Vídeo: Com um golpe de um velho adversário... A faca de Rodri volta a atingir o coração de Vinícius

Com a entrada do craque do Real Madrid aos 59 minutos, a torcida do Maiorca começou a vaiá-lo, como de costume em muitos estádios da Espanha.

Além disso, o conflito entre ele e o jogador do Real Mallorca, Pablo Mafiu, se renovou, com os dois se envolvendo em confrontos verbais e físicos em mais de uma ocasião.

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O jornal Marca afirmou: “Mafio, o espanhol de origem argentina, estava sempre à procura de Vinícius e não demorava a encontrá-lo. No primeiro jogo de ‘Viní’ contra Mafio, ele forçou um escanteio, mas o árbitro marcou um gol, o que levou o jogador do Real Madrid a protestar”.

E acrescentou: “Isso foi o suficiente para Mafio iniciar a discussão, e ele disse ao jogador brasileiro: ‘Aí está você falando’”.

E a Marca continuou: “Ele disse-lhe mais ou menos isso, enquanto gesticulava com a mão, imitando o movimento da bola”.