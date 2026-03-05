VÍDEO: Furioso, Michael Carrick não falou com NENHUM jogador do Manchester United ao final da derrota para o Newcastle, apenas aplaudiu os torcedores antes de sair furioso pelo túnel

A reação do técnico interino demonstrou os altos padrões estabelecidos nos bastidores. Ao se recusar a interagir com os jogadores imediatamente após o apito final, Carrick enviou uma mensagem clara de que a vantagem numérica deveria ter lhe rendido três pontos. “Sim, não estamos felizes com a forma como jogamos esta noite”, disse ele, conforme citado pelo site oficial doclube.

“Pela forma como o jogo se desenrolou, acho que tínhamos o controle em grande parte, mas o crédito vai para o Newcastle. Achei que a forma como eles abordaram o jogo, sabíamos que seria uma partida difícil aqui, mas conduzimos o jogo para uma posição em que sentimos que deveríamos avançar e não o fizemos. Então, sim, estamos profundamente decepcionados.”

Apesar da visível consternação demonstrada em campo, Carrick teve o cuidado de não questionar o esforço de sua equipe ao falar com a mídia.

“Foi apenas a qualidade e o desempenho; não foi o caráter ou a vontade de vencer ou algo assim”, insistiu. “É fácil jogar isso para fora, só porque você não vence uma partida de futebol. O Newcastle merece o crédito, eles mereceram a vitória esta noite, então dói dizer isso, mas foi assim que aconteceu, e precisamos voltar a trabalhar e melhorar para o próximo jogo. Há lições a serem aprendidas, e precisamos aprender juntos como um grupo. Temos tempo para analisar e melhorar.”