O clube confirmou à BBCque o enorme mosaico levou "vários meses" de preparação meticulosa para retratar a sua herança sob a faixa "VfL Osnabruck – uma montanha-russa!". Os dirigentes explicaram que o desenho refletia uma história cheia de "altos e baixos", celebrando grandes momentos, como a vitória sobre o Bayern em 1978, ao lado de dolorosos "escândalos e derrotas amargas".

A torcida da casa acompanhou o visual cantando a plenos pulmões um hino especial intitulado 'Funpark Bremer Brucke', enquanto o Osnabruck abriu o placar de forma surpreendente aos cinco minutos, mas um doblete de Harry Kane e gols de Tom Bischof e Michael Olise garantiram a vitória de virada por 4 a 1 para os visitantes.