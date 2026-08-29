Vídeo: final maluco! Al-Khaleej choca o Al-Ahli com três gols

O Al-Khaleej não se contentou em defender o empate e fez uma substituição aos 73 minutos, com a entrada de Abdulrahman Al-Dossari no lugar de Kortajarena, e em seguida Mohamed Souan entrou aos 78 minutos no lugar de Abdulaziz Al-Aliwa.
Aos 83 minutos, o Al-Ahli tentou retomar o controle da partida por meio de um escanteio cobrado por Spertsyan, mas a defesa do Al-Khaleej afastou a cabeçada de Roger Ibáñez, e depois barrou a tentativa de Bondarenko dentro da área aos 84 minutos. E enquanto o Al-Ahli parecia perto de manter sua pressão, veio a virada decisiva aos 85 minutos. Ramzi Soulan passou a bola para Julián Domínguez, que finalizou de curta distância para dentro do gol do Al-Ahli, devolvendo a vantagem ao Al-Khaleej por 2 a 1.
O Al-Ahli colocou Abdullah Radif no lugar de Bondarenko aos 87 minutos e intensificou suas tentativas durante os acréscimos: a cabeçada de Radif passou ao lado do gol aos 90 minutos, antes de Hamed Al-Shanqiti defender outra cabeçada dele aos 90+1, e Spertsyan também errou o alvo com uma finalização de fora da área.
Mas o Al-Khaleej decidiu o confronto aos 90+2, quando Cuba da Costa ajeitou a bola para Mohamed Souan, que disparou uma finalização com o pé esquerdo de fora da área para o canto inferior direito, anunciando o terceiro gol e fechando a porta para qualquer reação do Al-Ahli, garantindo à equipe de "Ar Rass" os três pontos e conquistando a primeira das surpresas diante dos grandes da Saudi Pro League.
Com essa preciosa vitória, o Al-Khaleej subiu para a terceira colocação na tabela da Saudi Pro League com 8 pontos, enquanto o Al-Ahli caiu para a sexta posição, com 6 pontos.