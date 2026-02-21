Getty Images Sport
Traduzido por
VÍDEO: Candidato ao prêmio Puskas?! Goleiro do Newcastle Sub-21 marca gol incrível do seu próprio campo
VÍDEO: Goleiro do Newcastle marca gol espetacular de longa distância
O Newcastle conquistou uma vitória aparentemente rotineira por 3 a 0 sobre o Fulham no Whitley Park na noite de sexta-feira, com Sean Neave e Michael Mill marcando o primeiro e o terceiro gols, respectivamente. No entanto, foi o segundo gol da noite que, sem surpresa, chamou a atenção do grande público do futebol, com o goleiro Harris se destacando ao marcar um gol de dentro da sua própria área.
Para tornar as coisas ainda melhores para o jogador de 19 anos, que ficou no banco na vitória do Newcastle por 6 a 1 sobre o Qarabag na Liga dos Campeões na quarta-feira, ele conseguiu impedir o Fulham de marcar e garantir o placar sem gols.
Técnico do Newcastle: “Ele está dizendo a todos que falou sério”
Harris deve ter ficado muito feliz com seu gol, a ponto de seus companheiros de equipe provavelmente já estarem cansados de ouvir falar sobre isso.
“É bom distribuir os gols pela equipe”, disse o técnico interino do Magpies Sub-21, Robbie Stockdale, após o jogo. “Assim que ele chutou a bola, pensei que ia ser perto. Na verdade, joguei em uma partida em que o goleiro do Tranmere marcou na League One, e isso é muito raro. Não vi mais nada parecido desde então. Ele obviamente está dizendo a todos que foi intencional e está muito feliz. É uma daquelas coisas que acontecem. Ele sabe chutar muito bem, tinha o vento a seu favor e acertou a bola em cheio. Essas coisas acontecem.”
O próprio Harris foi breve e direto em sua reação, postando um vídeo no Instagram com a legenda: “Gol e sem gols sofridos”.
Harris ainda não fez sua estreia competitiva pelo Newcastle
Harris ingressou na academia do Newcastle em 2017 e estreou na equipe sub-21 em uma partida da EFL Trophy contra o Wrexham, com apenas 16 anos de idade. Até agora, ele teve apenas uma passagem por empréstimo fora do St James' Park, tendo sua primeira experiência no futebol profissional durante uma temporada temporária no Coleraine, da NIFL Premiership, na primeira metade da campanha 2025-26. Ele manteve sete jogos sem sofrer gols em 21 partidas pelo clube.
Harris já jogou pela equipe principal do Newcastle, entrando como substituto durante um amistoso em maio de 2024 contra o A-League All Stars, em Melbourne, e também é vencedor do prêmio Wor Jackie, concedido ao melhor jogador jovem do Newcastle do ano.
Harris foi escalado para o banco de reservas no empate em 1 a 1 com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões no final de janeiro, mas com Nick Pope e Aaron Ramsdale à sua frente na hierarquia, é improvável que ele faça sua estreia competitiva pelo time de Eddie Howe tão cedo.
- Getty Images Sport
Jovem junta-se a uma série de goleiros artilheiros nos últimos anos
O goleiro artilheiro tornou-se uma espécie de fenômeno nos últimos anos. Anatoliy Trubin ganhou fama no mês passado ao marcar o gol da vitória no último minuto contra o Real Madrid, ajudando o Benfica a chegar às eliminatórias da fase final da Liga dos Campeões.
Ivan Provedel, da Lazio, também marcou na Liga dos Campeões em setembro de 2023, empatando com um cabeceamento igualmente dramático na fase de grupos. Na Premier League, o astro do Liverpool Alisson Becker é o último goleiro a marcar, mantendo vivas as esperanças do Reds de ficar entre os quatro primeiros com um gol da vitória contra o West Bromwich Albion em 2021. Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard e Asmir Begovic são outros goleiros que marcaram gols na Premier League.
Publicidade