Vídeo da CBF sobre novo ciclo da seleção divide opiniões e vira alvo de críticas

O vídeo reúne imagens da derrota no Mundial, da torcida brasileira acompanhando a partida em diferentes países e de jogadores como Endrick, Estêvão, Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Raphinha, além do técnico Carlo Ancelotti.

A narração reconhece a frustração da eliminação e aposta em um discurso de reconstrução. "Não foi fácil escrever este filme, porque a gente sabe o que vocês estão sentindo. Que esse túnel parece não ter fim, que esse hexa não sai. Desistir nunca foi coisa de brasileiro, muito menos abaixar a cabeça", diz um trecho.

Em seguida, a mensagem reforça o planejamento para o futuro: "Então vamos guardar esta data, 5 de julho de 2026. O dia em que começa a nossa próxima jornada. E vamos com tudo, não só com o nosso talento, mas com mais estabilidade, mais planejamento e muito mais trabalho duro."

Na legenda da publicação, a entidade também reforça a ideia de renovação: "Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida. Pode acreditar. Que venha o novo ciclo."