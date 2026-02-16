VÍDEO: Anime-se, Leo! A reação constrangida de Lionel Messi ao gol do filho Mateo pelo Inter Miami foi capturada pelas câmeras

Messi está feliz em deixar Mateo trilhar seu próprio caminho por enquanto, ao lado de seus irmãos Thiago e Ciro. Todos eles estão envolvidos nas categorias de base do Inter Miami, enquanto seu lendário pai continua a brilhar pelo time principal no sul da Flórida.
O mágico Messi teve uma campanha memorável em 2025 com o Herons, ajudando-os a conquistar o histórico título da MLS Cup. Esse sucesso reforçou sua posição como o jogador mais condecorado de todos os tempos. O eterno jogador de 38 anos também conquistou a Chuteira de Ouro e o prêmio de MVP, tornando-se o primeiro homem na América do Norte a conquistar o último desses prêmios em temporadas consecutivas.