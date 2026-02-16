Traduzido por
VÍDEO: Emoções contraditórias para Neymar! O astro brasileiro causa impacto imediato no retorno após lesão pelo Santos, mas perde chance clara e fica furioso com decisão de pênalti
Neymar volta após cirurgia no joelho
O Santos conquistou uma vitória retumbante por 6 a 0 nessa partida, com o experiente atacante Gabriel “Gabigol” Barbosa marcando dois gols, um deles com assistência de Neymar, que desviou a bola para o caminho do seu companheiro de equipe. A torcida apaixonada teve muitos motivos para comemorar, com o retorno de Neymar sendo recebido com entusiasmo por muitos.
O craque de 34 anos passou por uma cirurgia em dezembro, tendo jogado com dores para tirar o Santos do risco de rebaixamento na última campanha da Série A. O ex-astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain não demorou muito para voltar ao ritmo.
Suas habilidades refinadas ficaram em evidência ao confundir os adversários, com Neymar claramente sem perder a confiança, apesar de ter passado mais tempo em tratamento. Ele causou um impacto imediato ao sair do banco, com os torcedores rapidamente se levantando.
Veja Neymar driblar os adversários
Neymar teve um pênalti negado e perdeu uma chance clara de gol
No entanto, não foi tudo fácil para Neymar em seu retorno aos gramados. Ele pareceu ter sido derrubado dentro da área em uma jogada, ao saltar por cima de pernas estendidas, e ficou indignado ao ver o árbitro ignorar os pedidos de pênalti.
Neymar também ficou com a cabeça entre as mãos ao desperdiçar uma oportunidade gloriosa de marcar seu nome no placar. Em uma jogada fluida do Santos, a bola foi cortada da linha de fundo em direção à marca do pênalti. Neymar chegou na hora certa, mas chutou mal e viu a bola passar alta e longe do gol.
Neymar será incluído na seleção brasileira para a Copa do Mundo?
O astro sul-americano agora buscará acelerar o ritmo enquanto trabalha para voltar à sua melhor forma. O Santos voltará a campo na quinta-feira, quando receberá o Vasco da Gama em um confronto de peso que provavelmente dará a Neymar mais minutos em campo.
Tudo isso o ajudará a reivindicar com seriedade uma vaga na seleção brasileira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O imprevisível camisa 10 não foi descartado dos planos, mas foi informado de que não será convocado apenas por sua reputação — como maior artilheiro da história do seu país, com 79 gols — e que precisa conquistar uma vaga no ataque da Seleção.