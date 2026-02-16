Goal.com
VÍDEO: Anime-se, Leo! A reação constrangida de Lionel Messi ao gol do filho Mateo pelo Inter Miami foi capturada pelas câmeras

Lionel Messi é um especialista na arte de comemorar gols, mas o maior jogador argentino de todos os tempos teve dificuldade em sorrir depois de ver seu filho Mateo marcar um gol pelo time juvenil do Inter Miami. O jovem espera seguir os passos de seu famoso pai e se tornar um jogador de futebol profissional, com o oito vezes vencedor da Bola de Ouro à disposição para oferecer conselhos.

  • Fazedor de história: Messi teve uma temporada memorável em 2025

    Messi está feliz em deixar Mateo trilhar seu próprio caminho por enquanto, ao lado de seus irmãos Thiago e Ciro. Todos eles estão envolvidos nas categorias de base do Inter Miami, enquanto seu lendário pai continua a brilhar pelo time principal no sul da Flórida.

    O mágico Messi teve uma campanha memorável em 2025 com o Herons, ajudando-os a conquistar o histórico título da MLS Cup. Esse sucesso reforçou sua posição como o jogador mais condecorado de todos os tempos. O eterno jogador de 38 anos também conquistou a Chuteira de Ouro e o prêmio de MVP, tornando-se o primeiro homem na América do Norte a conquistar o último desses prêmios em temporadas consecutivas.

  • Veja Messi assistir ao seu filho Mateo marcar um gol pela equipe juvenil do Inter Miami

  • Messi se recupera de lesão enquanto assiste aos filhos em ação

    Messi está contando os dias para o início da campanha de 2026. Uma turnê de pré-temporada pela América do Sul foi realizada, com seu primeiro gol do ano novo sendo marcado lá. Uma lesão inoportuna também foi sofrida.

    O vencedor da Copa do Mundo agora está trabalhando para recuperar a forma física, ao mesmo tempo em que aproveita ao máximo as oportunidades de assistir seus filhos em ação — com sua esposa, Antonela Roccuzzo, frequentemente assumindo o papel de espectadora quando o marido está viajando pelos Estados Unidos e pelo mundo.

    Messi pôde ver Mateo marcar um gol quando foi assistir a uma partida juvenil. O menino de 10 anos, com a camisa nº 10 nas costas, tão sinônimo de sua família, chutou rasteiro no canto inferior.

    Outros pais na multidão puderam ser vistos pulando quando Mateo marcou, com as câmeras então focando em Messi do outro lado do campo. Ele ficou de pé, com as mãos nos bolsos e um leve sorriso no rosto.

    Planos para a MLS e a Copa do Mundo: 2026 será um grande ano para Messi

    Messi ficará feliz por seu filho, mas quer evitar se distrair ao assisti-lo em ação. O Inter Miami deve iniciar sua campanha de 2026 contra Heung-min Son e o LAFC em 21 de fevereiro. Os cinco primeiros jogos serão todos fora de casa, enquanto as obras do novo estádio Freedom Park são concluídas.

    Messi terá muitas oportunidades de brilhar nesse local, enquanto busca mais títulos importantes, após assinar um contrato até 2028. Ele deve fazer parte da seleção argentina que defenderá o título da Copa do Mundo neste verão.

