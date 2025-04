VÍDEO: Furioso, Ousmane Dembélé se recusa a aceitar prêmio de Melhor do Jogo - estrela do PSG deixa o campo revoltado e admite após derrota para o Aston Villa que o Paris Saint-Germain foi soberbo O. Dembele PSG Liga dos Campeões Aston Villa x PSG

Craque francês se irritou com 'susto' sofrido no final do segundo jogo das quartas de final, contra o Aston Villa