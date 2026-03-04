Traduzido por
VÍDEO: Jordan Henderson explode em discussão chocante com funcionário do Bournemouth, e estrela da Inglaterra e do Brentford precisa ser contida
Confrontos violentos eclodem no Vitality Stadium
O incidente ocorreu quando os dois grupos de jogadores e comissários se dirigiam para o túnel, após um resultado que fez com que o Brentford perdesse a oportunidade de ultrapassar o Chelsea e subir para o sexto lugar. Imagens e vídeos do local mostraram Henderson no centro do incidente, aparentemente tentando abrir caminho por uma multidão densa para confrontar o assistente técnico do Cherries, Tommy Elphick. O veterano de 35 anos estava visivelmente irritado, exigindo que vários membros da equipe técnica e do elenco do Brentford interviessem e agissem como uma barreira humana.
Assista ao vídeo
Iraola explica a origem do atrito
Embora os relatos iniciais sugerissem que o principal alvo da ira de Henderson era Elphick, o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, esclareceu posteriormente que a principal fonte do atrito era, na verdade, outro membro de sua comissão técnica. Iraola, que desempenhou o papel de mediador durante a briga, forneceu um relato detalhado de como a situação se desenrolou. O espanhol afirmou: “Sou sempre um pacificador, mas não sei ao certo como tudo começou. Foram Jordan Henderson e Coops. Foi uma discussão acalorada, mas nada de mais aconteceu. Todos estão defendendo seus interesses. Não sei como tudo começou, mas não houve consequências. Eu estava apertando a mão de Keith [Andrews] e do quarto árbitro quando algo aconteceu, mas interrompemos o confronto logo no início. Mas foi uma discussão acalorada.”
- Getty Images Sport
O técnico do Brentford continua sem saber o que aconteceu na confusão
O confronto, que em determinado momento ameaçou envolver dezenas de indivíduos de ambos os lados, acabou por ser acalmado antes de os jogadores finalmente entrarem nos vestiários. Apesar da intensidade da discussão e da contenção física necessária para segurar Henderson, o técnico do Brentford, Andrews, afirmou não ter conhecimento dos detalhes específicos sobre o que desencadeou a discussão. Quando questionado sobre o incidente que deixou seu meio-campista estrela com o rosto vermelho de raiva, Andrews simplesmente respondeu: “Não sei o que aconteceu”.
Antecipando a ação da FA Cup
O empate sem gols deixa ambas as equipes com a sensação de oportunidade perdida, mas elas precisam superar rapidamente os conflitos pós-jogo. Henderson e seus companheiros do Brentford têm pouco tempo para se preocupar com a discussão no Vitality, pois precisam se preparar para uma viagem importante ao leste de Londres. O Brentford enfrentará o West Ham na quinta rodada da FA Cup na próxima segunda-feira, enquanto o Bournemouth tentará canalizar sua energia para a próxima partida da Premier League, enquanto se prepara para uma viagem a Turf Moor para enfrentar o Burnley, ameaçado de rebaixamento, neste sábado.