Cruzeiro Atletico Mineiro brawl 2026 TiteGetty/X
Chris Burton

Traduzido por

VÍDEO: Caos total no Brasil, com jogadores e comissários do Cruzeiro e do Atlético Mineiro envolvidos em uma briga violenta, trocando socos e chutes em cenas vergonhosas dentro de campo

A vitória do Cruzeiro sobre o arquirrival Atlético Mineiro, que garantiu o título, terminou em caos, com cenas desagradáveis durante a partida, em que jogadores e comissões técnicas de ambas as equipes se envolveram em uma briga feia. O estopim foi acionado durante os acréscimos do segundo tempo, após um confronto entre Everson e Christian, com uma briga generalizada que resultou em chutes e socos.

  • Cruzeiro conquistou o título do campeonato estadual

    A competição deveria ter sido uma celebração para o Cruzeiro, que encerrou uma espera de sete anos pelo título do Campeonato Mineiro, conquistado pela primeira vez desde 2019.

    Com tanta coisa em jogo, o jogo foi, compreensivelmente, muito emocionante. Entradas fortes foram uma constante ao longo da partida, com nove cartões amarelos distribuídos no total. Um único gol do jogador da Juventus Kaio Jorge, que tem sido associado aos times da Premier League West Ham e Aston Villa, acabou fazendo a diferença no dia. Esse gol confirmou a coroação do Cruzeiro como campeão estadual.

  • Assista à briga entre jogadores e treinadores do Cruzeiro e do Atlético Mineiro

  • Por que eclodiram cenas caóticas na América do Sul

    O Atlético Mineiro não estava preparado para desistir sem lutar, literalmente, e lutou até o fim de uma partida emocionante em Belo Horizonte. Seu goleiro, Everson, provocou cenas caóticas no final da partida ao espalmar uma bola e mergulhar nos pés do meio-campista Christian, do Cruzeiro.

    Quando os dois se levantaram, Everson deu uma entrada que não ficaria fora de lugar em um campo de rúgbi. Em seguida, ele se ajoelhou sobre o adversário e gritou em seu ouvido. Como era de se esperar, não demorou muito para que os jogadores do Cruzeiro corressem para defender seu colega, empurrando Everson contra a trave e a rede.

    Socos foram trocados quando os reservas e membros da comissão técnica se juntaram à confusão, que rapidamente se espalhou pelo campo. O ex-atacante da seleção brasileira Hulk, que ainda está em grande forma aos 39 anos, estava entre aqueles que queriam mostrar sua força.

  • Tite comemorou, enquanto Hulk se desculpou pelas cenas desagradáveis.

    O atacante do Atlético-MG disse aos repórteres depois do jogo: “É lamentável, nunca vi violência assim em nenhuma partida de futebol. Não podemos dar esse exemplo, porque acaba tendo repercussões em todo o mundo. Temos a responsabilidade de proteger nossa imagem e a imagem da instituição.”

    Enquanto Hulk estava arrependido, refletindo sobre o que poderia ter acontecido, o ex-técnico da seleção brasileira Tite comemorava a conquista do tão esperado troféu. Ele falou sobre entregar um sucesso tangível para uma torcida apaixonada: “Quero transmitir aos torcedores do Cruzeiro o carinho e o respeito que tenho por eles. Posso não ter competência às vezes, mas o respeito pelos torcedores, pelo trabalho, pela dignidade, pela honestidade, é isso que importa.”

    Medidas disciplinares podem ser tomadas contra o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, pois eles não conseguiram controlar seus jogadores e equipes técnicas, cabendo às autoridades esportivas competentes determinar se as sanções precisam ser implementadas.

