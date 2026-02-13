Goal.com
FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAMAFP
Peter McVitie

Traduzido por

VÍDEO: Bryan Mbeumo, estrela do Manchester United, ultrapassa Adama Traoré em corrida de velocidade aos 91 minutos

Os torcedores do Manchester United ficaram impressionados com o ritmo de trabalho de Bryan Mbeumo depois que surgiram imagens do ala destruindo Adama Traore em uma corrida durante os acréscimos do empate da Premier League com o West Ham. O camaronês, que se juntou aos Red Devils no verão, provou que não é preguiçoso ao voltar para impedir o veloz jogador do West Ham em um momento que se tornou viral nas redes sociais.

  • O motor de Mbeumo salva o dia

    O incidente ocorreu nos acréscimos do empate em 1 a 1 entre o United e o West Ham, no Estádio de Londres. Com o Hammers buscando atacar o United no contra-ataque aos 91 minutos, a bola chegou a Callum Wilson, que avançou com intenção. Adama Traore, amplamente considerado um dos jogadores mais rápidos da história da Premier League, acelerou para apoiar o contra-ataque, buscando se afastar da defesa do United.

    No entanto, Mbeumo tinha outros planos. Apesar de ter jogado os 90 minutos completos, o atacante do United mostrou uma resistência incrível e velocidade bruta para correr 70 metros de volta em direção ao seu próprio gol. Como mostra o vídeo abaixo, Mbeumo não apenas acompanhou o ritmo de Traore, que tinha acabado de entrar em campo como substituto, mas também o ultrapassou, cortando a linha de passe e eliminando o perigo. O esforço defensivo foi recebido com aplausos da torcida visitante, que rapidamente se encantou com o estilo de jogo altruísta de Mbeumo desde sua transferência do Brentford.

  • Assista ao vídeo

  • Um ponto crucial para os homens de Carrick

    A arrancada provou ser uma intervenção vital em um jogo que ficou empatado até o apito final. O West Ham havia assumido a liderança com Tomas Soucek aos 50 minutos e parecia prestes a conquistar os três pontos. No entanto, a persistência do United valeu a pena quando o substituto Benjamin Sesko apareceu com um empate dramático aos 96 minutos para salvar um ponto para a equipe de Michael Carrick.

    A disciplina defensiva de Mbeumo irá agradar Carrick, que pediu maior intensidade à sua linha de ataque. Embora a assistência para o empate tenha sido do camaronês, foi sua disposição para fazer o trabalho sujo na outra ponta que chamou a atenção dos especialistas e dos torcedores.

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    O que vem a seguir para o Manchester United?

    O empate mantém o United na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, embora a equipe sinta que deveria ter oferecido mais no último terço do campo antes do drama no final da partida. Mbeumo, que agora soma nove gols e duas assistências na Premier League nesta temporada, continua sendo um dos poucos destaques em uma campanha de transição.

    O United terá uma semana sem jogos oficiais, com a FA Cup acontecendo nesta semana. Os Red Devils foram eliminados na rodada anterior contra o Brighton, então seu próximo jogo será em 23 de fevereiro, quando viajarão para Merseyside para enfrentar o Everton, seguido uma semana depois por um jogo em casa contra o Crystal Palace.

    Traore e o West Ham, no entanto, ainda estão na competição e enfrentarão o Burton, que atualmente luta contra o rebaixamento na League One.

Copa da Inglaterra
Burton Albion crest
Burton Albion
BUR
West Ham crest
West Ham
WHU
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
