VÍDEO: Anime-se, Leo! A reação constrangida de Lionel Messi ao gol do filho Mateo pelo Inter Miami foi capturada pelas câmeras

Messi está contando os dias para o início da campanha de 2026. Uma turnê de pré-temporada pela América do Sul foi realizada, com seu primeiro gol do ano novo sendo marcado lá. Uma lesão inoportuna também foi sofrida.

O vencedor da Copa do Mundo agora está trabalhando para recuperar a forma física, ao mesmo tempo em que aproveita ao máximo as oportunidades de assistir seus filhos em ação — com sua esposa, Antonela Roccuzzo, frequentemente assumindo o papel de espectadora quando o marido está viajando pelos Estados Unidos e pelo mundo.

Messi pôde ver Mateo marcar um gol quando foi assistir a uma partida juvenil. O menino de 10 anos, com a camisa nº 10 nas costas, tão sinônimo de sua família, chutou rasteiro no canto inferior.

Outros pais na multidão puderam ser vistos pulando quando Mateo marcou, com as câmeras então focando em Messi do outro lado do campo. Ele ficou de pé, com as mãos nos bolsos e um leve sorriso no rosto.