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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Vídeo da CBF sobre novo ciclo da seleção divide opiniões e vira alvo de críticas

Brasil
Copa do Mundo

Entidade trata a eliminação para a Noruega como o início da reconstrução rumo à Copa de 2030, mas publicação recebe forte repercussão negativa nas redes sociais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou neste domingo um vídeo marcando o início do novo ciclo da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2030.

Com pouco mais de um minuto de duração, a produção trata o dia 5 de julho de 2026, data da eliminação para a Noruega nas quartas de final, como o começo da reconstrução em busca do hexacampeonato.

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  • A postagem

    O vídeo reúne imagens da derrota no Mundial, da torcida brasileira acompanhando a partida em diferentes países e de jogadores como Endrick, Estêvão, Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Raphinha, além do técnico Carlo Ancelotti.

    A narração reconhece a frustração da eliminação e aposta em um discurso de reconstrução. "Não foi fácil escrever este filme, porque a gente sabe o que vocês estão sentindo. Que esse túnel parece não ter fim, que esse hexa não sai. Desistir nunca foi coisa de brasileiro, muito menos abaixar a cabeça", diz um trecho.

    Em seguida, a mensagem reforça o planejamento para o futuro: "Então vamos guardar esta data, 5 de julho de 2026. O dia em que começa a nossa próxima jornada. E vamos com tudo, não só com o nosso talento, mas com mais estabilidade, mais planejamento e muito mais trabalho duro."

    Na legenda da publicação, a entidade também reforça a ideia de renovação: "Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida. Pode acreditar. Que venha o novo ciclo."

    • Publicidade

  • Críticas

    Apesar da mensagem otimista, a repercussão foi negativa nas redes sociais. A publicação recebeu uma série de críticas de torcedores, que contestaram o discurso adotado pela CBF e cobraram mudanças mais concretas após a campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

    A seleção iniciará oficialmente o novo ciclo em setembro, quando fará dois amistosos contra a Austrália, primeiros compromissos da equipe de Carlo Ancelotti após o Mundial.

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