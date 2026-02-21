VÍDEO: Candidato ao prêmio Puskas?! Goleiro do Newcastle Sub-21 marca gol incrível do seu próprio campo

Harris deve ter ficado muito feliz com seu gol, a ponto de seus companheiros de equipe provavelmente já estarem cansados de ouvir falar sobre isso.

“É bom distribuir os gols pela equipe”, disse o técnico interino do Magpies Sub-21, Robbie Stockdale, após o jogo. “Assim que ele chutou a bola, pensei que ia ser perto. Na verdade, joguei em uma partida em que o goleiro do Tranmere marcou na League One, e isso é muito raro. Não vi mais nada parecido desde então. Ele obviamente está dizendo a todos que foi intencional e está muito feliz. É uma daquelas coisas que acontecem. Ele sabe chutar muito bem, tinha o vento a seu favor e acertou a bola em cheio. Essas coisas acontecem.”

O próprio Harris foi breve e direto em sua reação, postando um vídeo no Instagram com a legenda: “Gol e sem gols sofridos”.