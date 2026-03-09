VÍDEO: Caos total no Brasil, com jogadores e comissários do Cruzeiro e do Atlético Mineiro envolvidos em uma briga violenta, trocando socos e chutes em cenas vergonhosas dentro de campo

O Atlético Mineiro não estava preparado para desistir sem lutar, literalmente, e lutou até o fim de uma partida emocionante em Belo Horizonte. Seu goleiro, Everson, provocou cenas caóticas no final da partida ao espalmar uma bola e mergulhar nos pés do meio-campista Christian, do Cruzeiro.

Quando os dois se levantaram, Everson deu uma entrada que não ficaria fora de lugar em um campo de rúgbi. Em seguida, ele se ajoelhou sobre o adversário e gritou em seu ouvido. Como era de se esperar, não demorou muito para que os jogadores do Cruzeiro corressem para defender seu colega, empurrando Everson contra a trave e a rede.

Socos foram trocados quando os reservas e membros da comissão técnica se juntaram à confusão, que rapidamente se espalhou pelo campo. O ex-atacante da seleção brasileira Hulk, que ainda está em grande forma aos 39 anos, estava entre aqueles que queriam mostrar sua força.