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Vídeo: Com um golpe de um velho adversário... A faca de Rodri volta a atingir o coração de Vinícius

Mallorca x Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
P. Maffeo
Vinicius Junior
Rodri
Espanha
Argentina
Brasil

As disputas do astro brasileiro voltam a ser destaque

O brasileiro Vinícius Júnior não ficou muito tempo longe das polêmicas e voltou hoje, sábado, para uma nova controvérsia, durante a surpreendente derrota para o Real Mallorca na 30ª rodada da La Liga.

Após sua participação nas últimas partidas da seleção brasileira na pausa de março, o técnico Álvaro Arbeloa preferiu poupar Vinícius hoje, antes do importante confronto contra o Bayern de Munique, na próxima terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

  • Confronto imediato

    Com a entrada do craque do Real Madrid aos 59 minutos, a torcida do Maiorca começou a vaiá-lo, como de costume em muitos estádios da Espanha.

    Além disso, o conflito entre ele e o jogador do Real Mallorca, Pablo Mafiu, se renovou, com os dois se envolvendo em confrontos verbais e físicos em mais de uma ocasião.

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    O jornal Marca afirmou: “Mafio, o espanhol de origem argentina, estava sempre à procura de Vinícius e não demorava a encontrá-lo. No primeiro jogo de ‘Viní’ contra Mafio, ele forçou um escanteio, mas o árbitro marcou um gol, o que levou o jogador do Real Madrid a protestar”.

    E acrescentou: “Isso foi o suficiente para Mafio iniciar a discussão, e ele disse ao jogador brasileiro: ‘Aí está você falando’”.

    E a Marca continuou: “Ele disse-lhe mais ou menos isso, enquanto gesticulava com a mão, imitando o movimento da bola”.

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  • Vôlei de praia... A lembrança dolorosa

    O jornal Marca citou o canal Movistar, segundo o qual o jogador do Maiorque disse a Vinícius, apontando para a bola, a palavra “playa”, que, junto com a bola, significa “beach soccer”, com o objetivo de provocar o brasileiro ao máximo.

    E acrescentou: “A tensão entre os jogadores continuou após essa jogada, embora em menor grau do que em outras ocasiões durante a partida, mas eles se chocavam fisicamente sempre que se encontravam”.

  • Gritos de torcida por um ano e meio... O balão é rosa

    Essa referência não surgiu por acaso, pois começou há cerca de um ano e meio em muitos estádios da Espanha, onde a torcida dirige a Vinícius o canto irônico “Futebol de praia... idiota, idiota”, para lembrá-lo de ter perdido a Bola de Ouro para Rodri, estrela do Manchester City.

    O canto quer dizer que Rodri recebeu a Bola de Ouro que merecia, enquanto Vinícius merece a “bola de praia”.

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  • A hostilidade renovada... “O golpe fatal”

    O que aconteceu hoje entre Vinícius e Mafio não foi algo espontâneo, mas sim uma continuação de um conflito contínuo e de disputas constantes entre os dois desde a temporada 2022-2023.

    Os confrontos entre os jogadores já foram muitos, sendo o mais notável aquele em que Mafio enfrentou Vinícius e o acusou de ser “chorão” por meio de gestos irônicos, como se estivesse enxugando as lágrimas, pois queria dizer que o astro brasileiro reclamava muito e pressionava os árbitros.

    O zagueiro do Mallorca intensificou a disputa com Vinícius em janeiro de 2025, à margem da partida entre os dois times pela semifinal da Copa do Rei.

    @espnfc

    #realmadrid #vinicius #supercopa #mallorca #futbol

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    Na época, Mafio falou sobre seu conflito com Vinícius em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de uma luta de boxe entre os dois, dizendo ao jornal Sport: “Seria a mais assistida da história, mas eu venceria, é claro. Acabaria com ele em 10 segundos”.

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