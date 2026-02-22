Antes da partida, Phillips deixou claro o quanto está ansioso para retomar sua carreira. Ele disse à Sky Sports: “Quero jogar o máximo de partidas possível. Se tivesse ido para um time da Premier League, talvez demorasse mais para entrar no time, e eles têm menos partidas. Prefiro ser colocado em uma situação difícil do que ter que conquistar meu espaço aos poucos. Chris (Wilder) tem sido muito bom comigo, perguntando como estou me sentindo e se certificando de que, se houver algo relacionado ao meu corpo ou que me deixe desconfortável, ele estará lá para perguntar. Tenho gostado muito desde que cheguei aqui.

Curiosamente, foi no início de dezembro que comecei a pensar em ser emprestado. Pat me enviou uma mensagem dizendo que Chris havia pedido para ele me perguntar o que eu achava de vir aqui para jogar alguns jogos. No começo, eu não tinha certeza, mas quanto mais pensava nisso, mais me perguntava: por que não? Conversei com o Pat e, para ser sincero, mal falei com o Chris. Simplesmente tomei minha decisão, conversei com meu agente e disse que preferia ir para o Sheffield United do que para qualquer outro lugar. Sempre admirei a maneira como o Chris treina e as histórias que ouvi sobre ele. Parecia a combinação perfeita.”