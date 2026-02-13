Traduzido por
VÍDEO: Bryan Mbeumo, estrela do Manchester United, ultrapassa Adama Traoré em corrida de velocidade aos 91 minutos
O motor de Mbeumo salva o dia
O incidente ocorreu nos acréscimos do empate em 1 a 1 entre o United e o West Ham, no Estádio de Londres. Com o Hammers buscando atacar o United no contra-ataque aos 91 minutos, a bola chegou a Callum Wilson, que avançou com intenção. Adama Traore, amplamente considerado um dos jogadores mais rápidos da história da Premier League, acelerou para apoiar o contra-ataque, buscando se afastar da defesa do United.
No entanto, Mbeumo tinha outros planos. Apesar de ter jogado os 90 minutos completos, o atacante do United mostrou uma resistência incrível e velocidade bruta para correr 70 metros de volta em direção ao seu próprio gol. Como mostra o vídeo abaixo, Mbeumo não apenas acompanhou o ritmo de Traore, que tinha acabado de entrar em campo como substituto, mas também o ultrapassou, cortando a linha de passe e eliminando o perigo. O esforço defensivo foi recebido com aplausos da torcida visitante, que rapidamente se encantou com o estilo de jogo altruísta de Mbeumo desde sua transferência do Brentford.
Assista ao vídeo
Um ponto crucial para os homens de Carrick
A arrancada provou ser uma intervenção vital em um jogo que ficou empatado até o apito final. O West Ham havia assumido a liderança com Tomas Soucek aos 50 minutos e parecia prestes a conquistar os três pontos. No entanto, a persistência do United valeu a pena quando o substituto Benjamin Sesko apareceu com um empate dramático aos 96 minutos para salvar um ponto para a equipe de Michael Carrick.
A disciplina defensiva de Mbeumo irá agradar Carrick, que pediu maior intensidade à sua linha de ataque. Embora a assistência para o empate tenha sido do camaronês, foi sua disposição para fazer o trabalho sujo na outra ponta que chamou a atenção dos especialistas e dos torcedores.
- AFP
O que vem a seguir para o Manchester United?
O empate mantém o United na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, embora a equipe sinta que deveria ter oferecido mais no último terço do campo antes do drama no final da partida. Mbeumo, que agora soma nove gols e duas assistências na Premier League nesta temporada, continua sendo um dos poucos destaques em uma campanha de transição.
O United terá uma semana sem jogos oficiais, com a FA Cup acontecendo nesta semana. Os Red Devils foram eliminados na rodada anterior contra o Brighton, então seu próximo jogo será em 23 de fevereiro, quando viajarão para Merseyside para enfrentar o Everton, seguido uma semana depois por um jogo em casa contra o Crystal Palace.
Traore e o West Ham, no entanto, ainda estão na competição e enfrentarão o Burton, que atualmente luta contra o rebaixamento na League One.