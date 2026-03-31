VÍDEO: “É preciso lidar com muitos egos!” – Gerard Piqué descarta assumir o lugar de Michael Carrick no Manchester United

O campeão da Copa do Mundo continuou sua explicação, deixando claro que o estilo de vida de um técnico moderno não lhe agrada. Ele acrescentou: "É algo que, depois de me aposentar, eu quis me afastar bastante do futebol. E não me vejo, pelo menos a curto prazo, como técnico.” Desde que pendurou as chuteiras, ele tem se concentrado fortemente em seus empreendimentos comerciais, em vez de buscar licenças de treinador. Enquanto vários de seus ex-colegas fizeram a transição para a gestão, ele, por outro lado, dedicou seu tempo à Kings League, evitando a agenda exaustiva que caracteriza o trabalho de treinador de elite.