VÍDEO: Ex-goleiro do Tottenham substituído no intervalo após gol contra INCRÍVEL na goleada por 5 a 0, e técnico renuncia imediatamente
O erro que provocou o colapso
A humilhação começou com um momento tão bizarro que já foi considerado um dos candidatos ao gol contra mais embaraçoso do ano. Com o jogo ainda empatado em 0 a 0, o zagueiro Jake Girdwood-Reich, do Auckland, tentou um lançamento especulativo e esperançoso do fundo do seu próprio território. O que deveria ter sido uma jogada rotineira para Oluwayemi se transformou em um desastre quando ele saiu correndo da área e calculou mal a trajetória da bola quicando.
Em uma tentativa desesperada de afastar a bola do perigo, o ex-jogador do Spurs acabou mandando-a para trás, observando horrorizado enquanto a bola roçava sua linha do gol. Esse foi o catalisador para um colapso total do Phoenix, que sofreu mais três gols antes mesmo do apito do intervalo. O técnico, Giancarlo Italiano, já tinha visto o suficiente no intervalo, tirando Oluwayemi e substituindo-o por Alby Kelly-Heald, numa tentativa de estancar a hemorragia.
A mudança entre os postes pouco alterou o ritmo de um clássico desigual, e o Auckland acabou marcando o quinto gol, completando a goleada humilhante. O resultado deixou o Wellington Phoenix na parte de baixo da tabela da A-League, mas as verdadeiras consequências estavam apenas começando. Enquanto os jogadores saíam do campo, o foco mudou do gramado para o banco de reservas, onde um anúncio chocante estava sendo preparado.
Italiano se afasta
Após a goleada de cinco gols, o técnico do Wellington Phoenix, Italiano, surpreendeu a imprensa ao apresentar sua demissão com efeito imediato. Diante da realidade de uma derrota acachapante em casa em um clássico, o treinador decidiu que sua hora havia chegado. O peso emocional da derrota ficou claro quando ele fez sua última declaração à imprensa, confirmando que deixaria o cargo imediatamente.
“Perder por 5 a 0 em casa com a temporada ainda por disputar é inaceitável — assumo total responsabilidade”, admitiu Italiano durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Comuniquei ao clube que apresentei minha demissão. Acho que será mais fácil para alguém chegar com energia renovada e reorientar o grupo.”
Continuando uma tendência dos Spurs
Para Oluwayemi, isso representa um revés significativo em uma carreira que começou tão promissora em Londres. Embora nunca tenha jogado pelo time principal do Tottenham entre 2020 e 2022, ele era tão bem conceituado que chegou a jogar pelo time sub-21 e foi emprestado ao Portsmouth. Ele se juntou ao Wellington em 2024 na esperança de encontrar um time regular e dar um novo impulso à sua carreira, mas seu último desempenho será lembrado pelas razões erradas.
Coincidentemente, seu antigo clube em Londres está passando por uma fase difícil, tendo sofrido uma derrota por 4 a 1 para o Arsenal. Essa derrota, que ocorreu na primeira partida de Igor Tudor no comando, deixou o Tottenham apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento da Premier League, provando que, seja na Nova Zelândia ou no Reino Unido, o DNA do Spurs é atualmente sinônimo de dificuldades.
