VÍDEO: Kalvin Phillips, jogador esquecido do Manchester City, é expulso por falta chocante no clássico da Steel City
Phillips faz transferência surpreendente para o Sheffield United
Phillips causou espanto neste inverno ao trocar o Manchester City pelo Sheffield United, time da segunda divisão inglesa. O meio-campista fez a mudança na tentativa de garantir mais tempo de jogo, depois de ter lutado por minutos em campo durante todo o tempo em que esteve no time de Pep Guardiola. Phillips fez sua primeira partida como titular pelo novo clube contra o Portsmouth na última rodada e foi escalado novamente para o time titular no clássico da Steel City. No entanto, o jogador emprestado pelo City durou apenas 49 minutos, depois de receber um cartão vermelho direto por uma falta violenta.
Assista à expulsão de Phillips no clássico
Por que Phillips se juntou ao Sheffield United
Antes da partida, Phillips deixou claro o quanto está ansioso para retomar sua carreira. Ele disse à Sky Sports: “Quero jogar o máximo de partidas possível. Se tivesse ido para um time da Premier League, talvez demorasse mais para entrar no time, e eles têm menos partidas. Prefiro ser colocado em uma situação difícil do que ter que conquistar meu espaço aos poucos. Chris (Wilder) tem sido muito bom comigo, perguntando como estou me sentindo e se certificando de que, se houver algo relacionado ao meu corpo ou que me deixe desconfortável, ele estará lá para perguntar. Tenho gostado muito desde que cheguei aqui.
Curiosamente, foi no início de dezembro que comecei a pensar em ser emprestado. Pat me enviou uma mensagem dizendo que Chris havia pedido para ele me perguntar o que eu achava de vir aqui para jogar alguns jogos. No começo, eu não tinha certeza, mas quanto mais pensava nisso, mais me perguntava: por que não? Conversei com o Pat e, para ser sincero, mal falei com o Chris. Simplesmente tomei minha decisão, conversei com meu agente e disse que preferia ir para o Sheffield United do que para qualquer outro lugar. Sempre admirei a maneira como o Chris treina e as histórias que ouvi sobre ele. Parecia a combinação perfeita.”
O que vem a seguir?
Phillips agora enfrentará mais tempo afastado dos gramados devido ao cartão vermelho recebido contra o Sheffield Wednesday, o que será mais um golpe para o meio-campista. O jogador de 30 anos passará o resto da temporada com o Blades e depois retornará ao Manchester City, onde tem contrato até 2028.