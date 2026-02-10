VÍDEO: Andreas Pereira sabota Memphis Depay quando seu ex-companheiro de equipe do Manchester United escorrega e perde pênalti no clássico entre Corinthians e Palmeiras

Depay se manifestou nas redes sociais após o jogo, apontando as táticas desleais de Pereira antes de fazer um apelo aos torcedores. “O resultado de ontem à noite não reflete como foi o jogo. Mostramos durante a maior parte do jogo que queríamos mais do que eles, mas infelizmente não fomos eficientes o suficiente”, escreveu ele no Instagram.

“O incidente da penalidade deixa um gosto amargo, porque nunca cometi um erro em toda a minha carreira. Todos viram o que aconteceu, mas tudo bem. Assumo a responsabilidade. Estou mantendo minha cabeça erguida e acredito na minha equipe. Com o apoio dos torcedores, em breve conquistaremos mais troféus. Vamos seguir em frente.”

No entanto, foi a segunda penalidade perdida por Depay em sua carreira no Corinthians até o momento. Na temporada passada, ele ficou constrangido depois de ver sua tentativa de Panenka contra o Mirassol ser defendida pelo goleiro.