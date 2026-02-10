VÍDEO: Andreas Pereira sabota Memphis Depay quando seu ex-companheiro de equipe do Manchester United escorrega e perde pênalti no clássico entre Corinthians e Palmeiras
O ato de sabotagem de Pereira fica impune
Depay poderia não ter perdido o pênalti se não fosse pela atitude de Pereira. O meio-campista do Palmeiras foi flagrado usando os pés para arranhar a marca do pênalti antes de Depay se posicionar. A comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel, afirmou que a ação de Pereira merecia um cartão amarelo, mas somente se o árbitro tivesse percebido – o VAR não poderia intervir.
Felizmente para Pereira, o árbitro Raphael Claus não viu o incidente. Depay então perdeu o equilíbrio ao chutar a bola, que passou longe do gol.
Veja Pereira a falhar o penálti e Depay a desperdiçar a oportunidade.
Nunca cometi um deslize em toda a minha carreira.
Depay se manifestou nas redes sociais após o jogo, apontando as táticas desleais de Pereira antes de fazer um apelo aos torcedores. “O resultado de ontem à noite não reflete como foi o jogo. Mostramos durante a maior parte do jogo que queríamos mais do que eles, mas infelizmente não fomos eficientes o suficiente”, escreveu ele no Instagram.
“O incidente da penalidade deixa um gosto amargo, porque nunca cometi um erro em toda a minha carreira. Todos viram o que aconteceu, mas tudo bem. Assumo a responsabilidade. Estou mantendo minha cabeça erguida e acredito na minha equipe. Com o apoio dos torcedores, em breve conquistaremos mais troféus. Vamos seguir em frente.”
No entanto, foi a segunda penalidade perdida por Depay em sua carreira no Corinthians até o momento. Na temporada passada, ele ficou constrangido depois de ver sua tentativa de Panenka contra o Mirassol ser defendida pelo goleiro.
O que vem a seguir para Depay e Pereira?
Depay e Pereira jogaram juntos no Manchester United entre 2015 e 2017, ajudando o clube a conquistar a FA Cup, a Liga Europa e a Taça da Liga. Pereira permaneceu em Old Trafford até 2022, mas Depay foi para o Lyon no verão de 2017, após cair em desgraça com o então técnico do Red Devils, José Mourinho, e passou a jogar pelo Barcelona e pelo Atlético de Madrid, antes de se juntar ao Corinthians em 2024.
Ele deve voltar a campo quando o Corinthians enfrentar o Red Bull Bragantino pela Série A do Campeonato Brasileiro na quinta-feira, enquanto Pereira e o Palmeiras viajarão para enfrentar o Internacional no dia seguinte.
