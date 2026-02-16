O Santos conquistou uma vitória retumbante por 6 a 0 nessa partida, com o experiente atacante Gabriel “Gabigol” Barbosa marcando dois gols, um deles com assistência de Neymar, que desviou a bola para o caminho do seu companheiro de equipe. A torcida apaixonada teve muitos motivos para comemorar, com o retorno de Neymar sendo recebido com entusiasmo por muitos.

O craque de 34 anos passou por uma cirurgia em dezembro, tendo jogado com dores para tirar o Santos do risco de rebaixamento na última campanha da Série A. O ex-astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain não demorou muito para voltar ao ritmo.

Suas habilidades refinadas ficaram em evidência ao confundir os adversários, com Neymar claramente sem perder a confiança, apesar de ter passado mais tempo em tratamento. Ele causou um impacto imediato ao sair do banco, com os torcedores rapidamente se levantando.