VÍDEO: “Jogue futebol, porra!” – Câmera flagra Fabian Hurzeler xingando Piero Hincapie enquanto o astro do Arsenal manda o técnico do Brighton calar a boca

Antes da partida, Hurzeler já havia reclamado do tempo que o Arsenal levava para cobrar os escanteios. Após a derrota, o técnico voltou a escalar a situação na coletiva pós-jogo, afirmando que apenas um time estava tentando jogar futebol e acusando os Gunners de perder tempo constantemente.

“No momento, tenho a sensação de que eles estão seguindo suas próprias regras, independentemente de como estão jogando, então acho difícil julgar isso”, observou Hurzeler após a partida. “No geral, como eu disse, nunca serei aquele tipo de técnico que tenta vencer dessa forma. Faço uma pergunta: você já viu em um jogo da Premier League um goleiro cair três vezes? Precisamos encontrar uma maneira de resolver isso contra esse tipo de time, e essa é a nossa responsabilidade, então temos que continuar trabalhando. Reclamar não ajuda, por isso o foco está em nós.”

Quando esses comentários foram repassados a Arteta, o espanhol deu uma resposta desdenhosa: “Que surpresa! Não. Basta voltar aos jogos anteriores e você encontrará muitos comentários como esse, sempre vindos dele.”

Quando questionado se se importava com as opiniões de outros treinadores sobre as táticas de sua equipe, Arteta permaneceu frio em sua resposta. “Importar-me? Depende do treinador. E dos comentários, e do propósito deles.”