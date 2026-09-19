Mikel Arteta tentou mudar a cara de sua equipe com várias substituições, colocando Viktor Gyökeres no lugar de Martin Ødegaard aos 73 minutos, depois lançando Eberechi Eze na vaga de Christos Tzolis, antes de Max Dowman entrar no lugar de Bukayo Saka aos 81 minutos.

Apesar da posse de bola do Arsenal (62%) desde o início do segundo tempo, o time não conseguiu transformar isso em perigo real.

Kai Havertz quase diminuiu a diferença aos 78 minutos após ficar cara a cara com o gol depois de um passe de Gyökeres, mas sua finalização fraca foi defendida por Bart Verbruggen.

Em contrapartida, o Brighton seguiu ameaçando o gol do Arsenal e quase marcou um quarto gol quando David Raya defendeu uma finalização de Matt O'Riley aos 87 minutos, antes de a finalização de Malick Yalcouyé acertar o travessão momentos depois.