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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: campeão fora de cena! Brighton humilha o Arsenal e dá uma dura lição

Brighton x Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League
England

Derrota pesada: primeira queda levanta dúvidas sobre o time de Arteta!

O Brighton humilhou o visitante Arsenal por três a zero, depois de driblar a defesa do campeão da Premier League inglesa e impor um jogo de mão única, no sábado, na quinta rodada da Premier League, aplicando ao adversário sua primeira derrota nesta temporada e interrompendo seu início perfeito em 4 vitórias consecutivas.

A derrota não foi apenas uma queda no placar, já que o Arsenal se mostrou muito fraco tanto no aspecto defensivo quanto físico, e seu meio-campo e sua defesa sofreram para lidar com a velocidade e a movimentação dos jogadores do Brighton, que foi mais aguerrido e organizado, e explorou os espaços e os erros de forma recorrente.

  • Confusão evidente: Arsenal sofre demais

    Pascal Groß abriu o placar para o Brighton aos 31 minutos, com um chute de fora da área, após receber a bola e se ajeitar para finalizar sem qualquer pressão ou marcação dos zagueiros do Arsenal, que recuaram diante dele.



    Em seguida, Charalampos Kostoulas, de 19 anos, ampliou a vantagem dos donos da casa aos 45 minutos, encerrando o Brighton o primeiro tempo com dois gols de vantagem, depois de o Arsenal ter sofrido para acompanhar o ritmo da partida e ter faltado eficácia no meio-campo e no ataque.



    O Brighton manteve a superioridade após o intervalo, e Yankuba Minteh acrescentou o terceiro gol aos 57 minutos, tornando a situação do Arsenal ainda mais difícil e distanciando-o de uma reação na partida.


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  • Arsenal domina a posse, mas Brighton ameaça

    Mikel Arteta tentou mudar a cara de sua equipe com várias substituições, colocando Viktor Gyökeres no lugar de Martin Ødegaard aos 73 minutos, depois lançando Eberechi Eze na vaga de Christos Tzolis, antes de Max Dowman entrar no lugar de Bukayo Saka aos 81 minutos.

    Apesar da posse de bola do Arsenal (62%) desde o início do segundo tempo, o time não conseguiu transformar isso em perigo real.

    Kai Havertz quase diminuiu a diferença aos 78 minutos após ficar cara a cara com o gol depois de um passe de Gyökeres, mas sua finalização fraca foi defendida por Bart Verbruggen.

    Em contrapartida, o Brighton seguiu ameaçando o gol do Arsenal e quase marcou um quarto gol quando David Raya defendeu uma finalização de Matt O'Riley aos 87 minutos, antes de a finalização de Malick Yalcouyé acertar o travessão momentos depois.

  • O Brighton mantém sua vitória

    O Arsenal não conseguiu mudar o placar apesar da pressão no fim, enquanto o Brighton manteve as redes intactas até o apito final, conquistando uma vitória merecida por três a zero e apresentando uma atuação que expôs as dificuldades físicas, técnicas e defensivas do Arsenal.

    O Brighton elevou sua pontuação para 10 pontos, ocupando provisoriamente a terceira posição, enquanto o Arsenal estacionou nos 12 pontos, na segunda colocação, atrás do Manchester City pelo saldo de gols.

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