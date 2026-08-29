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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: final maluco! Al-Khaleej choca o Al-Ahli com três gols

Al-Kholood x Al-Ahli
Al-Kholood
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Primeiro tropeço do Al-Raqi no Campeonato Saudita!

A equipe do Al-Khaleej conquistou uma vitória surpreendente diante do seu visitante Al-Ahli por 3 a 1, no sábado, pela quarta rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais, em uma partida que teve um pênalti anulado nos minutos iniciais após revisão do árbitro de vídeo, seguido de um desfecho ofensivo decisivo para os donos da casa.

O Al-Ahli não conseguiu construir sobre o gol de Ivan Toney aos 66 minutos, quando igualou com um gol semelhante, antes de ser fulminado pelo Al-Khaleej com um gol de Julián Domínguez aos 85 minutos, e depois com o balaço de Mohammed Sawan nos acréscimos (aos 90+2 minutos).

  • VAR precoce e um gol que muda o cenário

    A partida começou com uma decisão arbitral de destaque por parte do árbitro Shukri Al-Hanfoush aos quatro minutos, quando o juiz recorreu à tecnologia de vídeo para revisar a reclamação do Al-Ahli por pênalti, antes de a decisão terminar com a não marcação da penalidade.

    A partida foi paralisada aos sete minutos devido à lesão de Trincão, antes de o Al-Ahli voltar a ameaçar a meta do Al-Khaleej. Artem Bondarenko finalizou uma tentativa de fora da área aos 11 minutos, mas a bola bateu na defesa, e o mesmo jogador desperdiçou outra chance aos 23 minutos, após um passe de Toney, quando o chute passou por cima do gol.

    Após a retomada do jogo, depois da parada para hidratação aos 24 minutos, o Al-Khaleej começou a chegar às áreas do Al-Ahli. Aos 32 minutos, os donos da casa traduziram a pressão no gol da abertura do placar, quando Kaio da Costa passou a bola para Iker Kortajarena dentro da área, e o meia finalizou com o pé esquerdo no ângulo inferior direito da meta do Al-Ahli.

    O Al-Ahli respondeu com tentativas esparsas, sendo a mais notável o chute de Trincão que a defesa interceptou aos 36 minutos, e depois o cabeceio de Ivan Toney que passou ao lado do gol aos 45+3 minutos, encerrando o primeiro tempo com a vantagem do Al-Khaleej por 1 a 0.

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  • Tony reergue o Ahly: as mudanças elevam o ritmo

    O Al-Ahli lançou mão de Mohamed Abdel Rahman no lugar de Ryan Hamed no início do segundo tempo, e a equipe passou a impor uma pressão maior, conquistando um escanteio aos 50 minutos. Em seguida, Trincão desperdiçou uma tentativa de fora da área aos 64 minutos. O Al-Ahli fez duas substituições adicionais no mesmo minuto, com a entrada de Saleh Abu Al-Shamat no lugar de Firas Al-Buraikan, e Zakaria Hawsawi no lugar de Saad Yaslam, antes de conseguir empatar o placar dois minutos depois. 

    Aos 66 minutos, Eduard Spertsyan construiu o gol de empate com um passe para Ivan Toney, que finalizou com o pé direito, do lado direito da área, para o meio do gol, marcando o primeiro gol do Al-Ahli.

    O Al-Ahli seguiu em busca da virada, mas Saleh Abu Al-Shamat desperdiçou uma cabeçada de dentro da área aos 68 minutos, após um cruzamento de Trincão, e logo depois Spertsyan mandou uma finalização de pé esquerdo que passou rente ao gol.

  • Final maluco: Al-Khaleej surpreende

    O Al-Khaleej não se contentou em defender o empate e fez uma substituição aos 73 minutos, com a entrada de Abdulrahman Al-Dossari no lugar de Kortajarena, e em seguida Mohamed Souan entrou aos 78 minutos no lugar de Abdulaziz Al-Aliwa.

    Aos 83 minutos, o Al-Ahli tentou retomar o controle da partida por meio de um escanteio cobrado por Spertsyan, mas a defesa do Al-Khaleej afastou a cabeçada de Roger Ibáñez, e depois barrou a tentativa de Bondarenko dentro da área aos 84 minutos. E enquanto o Al-Ahli parecia perto de manter sua pressão, veio a virada decisiva aos 85 minutos. Ramzi Soulan passou a bola para Julián Domínguez, que finalizou de curta distância para dentro do gol do Al-Ahli, devolvendo a vantagem ao Al-Khaleej por 2 a 1.

    O Al-Ahli colocou Abdullah Radif no lugar de Bondarenko aos 87 minutos e intensificou suas tentativas durante os acréscimos: a cabeçada de Radif passou ao lado do gol aos 90 minutos, antes de Hamed Al-Shanqiti defender outra cabeçada dele aos 90+1, e Spertsyan também errou o alvo com uma finalização de fora da área.

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    Mas o Al-Khaleej decidiu o confronto aos 90+2, quando Cuba da Costa ajeitou a bola para Mohamed Souan, que disparou uma finalização com o pé esquerdo de fora da área para o canto inferior direito, anunciando o terceiro gol e fechando a porta para qualquer reação do Al-Ahli, garantindo à equipe de "Ar Rass" os três pontos e conquistando a primeira das surpresas diante dos grandes da Saudi Pro League.

    Com essa preciosa vitória, o Al-Khaleej subiu para a terceira colocação na tabela da Saudi Pro League com 8 pontos, enquanto o Al-Ahli caiu para a sexta posição, com 6 pontos.

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