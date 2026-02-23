VÍDEO: Ex-goleiro do Tottenham substituído no intervalo após gol contra INCRÍVEL na goleada por 5 a 0, e técnico renuncia imediatamente

A humilhação começou com um momento tão bizarro que já foi considerado um dos candidatos ao gol contra mais embaraçoso do ano. Com o jogo ainda empatado em 0 a 0, o zagueiro Jake Girdwood-Reich, do Auckland, tentou um lançamento especulativo e esperançoso do fundo do seu próprio território. O que deveria ter sido uma jogada rotineira para Oluwayemi se transformou em um desastre quando ele saiu correndo da área e calculou mal a trajetória da bola quicando.

Em uma tentativa desesperada de afastar a bola do perigo, o ex-jogador do Spurs acabou mandando-a para trás, observando horrorizado enquanto a bola roçava sua linha do gol. Esse foi o catalisador para um colapso total do Phoenix, que sofreu mais três gols antes mesmo do apito do intervalo. O técnico, Giancarlo Italiano, já tinha visto o suficiente no intervalo, tirando Oluwayemi e substituindo-o por Alby Kelly-Heald, numa tentativa de estancar a hemorragia.

A mudança entre os postes pouco alterou o ritmo de um clássico desigual, e o Auckland acabou marcando o quinto gol, completando a goleada humilhante. O resultado deixou o Wellington Phoenix na parte de baixo da tabela da A-League, mas as verdadeiras consequências estavam apenas começando. Enquanto os jogadores saíam do campo, o foco mudou do gramado para o banco de reservas, onde um anúncio chocante estava sendo preparado.