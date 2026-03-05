Goal.com
Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
VÍDEO: Furioso, Michael Carrick não falou com NENHUM jogador do Manchester United ao final da derrota para o Newcastle, apenas aplaudiu os torcedores antes de sair furioso pelo túnel

A série invicta de Michael Carrick como técnico do Manchester United terminou em uma tempestade de frustração no St. James' Park. Após o gol da vitória de Will Osula aos 90 minutos, o técnico do United foi visto ignorando deliberadamente seu time em campo, optando por cumprimentar os torcedores visitantes antes de desaparecer sozinho pelo túnel.

  • Carrick irritado com o fim da série invicta

    O período de lua de mel de Carrick chegou a um fim abrupto no nordeste, com o Manchester United sucumbindo a uma derrota por 2 a 1. Apesar do Newcastle United ter ficado com apenas 10 jogadores durante todo o segundo tempo, após a expulsão de Jacob Ramsey, os Red Devils não conseguiram encontrar uma brecha e acabaram sofrendo um gol doloroso de Will Osula no final da partida.

    Quando o apito final soou, Carrick, conhecido por seu comportamento calmo, ficou visivelmente irritado com a falta de eficiência do seu time. Ele tomou a decisão deliberada de ignorar completamente seus jogadores desanimados, sem oferecer palavras de conforto ou análise tática.

    Em vez disso, o técnico do United ficou sozinho, voltando sua atenção para a torcida visitante para aplaudir os torcedores que fizeram a viagem. Seu rosto permaneceu uma máscara de frustração enquanto ele dava as costas para a equipe e se dirigia ao vestiário, deixando seus astros refletirem sobre uma grande oportunidade perdida.

  • Carrick aponta falhas técnicas

    A reação do técnico interino demonstrou os altos padrões estabelecidos nos bastidores. Ao se recusar a interagir com os jogadores imediatamente após o apito final, Carrick enviou uma mensagem clara de que a vantagem numérica deveria ter lhe rendido três pontos. “Sim, não estamos felizes com a forma como jogamos esta noite”, disse ele, conforme citado pelo site oficial doclube.

    “Pela forma como o jogo se desenrolou, acho que tínhamos o controle em grande parte, mas o crédito vai para o Newcastle. Achei que a forma como eles abordaram o jogo, sabíamos que seria uma partida difícil aqui, mas conduzimos o jogo para uma posição em que sentimos que deveríamos avançar e não o fizemos. Então, sim, estamos profundamente decepcionados.”

    Apesar da visível consternação demonstrada em campo, Carrick teve o cuidado de não questionar o esforço de sua equipe ao falar com a mídia. 

    “Foi apenas a qualidade e o desempenho; não foi o caráter ou a vontade de vencer ou algo assim”, insistiu. “É fácil jogar isso para fora, só porque você não vence uma partida de futebol. O Newcastle merece o crédito, eles mereceram a vitória esta noite, então dói dizer isso, mas foi assim que aconteceu, e precisamos voltar a trabalhar e melhorar para o próximo jogo. Há lições a serem aprendidas, e precisamos aprender juntos como um grupo. Temos tempo para analisar e melhorar.”

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perder o controle sobre os três primeiros lugares

    A derrota coloca em risco a posição dos Red Devils entre os três primeiros da tabela da Premier League. Eles agora têm 51 pontos em 29 partidas, o mesmo número do Aston Villa, que está uma posição abaixo deles na tabela, enquanto o Chelsea está apenas três pontos atrás, após uma vitória esmagadora por 4 a 1 no Villa Park. Com aproximadamente 10 dias de folga, Carrick terá tempo para analisar as falhas táticas que ocorreram no St. James' Park antes de enfrentar o Villa na próxima partida, em 15 de março.

