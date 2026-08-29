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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Vídeo: Final maluco! Al-Khaleej surpreende o Al-Ahli com três gols

Al-Kholood x Al-Ahli
Al-Kholood
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Primeiro tropeço do Al-Raqi no Campeonato Roshan!

A equipe do Al-Khaleej conquistou uma vitória surpreendente sobre o visitante Al-Ahli por 3 a 1, neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Saudita de Futebol Profissional (Roshn Saudi League), em uma partida que teve um pênalti anulado logo no início após revisão do árbitro de vídeo, seguido de um desfecho ofensivo decisivo para os donos da casa.

O Al-Ahli não conseguiu construir sobre o gol de Ivan Toney aos 66 minutos, quando havia empatado, antes de ser fulminado pelo Al-Khaleej com o gol de Julián Domínguez aos 85 minutos, e depois pelo tento de Mohammed Sawan nos acréscimos (aos 90+2).

  • VAR precoce e um gol que muda o cenário

    A partida começou com uma decisão arbitral marcante por parte do árbitro Shukri Al-Hanfoush aos quatro minutos, quando recorreu à tecnologia do vídeo para revisar uma reclamação do Al-Ahly por pênalti, antes de a decisão terminar com a não marcação.

    A partida foi interrompida aos sete minutos por causa da lesão de Trincão, antes de o Al-Ahly voltar a ameaçar o gol do Al-Khaleej. Artem Bondarenko finalizou de fora da área aos 11 minutos, mas a bola foi bloqueada pela defesa, e depois o próprio jogador desperdiçou outra chance aos 23 minutos, após passe de Toney, quando sua finalização subiu por cima do gol.

    Após a retomada do jogo depois da pausa para hidratação aos 24 minutos, o Al-Khaleej começou a chegar às áreas do Al-Ahly. Aos 32 minutos, os donos da casa transformaram a pressão no gol da vantagem, quando Coba da Costa tocou a bola para Iker Kortajarena dentro da área, e o meio-campista finalizou com o pé esquerdo no canto inferior direito do gol do Al-Ahly.

    O Al-Ahly respondeu com tentativas esparsas, sendo a mais marcante a finalização de Trincão, interceptada pela defesa aos 36 minutos, e depois uma cabeçada de Ivan Toney que passou raspando o gol aos 45+3 minutos, encerrando o primeiro tempo com a vantagem do Al-Khaleej por 1 a 0.

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  • Tony recupera o Ahly, e as mudanças elevam o ritmo

    O Al-Ahli lançou Mohamed Abdel Rahman no lugar de Ryan Hamed no início do segundo tempo, e a equipe passou a impor uma pressão maior, conquistando um escanteio aos 50 minutos. Em seguida, Trincão desperdiçou uma tentativa de fora da área aos 64 minutos. O Al-Ahli fez duas outras substituições no mesmo minuto, com a entrada de Saleh Abu Al-Shamat no lugar de Firas Al-Buraikan, e Zakaria Hawsawi no lugar de Saad Yaslam, antes de conseguir empatar o placar dois minutos depois. 

    Aos 66 minutos, Eduard Spertsyan criou o gol de empate com um passe para Ivan Toney, que finalizou com o pé direito, do lado direito da área para o meio do gol, marcando o primeiro gol do Al-Ahli.

    O Al-Ahli seguiu em busca da virada, mas Saleh Abu Al-Shamat desperdiçou uma cabeçada de dentro da área aos 68 minutos, após um cruzamento de Trincão. Na sequência, Spertsyan emendou uma finalização de pé esquerdo que passou raspando a trave.

  • Final maluca: o Al-Khaleej faz a surpresa

    O Al-Khaleej não se contentou em defender o empate e fez uma substituição aos 73 minutos, com a entrada de Abdulrahman Al-Dossari no lugar de Cortajarena, seguida da participação de Mohammed Souan aos 78 minutos no lugar de Abdulaziz Al-Aliwa.

    Aos 83 minutos, o Al-Ahli tentou retomar o controle da partida por meio de um escanteio cobrado por Spertsyan, mas a defesa do Al-Khaleej afastou o cabeceio de Roger Ibañez, e em seguida bloqueou a tentativa de Bondarenko dentro da área aos 84 minutos. E, enquanto o Al-Ahli parecia próximo de manter sua pressão, veio a virada decisiva aos 85 minutos. Ramzi Soulan passou a bola para Julián Domínguez, que finalizou de curta distância para dentro do gol do Al-Ahli, recolocando o Al-Khaleej em vantagem por 2 a 1.

    O Al-Ahli colocou Abdullah Radif no lugar de Bondarenko aos 87 minutos e intensificou suas tentativas durante os acréscimos; o cabeceio de Radif passou rente à trave aos 90 minutos, antes de Hamed Al-Shanqiti defender outro cabeceio dele aos 90+1 minutos, e Spertsyan também errou o alvo em uma finalização de fora da área.

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    Mas o Al-Khaleej decidiu o confronto aos 90+2 minutos, quando Cuco Da Costa preparou a bola para Mohammed Souan, que soltou uma finalização de perna esquerda de fora da área no ângulo inferior direito, marcando o terceiro gol e fechando a porta para qualquer reação do Al-Ahli, garantindo à equipe de Ar Rass os três pontos e concretizando a primeira das surpresas diante dos grandes da Roshn League.

    Com essa preciosa vitória, o Al-Khaleej subiu para a terceira posição na classificação da Saudi Pro League com 8 pontos, enquanto o Al-Ahli caiu para a sexta posição, com 6 pontos.

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