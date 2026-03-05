Traduzido por
VÍDEO: “Jogue futebol, porra!” – Câmera flagra Fabian Hurzeler xingando Piero Hincapie enquanto o astro do Arsenal manda o técnico do Brighton calar a boca
A tensão na linha lateral chega ao auge em Brighton
A disputa pelo título da Premier League atingiu seu auge na noite de quarta-feira, mas a ação mais explosiva ocorreu na linha lateral. O técnico do Brighton, Hurzeler, foi flagrado pelas câmeras xingando o zagueiro Hincapie, do Arsenal, durante a derrota por 1 a 0 do Seagulls. O incidente aconteceu quando o jogador equatoriano foi fazer um lançamento lateral perto do banco de reservas.
A frustração era visível no jovem técnico alemão, que foi visto dizendo a Hincapie: “Jogue futebol, porra!” Embora o gol de Bukayo Saka tenha decidido a partida, a atenção rapidamente se voltou para a área técnica, onde Hurzeler e Mikel Arteta foram vistos discutindo acaloradamente.
Uma guerra de palavras irrompe
Antes da partida, Hurzeler já havia reclamado do tempo que o Arsenal levava para cobrar os escanteios. Após a derrota, o técnico voltou a escalar a situação na coletiva pós-jogo, afirmando que apenas um time estava tentando jogar futebol e acusando os Gunners de perder tempo constantemente.
“No momento, tenho a sensação de que eles estão seguindo suas próprias regras, independentemente de como estão jogando, então acho difícil julgar isso”, observou Hurzeler após a partida. “No geral, como eu disse, nunca serei aquele tipo de técnico que tenta vencer dessa forma. Faço uma pergunta: você já viu em um jogo da Premier League um goleiro cair três vezes? Precisamos encontrar uma maneira de resolver isso contra esse tipo de time, e essa é a nossa responsabilidade, então temos que continuar trabalhando. Reclamar não ajuda, por isso o foco está em nós.”
Quando esses comentários foram repassados a Arteta, o espanhol deu uma resposta desdenhosa: “Que surpresa! Não. Basta voltar aos jogos anteriores e você encontrará muitos comentários como esse, sempre vindos dele.”
Quando questionado se se importava com as opiniões de outros treinadores sobre as táticas de sua equipe, Arteta permaneceu frio em sua resposta. “Importar-me? Depende do treinador. E dos comentários, e do propósito deles.”
- Getty/GOAL
Jogos decisivos no horizonte
Esta vitória mantém viva a esperança do Arsenal de conquistar seu primeiro título da liga em mais de duas décadas. Os Gunners permanecem no topo da tabela com 67 pontos em 30 partidas, sete pontos à frente do Manchester City (29 partidas). O próximo compromisso da equipe de Arteta é um confronto com o Mansfield Town na quinta rodada da FA Cup, antes de enfrentar o Bayer Leverkusen na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões na próxima semana.
Para o Brighton, esta derrota deixa-o em 13º lugar, com 37 pontos. Os Seagulls vão tentar recuperar e voltar às vitórias quando viajarem para Sunderland, a 14 de março.