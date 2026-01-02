VÍDEO: Gianluigi Donnarumma perde a cabeça e Pep Guardiola ri ao afastar goleiro do Manchester City de confusão com jogadores do Sunderland após empate

Pep Guardiola correu para ajudar a retirar seu goleiro do centro da confusão, com o capitão do Sunderland, Granit Xhaka, também se colocando entre os jogadores para separar os ânimos. Após o episódio, o treinador do Manchester City tratou de minimizar o ocorrido e afirmou aos repórteres: “O futebol é assim. Às vezes, as coisas acontecem dessa forma. Não foi nada importante. Ninguém se machucou, nada aconteceu”.

Na sequência, Guardiola lamentou a perda de dois pontos importantes e elogiou o adversário. “O Sunderland é muito bom, muito forte, muito físico. É um lugar difícil de se jogar. No primeiro tempo, tivemos dificuldades contra a pressão deles. Depois, com a entrada de Rodri, conseguimos quebrar as linhas e o segundo tempo foi excelente. Fiquei muito satisfeito com a atuação, mas não conseguimos transformar as chances na pequena área. Faltou apenas o toque final. É um mistério não termos marcado”, analisou.

Com o empate, o City passou a ficar quatro pontos atrás do líder Arsenal e volta a campo no domingo (04), no Etihad Stadium, para enfrentar o Chelsea, que chegará ao confronto sem treinador após a demissão de Enzo Maresca.