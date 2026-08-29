O Al-Khaleej não se contentou em defender o empate e fez uma substituição aos 73 minutos, com a entrada de Abdulrahman Al-Dossari no lugar de Cortajarena, seguida da participação de Mohammed Souan aos 78 minutos no lugar de Abdulaziz Al-Aliwa.
Aos 83 minutos, o Al-Ahli tentou retomar o controle da partida por meio de um escanteio cobrado por Spertsyan, mas a defesa do Al-Khaleej afastou o cabeceio de Roger Ibañez, e em seguida bloqueou a tentativa de Bondarenko dentro da área aos 84 minutos. E, enquanto o Al-Ahli parecia próximo de manter sua pressão, veio a virada decisiva aos 85 minutos. Ramzi Soulan passou a bola para Julián Domínguez, que finalizou de curta distância para dentro do gol do Al-Ahli, recolocando o Al-Khaleej em vantagem por 2 a 1.
O Al-Ahli colocou Abdullah Radif no lugar de Bondarenko aos 87 minutos e intensificou suas tentativas durante os acréscimos; o cabeceio de Radif passou rente à trave aos 90 minutos, antes de Hamed Al-Shanqiti defender outro cabeceio dele aos 90+1 minutos, e Spertsyan também errou o alvo em uma finalização de fora da área.
Mas o Al-Khaleej decidiu o confronto aos 90+2 minutos, quando Cuco Da Costa preparou a bola para Mohammed Souan, que soltou uma finalização de perna esquerda de fora da área no ângulo inferior direito, marcando o terceiro gol e fechando a porta para qualquer reação do Al-Ahli, garantindo à equipe de Ar Rass os três pontos e concretizando a primeira das surpresas diante dos grandes da Roshn League.
Com essa preciosa vitória, o Al-Khaleej subiu para a terceira posição na classificação da Saudi Pro League com 8 pontos, enquanto o Al-Ahli caiu para a sexta posição, com 6 pontos.