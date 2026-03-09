VÍDEO: Caos total no Brasil, com jogadores e comissários do Cruzeiro e do Atlético Mineiro envolvidos em uma briga violenta, trocando socos e chutes em cenas vergonhosas dentro de campo

A competição deveria ter sido uma celebração para o Cruzeiro, que encerrou uma espera de sete anos pelo título do Campeonato Mineiro, conquistado pela primeira vez desde 2019.
Com tanta coisa em jogo, o jogo foi, compreensivelmente, muito emocionante. Entradas fortes foram uma constante ao longo da partida, com nove cartões amarelos distribuídos no total. Um único gol do jogador da Juventus Kaio Jorge, que tem sido associado aos times da Premier League West Ham e Aston Villa, acabou fazendo a diferença no dia. Esse gol confirmou a coroação do Cruzeiro como campeão estadual.