Gianluigi Donnarumma Manchester City Sunderland 2025-26Getty
Chris Burton

VÍDEO: Gianluigi Donnarumma perde a cabeça e Pep Guardiola ri ao afastar goleiro do Manchester City de confusão com jogadores do Sunderland após empate

Gianluigi Donnarumma perdeu a calma ao final do frustrante empate sem gols do Manchester City contra o Sunderland e se envolveu em uma confusão no pós-jogo. O goleiro italiano protagonizou um confronto ríspido com Luke O’Nien, jogador dos Black Cats, o que exigiu a intervenção de outros personagens presentes no gramado. Entre os que atuaram para apaziguar os ânimos estava o técnico do City, Pep Guardiola

  • Man City empatou no Stadium of Light

    Os ânimos se exaltaram após o apito final no Stadium of Light. O Sunderland, que tem desfrutado de um retorno memorável à primeira divisão em 2025/26, comemorou mais um ponto importante depois de ter conseguido segurar o ímpeto do Manchester City.

    Os comandados de Guardiola foram contidos por longos períodos, com poucas chances claras de gol e o City teve dificuldades, também passando por alguns apuros.

  • A confusão com Donnarumma

  • Por que Donnarumma perdeu a cabeça

    Donnarumma fez algumas defesas importantes para manter o Sunderland afastado e estava desesperado para ver o City arrancando um golzinho, para seguir forte na defesa pelo título conquistado na temporada passada. Perto do final da partida, o italiano ficou irritado com O'Nien, que impediu os Blues de fazerem um lançamento rápido.

    Os dois ficaram cara a cara enquanto a partida chegava ao fim, enquanto torcedores alvirrubros cantavam "Quem é você" na direção do goleiro do City. Donnarumma estava um pouco irritado, com as provocações das arquibancadas fazendo pouco para melhorar seu humor.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Corrida pelo título: Man City mais longe do Arsenal

    Pep Guardiola correu para ajudar a retirar seu goleiro do centro da confusão, com o capitão do Sunderland, Granit Xhaka, também se colocando entre os jogadores para separar os ânimos. Após o episódio, o treinador do Manchester City tratou de minimizar o ocorrido e afirmou aos repórteres: “O futebol é assim. Às vezes, as coisas acontecem dessa forma. Não foi nada importante. Ninguém se machucou, nada aconteceu”.

    Na sequência, Guardiola lamentou a perda de dois pontos importantes e elogiou o adversário. “O Sunderland é muito bom, muito forte, muito físico. É um lugar difícil de se jogar. No primeiro tempo, tivemos dificuldades contra a pressão deles. Depois, com a entrada de Rodri, conseguimos quebrar as linhas e o segundo tempo foi excelente. Fiquei muito satisfeito com a atuação, mas não conseguimos transformar as chances na pequena área. Faltou apenas o toque final. É um mistério não termos marcado”, analisou.

    Com o empate, o City passou a ficar quatro pontos atrás do líder Arsenal e volta a campo no domingo (04), no Etihad Stadium, para enfrentar o Chelsea, que chegará ao confronto sem treinador após a demissão de Enzo Maresca.

