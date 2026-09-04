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Adhe Makayasa

Traduzido por

VÍDEO: Este é o maior tifo de todos os tempos? Espetáculo impressionante do Osnabruck viraliza

Osnabrueck
Osnabrueck x Bayern de Munique
Bayern de Munique
Copa da Alemanha
2. Bundesliga
Bundesliga

O time da segunda divisão alemã VfL Osnabruck apresentou uma impressionante candidata ao maior tifo da história do futebol durante o duelo da copa de quarta-feira contra o Bayern de Munique. Os torcedores da casa revelaram uma incrível estrutura de montanha-russa em funcionamento que percorreu a arquibancada, chamando a atenção do mundo todo apesar da eliminação na primeira fase.

  • Montanha-russa surpreende o futebol alemão

    Torcedores do Osnabruck exibiram uma notável coreografia mecânica nas arquibancadas do estádio Bremer Brucke em 2 de setembro. A instalação intrincada foi montada com ripas de madeira, tubos de plástico e tecido, e contava com um carrinho cheio de bonecos deslizando sobre trilhos designados. O carrinho até acionou um flash simulado ao passar por uma estação de fotos designada, projetando a imagem resultante no setor direito.

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  • Clube explica trajetória turbulenta

    O clube confirmou à BBCque o enorme mosaico levou "vários meses" de preparação meticulosa para retratar a sua herança sob a faixa "VfL Osnabruck – uma montanha-russa!". Os dirigentes explicaram que o desenho refletia uma história cheia de "altos e baixos", celebrando grandes momentos, como a vitória sobre o Bayern em 1978, ao lado de dolorosos "escândalos e derrotas amargas".

    A torcida da casa acompanhou o visual cantando a plenos pulmões um hino especial intitulado 'Funpark Bremer Brucke', enquanto o Osnabruck abriu o placar de forma surpreendente aos cinco minutos, mas um doblete de Harry Kane e gols de Tom Bischof e Michael Olise garantiram a vitória de virada por 4 a 1 para os visitantes.

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    A luta contra o rebaixamento vem em primeiro lugar

    Recém-saído da conquista do título da terceira divisão na última temporada, o Osnabruck precisa mudar rapidamente o foco para evitar o rebaixamento na 2. Bundesliga. Manter seu status na segunda divisão segue sendo o principal objetivo de uma equipe que nunca disputou a elite. Ainda assim, sua atuação aguerrida contra o gigante bávaro Bayern deve servir como um grande impulso de confiança para as duras batalhas que virão na liga.

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