furioso é afastado dos árbitros por Luis Suárez após a derrota do Inter Miami para o LAFC
Inter Miami goleado pelo LAFC
Messi voltou de lesão para o jogo contra o LAFC, mas não conseguiu causar impacto, já que o Inter Miami começou a nova temporada com uma derrota por 3 a 0. É um péssimo começo para a defesa do título dos Herons, e os ânimos se exaltaram depois do jogo. Messi, visivelmente irritado, foi visto tentando seguir os árbitros e tendo que ser contido por Suárez, segundo o TyC Sports. Agora, há receios de que o incidente possa colocar Messi em apuros. O repórter do Inter Miami, Franco Panizo, postou no X: “Matt Miazga foi suspenso por três jogos por algo semelhante em 2023. Lionel Messi corre o risco de enfrentar uma sanção disciplinar por suas ações após o jogo de ontem à noite.”
Veja Suárez arrastando Messi irritado para longe
Mascherano reage à derrota de Miami
O técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, compartilhou suas impressões sobre a derrota após o jogo. Ele disse aos repórteres: “Eles nos venceram de forma justa, essa é a realidade. Minha análise inicial me dá a sensação de que é um resultado um pouco enganador; o jogo em si não mostrou essa diferença. Claramente, o Los Angeles fez a diferença em termos de transições; eles nos prejudicaram muito. Também não vamos transformar isso em uma tragédia; sabemos que precisamos melhorar, precisamos continuar enfatizando as coisas positivas que fizemos.”
O que vem a seguir para o Inter Miami?
O Inter Miami terá que esperar para ver se o jogador argentino enfrentará alguma ação disciplinar por seu comportamento após o jogo. Enquanto isso, o Inter Miami e Messi buscarão sua primeira vitória na nova temporada na próxima partida contra o Orlando City.
