VÍDEO: Bryan Mbeumo, estrela do Manchester United, ultrapassa Adama Traoré em corrida de velocidade aos 91 minutos

O incidente ocorreu nos acréscimos do empate em 1 a 1 entre o United e o West Ham, no Estádio de Londres. Com o Hammers buscando atacar o United no contra-ataque aos 91 minutos, a bola chegou a Callum Wilson, que avançou com intenção. Adama Traore, amplamente considerado um dos jogadores mais rápidos da história da Premier League, acelerou para apoiar o contra-ataque, buscando se afastar da defesa do United.

No entanto, Mbeumo tinha outros planos. Apesar de ter jogado os 90 minutos completos, o atacante do United mostrou uma resistência incrível e velocidade bruta para correr 70 metros de volta em direção ao seu próprio gol. Como mostra o vídeo abaixo, Mbeumo não apenas acompanhou o ritmo de Traore, que tinha acabado de entrar em campo como substituto, mas também o ultrapassou, cortando a linha de passe e eliminando o perigo. O esforço defensivo foi recebido com aplausos da torcida visitante, que rapidamente se encantou com o estilo de jogo altruísta de Mbeumo desde sua transferência do Brentford.