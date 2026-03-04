VÍDEO: Jordan Henderson explode em discussão chocante com funcionário do Bournemouth, e estrela da Inglaterra e do Brentford precisa ser contida

Embora os relatos iniciais sugerissem que o principal alvo da ira de Henderson era Elphick, o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, esclareceu posteriormente que a principal fonte do atrito era, na verdade, outro membro de sua comissão técnica. Iraola, que desempenhou o papel de mediador durante a briga, forneceu um relato detalhado de como a situação se desenrolou. O espanhol afirmou: “Sou sempre um pacificador, mas não sei ao certo como tudo começou. Foram Jordan Henderson e Coops. Foi uma discussão acalorada, mas nada de mais aconteceu. Todos estão defendendo seus interesses. Não sei como tudo começou, mas não houve consequências. Eu estava apertando a mão de Keith [Andrews] e do quarto árbitro quando algo aconteceu, mas interrompemos o confronto logo no início. Mas foi uma discussão acalorada.”