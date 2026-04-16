Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
VÍDEO: “Cala a boca!” – Jude Bellingham e Vinicius Júnior discutem durante a derrota do Real Madrid para o Bayern de Munique

Jude Bellingham e Vinícius Júnior se envolveram em uma discussão acalorada em campo, enquanto o Real Madrid era eliminado da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique. O jogador da seleção inglesa ficou furioso com as decisões tomadas pelo companheiro de equipe durante um momento decisivo do segundo tempo, o que levou a uma troca de palavras dura entre as duas estrelas.

  • As tensões chegam ao auge

    A discussão ocorreu aos 83 minutos de uma emocionante partida de volta das quartas de final na Allianz Arena, com o placar agregado ainda empatado em 4 a 4 naquele momento. Bellingham ficou visivelmente frustrado depois que Vinicius não conseguiu passar a bola para ele, o que provocou uma resposta dura do brasileiro, capturada claramente pelas câmeras. Respondendo à raiva do companheiro de equipe no calor do momento, Vinicius disse: “O que você quer? O que você quer? Cala a boca e cala a boca.”

  • Bayern triunfa em jogo emocionante com sete gols

    O campeão alemão acabou garantindo sua vaga nas semifinais após vencer um confronto emocionante que rendeu sete gols naquela noite. Apesar do Real Madrid ter assumido a liderança por três vezes, com gols de Arda Güler e Kylian Mbappé, o Bayern reagiu em todas as ocasiões, até que gols no final da partida de Luis Díaz e Michael Olise selaram a vitória por 6 a 4 no placar agregado. A vitória mantém a equipe de Vincent Kompany na briga por um triplo histórico, com Harry Kane alcançando a marca notável de 50 gols pelo clube nesta temporada.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Reconstruindo uma linha de frente fragmentada

    O técnico Álvaro Arbeloa enfrenta agora a delicada tarefa de restaurar a harmonia entre seus dois atacantes mais influentes antes do retorno ao campeonato nacional contra o Deportivo Alavés. Com o sonho europeu extinto, a química interna do elenco está sendo analisada minuciosamente, enquanto a equipe se esforça para superar uma desvantagem substancial de nove pontos na disputa pelo título. Encontrar uma solução rápida para esse atrito público é essencial se o clube quiser manter o foco e evitar que uma temporada frustrante se transforme em uma temporada sem títulos.

