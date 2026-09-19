O Brighton humilhou o visitante Arsenal por três a zero, depois de driblar a defesa do campeão da Premier League inglesa e impor um jogo de mão única, no sábado, na quinta rodada da Premier League, aplicando ao adversário sua primeira derrota nesta temporada e interrompendo seu início perfeito em 4 vitórias consecutivas.
A derrota não foi apenas uma queda no placar, já que o Arsenal se mostrou muito fraco tanto no aspecto defensivo quanto físico, e seu meio-campo e sua defesa sofreram para lidar com a velocidade e a movimentação dos jogadores do Brighton, que foi mais aguerrido e organizado, e explorou os espaços e os erros de forma recorrente.