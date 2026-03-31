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VÍDEO: “É preciso lidar com muitos egos!” – Gerard Piqué descarta assumir o lugar de Michael Carrick no Manchester United
Piqué rejeita retorno a Old Trafford
Durante o programa “The Late Run Show”, o apresentador Chad Johnson perguntou a Piqué sobre a possibilidade de assumir o comando do Old Trafford. O jogador de 39 anos não hesitou em descartar a sugestão de um retorno dramático à linha lateral. Quando questionado diretamente se ele poderia imaginar um cenário em que assumisse o comando de seu antigo clube, Piqué deu uma resposta abrangente. Ele afirmou: “Não, como técnico, nunca me vi nessa função. Basicamente porque é preciso lidar com muitos egos e com a rotina de treinos diários, além de passar o fim de semana viajando.”
Lidando com egos inflados
Ele afirmou: “Não, como treinador, nunca me imaginei nessa função. Basicamente porque é preciso lidar com muitos egos e com a rotina dos treinos diários, além de passar o fim de semana viajando.” Piqué deixou claro que a agenda exaustiva e a intensa pressão de lidar com vestiários modernos repletos de jogadores de renome simplesmente não se encaixam em suas ambições atuais.
A vida após a carreira de jogador
O campeão da Copa do Mundo continuou sua explicação, deixando claro que o estilo de vida de um técnico moderno não lhe agrada. Ele acrescentou: "É algo que, depois de me aposentar, eu quis me afastar bastante do futebol. E não me vejo, pelo menos a curto prazo, como técnico.” Desde que pendurou as chuteiras, ele tem se concentrado fortemente em seus empreendimentos comerciais, em vez de buscar licenças de treinador. Enquanto vários de seus ex-colegas fizeram a transição para a gestão, ele, por outro lado, dedicou seu tempo à Kings League, evitando a agenda exaustiva que caracteriza o trabalho de treinador de elite.
- Getty Images Sport
Carrick assume o comando
Embora o espanhol não tenha interesse em assumir o cargo de técnico, o Manchester United conta atualmente com um técnico interino que vem se destacando. Carrick liderou uma reviravolta notável desde que substituiu Ruben Amorim em 13 de janeiro, o que gerou um amplo clamor para que sua nomeação se tornasse definitiva. Seu histórico fenomenal contrasta fortemente com a passagem de Amorim; o técnico português comandou 20 partidas do campeonato nesta temporada, registrando oito vitórias, sete empates e seis derrotas, somando 31 pontos. Em contrapartida, o técnico de 44 anos comandou 10 partidas da Premier League, garantindo sete vitórias, dois empates e sofrendo apenas uma derrota.